Российские блогеры сообщают об отходе войск РФ из Пятихаток

На 480-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 июня (время московское).

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Российские подразделения отошли из села Пятихатки Запорожской области, передает Telegram-канал "Инсайдер UA" со ссылкой на российских военных блогеров. Так, в блоге Бориса Рожина (Colonelcassad) сообщается: "По поводу Пятихаток. На 11.30 поселок находится по большей части под контролем противника. По нему наносится огневое поражение". Если информация об отходе войск РФ соответствует действительности, "это позволит бойцам ВСУ расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке", указывается далее. Официальных подтверждений этих сообщений пока не поступало.

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В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании обращает внимание на продолжающиеся в последние дни ожесточенные бои в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. На всех этих направлениях Украина ведет наступление и добилась небольших успехов, указывается в заявлении в Twitter . При этом на юге Украины российские войска "часто проводят относительно эффективные оборонительные операции", заявили в Лондоне. По данным британского ведомства, "обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте".

В Белгородской области заявили о 120 прилетах за сутки

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В Белгородской области за сутки зафиксировано около 120 прилетов, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Среди прочего, в Белгородском районе 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов - по селу Красный Хутор, 3 - по селу Наумовка, 2 - по селу Журавлевка, а в селе Щетиновка была сброшена граната с БПЛА, пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков. Кроме того, одним из наиболее пострадавших вновь стал Шебекинский городской округ, в котором из миномета 16 раз было обстреляно село Белянка, 6 минометных снарядов выпущено по поселку Калининский, еще по 4 - по селу Муром и хутору Панков, по 3 - по поселку Ленинский, селу Новая Таволжанка и хутору Мухин. В Белянке повреждены два корпуса сельхозпредприятия, люди нигде не пострадали, заявил губернатор.

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В результате российских обстрелов погибли 2 человека погибли в Угледарской общине Донецкой области - в Новоукраинке и Богоявлении, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод. На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской общины", - написал он в Telegram .

За сутки РФ выпустила 467 снарядов по Херсонской области

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За сутки 17 июня россияне выпустили по территории Херсонской области 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников, из них 29 - по Херсону, заявила Херсонская ОВА. "Российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины", - отмечается в Telegram . В числе прочего, россияне обстреливали жилые кварталы городов и сел, в результате погиб один человек, ранены еще четыре, в том числе один ребенок, указывается далее.

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В Херсонской области остаются подтопленными 6 населенных пунктов, в Николаевской - 18, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Уровень воды в реке Днепр в створе поста "Херсон" по-прежнему снижается, в настоящий момент он составляет 0,7 метра. В Херсонской области эвакуированы 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 маломобильных лиц. Спасены 716 человек, включая 30 детей и 40 маломобильных лиц. В Николаевской области эвакуированы 832 человека, в том числе 165 детей. Кроме того, по данным ГСЧС, остаются подтопленными 17 населенных пунктов в оккупированной части Херсонщины.

ЕС осудил планы РФ провести "выборы" на оккупированных территориях Украины

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Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре на захваченных ею территориях Украины так называемые "выборы". Данные планы являются нарушением норм международного права, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано. "Это еще одна попытка России в попытке придать легитимность ее незаконному военному контролю и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", - подчеркивается в заявлении .

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В поселке Рыково (до 2016 года - Партизаны) возле Геническа на оккупированной части Херсонской области утром 18 июня произошел взрыв. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!" - написал Олещук в Telegram-канале. Информацию о взрыве большого склада боеприпасов россиян в Рыково обнародовал и Telegram-канал "Бердянск сегодня".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности псевдомира в Украине. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир мог быть прочным, он должен быть справедливым", - заявил Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag . Он подчеркнул, что мирное урегулирование не может быть достигнуто путем замораживания конфликта и согласия пойти на сделку, которую навязывает Россия. Только Украина может определить условия, которые являются для нее приемлемыми, подчеркнул генсек НАТО. По его словам, успехи ВСУ на фронте укрепят переговорные позиции Киева. "Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучше будут у нее карты за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - пояснил он. Тем самым Йенс Столтенберг отреагировал на призывы африканской миротворческой миссии начать переговоры по прекращению военных действий до вывода войск РФ из Украины.

