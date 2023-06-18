Зеленский: В Украине не уничтожен ни один Patriot

На 480-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 18 июня (время московское).

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Россия не уничтожила в Украине ни одну систему ПВО Patriot. Об этом в своем ежевечернем видеообращении к согражданам заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Кто бы там в России ни рассказывал, будто наши Patriot уничтожены - все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!" - сказал он, опровергая тем самым слова президента РФ. Двумя днями ранее Путин утверждал, что российские войска уничтожили во время ракетных атак на Киев пять комплексов Patriot.

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Бригадный генерал бундесвера, руководитель спецштаба по Украине министерства обороны ФРГ Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) предостерег от самонадеянности в оценке украинской тактики при контрнаступлении. "Я считаю, что у нас нет ни видения, ни права судить о действиях украинских частей с точки зрения того, были ли они хорошими, плохими, целесообразными или нецелесообразными", - заявил Фройдинг в передаче Bericht aus Berlin общественно-правового телеканала ARD.

Данные РФ и Украины о погибших после катастрофы на КГЭС различаются

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Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35 человек, заявил "председатель правительства" аннексированной РФ части Херсонской области Андрей Алексеенко. В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 17 погибших, 13 из которых утонули, а 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения при эвакуации. По данным Клименко, в списке пропавших без вести остается 31 человек.

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Украинские военные сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", передал Генштаб ВСУ. Украинское командование не уточнило, где именно это произошло и не сообщило, что стало с экипажем.

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Поселок Глушково в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Двое местных жителей с осколочными ранениями доставлены в центральную районную больницу, повреждены несколько домов и магазинов в районе рынка, добавил губернатор.

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Украинские школьники в Берлине (март 2022 года) Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Украинскому омбудсмену по правам детей, семьи, молодежи и спорта известно о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирали детей из семей украинских беженцев. Об этом представительница омбудсмена Ирина Суслова рассказала в беседе с "Радио Свобода". Например, "мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку", объяснила представительница омбудсмена.

По словам Сусловой, Киев в недостаточной степени информирует жителей Украины об особенностях законодательства государств - членов Евросоюза. Команда омбудсмена работает с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос.

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Российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области, сообщила военная администрация региона в Telegram-канале . По ее данным, в результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли двое мирных жителей - отец и сын. Эту информацию подтвердил мэр города Юрий Зарко изданию "Суспільне".

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Российский миллиардер Роман Абрамович отказывается передавать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,68 млрд евро), которые он выручил от продажи футбольного клуба "Челси" более года назад, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в британском министерстве иностранных дел. По данным издания, Абрамович хочет, чтобы значительная часть средств досталась россиянам, которые тоже пострадали от войны. Однако, как отмечается, ни правительство Великобритании, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции против России.

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Три населенных пункта Глушковского района Курской области - Глушково, Теткино и Попово-Лежачи - подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но из-за повреждения линий электропередачи часть поселка Глушково осталась без света.

Уровень воды в Днепре продолжает падать

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Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС Фото: Igor Burdyga/DW

Уровень воды в реке Днепр в районе Херсона с начала суток снизился еще на 11 сантиметров, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По состоянию на 15.00 (время совпадает с московским) он все еще находится на уровне 68 сантиметров выше нормы.

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Украина потеряла в боях менее 10 процентов техники, предоставленной западными странами, заявил на пресс-конференции глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг. Однако, по словам Гросберга, которого цитирует издание ERR , этот показатель может вырасти в ходе дальнейших операций, поскольку потеря техники является неизбежным следствием любых наступательных действий. Техника западного производства лучше защищает военных, добавил полковник, поэтому, даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

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Акция в Берлине в поддержку украинских детей Фото: Lisa Lambrecht/DW

В Берлине прошла акция против депортации украинских детей и произвола по отношению к детям в России. Ее организатором выступило движение Voice of Free Russia, объединяющее антивоенные и демократические сообщества россиян в разных странах мира. Как сообщает корреспондент DW, у посольства РФ в германской столице собралось около 30-40 человек. Участники акции скандировали лозунги: "Слава Украине", "Свободу России", "Спасите детей от путинизма".

Пригожин: В Россию с фронта вернулись 32 тысячи экс-заключенных

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По состоянию на 18 июня 32 тысячи ранее осужденных россиян вернулись домой после службы в рядах частной военной компании "Вагнер" в Украине, говорится в заявлении основателя ЧВК Евгения Пригожина, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы. Бывшие заключенные, как отмечается, были задействованы в боях на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик". По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК они совершили 83 преступления, что в 80 раз меньше, чем у экс-заключенных, не вступивших в "Вагнер".

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Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить им вернуться. Как сообщила пресс-служба FIL , 22 делегата конгресса 17 июня проголосовали за продление отстранения россиян, один делегат высказался против, пять - воздержались. "Ввиду продолжающейся агрессивной войны Российской Федерации против Украины принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России от соревнований, санкционированных FIL, до дальнейшего уведомления, - говорится в заявлении организации. - Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников (в том числе из Российской Федерации)". Отмечается, что запрет на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой FIL будет оставаться в силе "до тех пор, пока продолжаются боевые действия в Украине, являющиеся причиной этой меры".

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Оккупационные власти Запорожской области подтвердили освобождение села Пятихатки украинской армией. О переходе населенного пункта под контроль ВСУ заявил представитель "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Министерство обороны РФ сообщило лишь об отраженной атаке на этот населенный пункт. ВСУ не комментировали ситуацию в Пятихатках.

Евросоюз обещает ускорить поставки оружия Украине

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Страны ЕС ускорят поставки оружия Украине, пообещал еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон. "Мы продолжим наши усилия по поставкам оружия и боеприпасов", - заявил он в интервью французскому изданию Le Parisien . Бретон сослался при этом на обещание поставить в ближайшие 12 месяцев один миллион единиц крупнокалиберного оружия. "Мы готовимся к тому, что война продлится еще много месяцев или даже дольше", - добавил он. По словам Бретона, ЕС удовлетворит потребности Украины для успешного контрнаступления против российской армии.

Хроника событий 18 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 июня 14.00 - 23.59 >>>

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