Генштаб ВСУ: В Луганской области Росгвардия ищет дезертировавших мобилизованных

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Прошедшей ночью над Днепропетровской областью уничтожено два запущенных россиянами беспилотника Shahed, сообщил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак. Они были сбиты Воздушным командованием "Восток". В свою очередь председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ударные дроны были сбиты в Криворожском районе, других обстрелов в Криворожском и Никопольском районах не было. "Вся немаловажная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно. Водоснабжение Южного водохранилища осуществляется исключительно на резервах", - написал он далее в Telegram .

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 43 авиационных и 4 ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Основные усилия россияне по-прежнему концентрируют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 26 боевых столкновений, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожено 2 зенитных ракетных комплекса, отмечает украинский Генштаб. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

"На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта. В лесных посадках рядом с населенным пунктом Новороссошь зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии", - сообщается далее.

Мэр Мелитополя: Россияне вывозят почти 300 детей из Бердянского района в Чувашию

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Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил вечером в субботу, 17 июня, об обстреле украинскими войсками села Зеленополь в оккупированном Куйбышевском (украинское название - Бельмакский) районе Запорожской области. По предварительным данным Рогова, в результате погибли два мирных жителя, ранен ребенок.

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Россияне вывозят почти 300 детей из оккупированного Бердянского района Запорожской области в Чувашию, написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров . "В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен", - добавил он. Федоров выразил мнение, что этих детей будут держать в РФ "как заложников".

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План мирного урегулирования, предложенный лидерами стран Африки, может быть использован Кремлем в его информационной кампании, направленной на подрыв западной помощи Украине, полагают в американском Институте изучения войны (ISW). В своей новом аналитическом обзоре эксперты института отмечают, что ранее Кремль уже подавал ложные сигналы о готовности к переговорам, чтобы побудить Запад пойти на уступки и заставить официальных лиц Европы и США усомниться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

В частности, такие сигналы РФ подавала перед своим зимним наступлением, а весной использовала для усиления своей информационной кампании "столь же расплывчатый мирный план, предложенный Китаем", отмечают аналитики ISW. Сейчас в Кремле могут использовать ту же схему, пытаясь ослабить западную поддержку Украины во время ее наступления, говорится в сводке.

Stern опроверг фейк про публикацию о серьезном ранении Буданова

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Журнал Stern опроверг распространяемую в российских пропагандистских соцсетях, в частности в Telegram-канале Владимира Соловьева, информацию о том, что это немецкое издание опубликовало сведения о серьезном ранении главы ГУР Украины Кирилла Буданова, который якобы получил травму головного мозга и находится в коме. "Stern не публиковал подобной новости, - говорится в статье. - Так что эта история - не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов".

Между тем, отмечает журнал, эта дезинформация появилась уже и в переводе на другие языки: так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, которое, очевидно, используется Россией для распространения собственной пропаганды, статья на эту тему опубликована на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках.

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К позднему вечеру 17 июня в Херсонской области на правом берегу Днепра оставались подтопленными в результате разрушения плотины Каховской ГЭС шесть населенных пунктов: Херсон, Белозерка, Днепровское, Новоградневое, Благодатовка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин , указав, что под водой там остается 1274 дома".

По его словам, взрывотехники отследили почти 310 гектаров территории, на которую вода могла занести взрывчатку, обнаружено и обезврежено 4 взрывотехнических предмета.

Глава ОВА отметил, что за сутки вода отступила от пяти населенных пунктов: Калиновского, Садового, Никольского, Новотягинки и Федоровки.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, то, что украинская армия теперь вооружена в основном западным оружием, говорит о том, что "задача" Москвы по демилитаризации Украины "фактически, во многом, выполнена". "Потому что всё меньше и меньше своего оружия Украина использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - пояснил Песков в интервью RT Arabic.

Киев: ООН аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины

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Программа развития ООН (ПРООН) вместе с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов США на восстановление Украины. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с директором ПРООН Ахимом Штайнером (Achim Steiner). "Говорили о потребностях Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Затронули вопросы поддержки владельцев малых и средних предприятий, потерявших свой бизнес во время войны и желающих начать его с нуля. ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации бизнесменов, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

Хроника событий 17 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 июня 00.00 - 13.59 >>>

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