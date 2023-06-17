Посредники из Африки - Путину: Необходимо прекратить войну

На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 июня (время московское).

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В Херсонской области уничтожены запущенные Россией разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и ударный дрон "Ланцет", сообщило воздушное командование "Юг". Украинские военные не уточнили, в районе каких населенных пунктов это произошло, и ничего не сообщили о последствиях появления беспилотников в воздушном пространстве региона.

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Наиболее вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области стала детонация заряда взрывчатки, который был заложен в технический проход у бетонного основания, соединенный с машинным залом сооружения. К такому выводу в ходе расследования пришли журналисты газеты The New York Times (NYT). Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, могла привести к разрушению, только если сооружение было плохо спроектировано или бетон был некачественным, но опрошенные изданием инженеры назвали это маловероятным.

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил замораживать авторские отчисления участникам списка "иностранных агентов", которых привлекли к административной ответственности за распространение "фейков" о российской армии. По словам чиновника, подобные выплаты необходимо перечислять на специальные счета и удерживать для дальнейшего разбирательства. Кроме того, ведомство предложило запретить размещать рекламу у таких лиц.

Посредники из Африки на встрече с Путиным: Необходимо прекратить войну

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса Фото: Pavel Bednyakov/RIA Novosti/AP/dpa/picture alliance

Делегация из стран Африки в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что для завершения войны необходимы переговоры (Москвы с Киевом. - Ред.). Время для них настало, убежден президент ЮАР Сирил Рамапоса. Послание делегации "отчетливое: эту войну нужно прекратить", добавил южноафриканский лидер. Он также указал на необходимость обмена военнопленными, послевоенного восстановления и возвращения детей в свои дома. А президент Сенегала Маки Саль особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной. Африканские посредники убеждены, что этого можно достичь путем диалога.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва уважает позицию африканских стран в поддержку мирного урегулирования, обвинил Киев в отказе от переговоров и добавил, что РФ готова продолжать обмен пленными.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) выступил в защиту военной помощи Украине. Прекращение западных поставок оружия означало бы скорый конец войны, "но это также и конец Украине", сказал Писториус на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрюк. По его словам, до сих пор не было предпринято решительных шагов, чтобы перейти от переговоров к миру.

Radio 4: Дания готова передать Киеву F-16 после одобрения США

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Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16, но при условии одобрения США, которые производят эти самолеты, заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. "Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою битву. Это касается и датских истребителей F-16", - приводит слова политика Radio 4 . В распоряжении Дании есть 43 истребителя F-16 американского производства, из которых 30 активно используются. Однако сейчас датские F-16 заменяются более современными истребителями F-35.

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с делегацией из стран Африки в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщают российские государственные информагентства. Встреча проходит в закрытом режиме. В переговорах принимают участие президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Саль, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и президент ЮАР Сирил Рамапоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Конго и Уганды.

Байден: Украина должна отвечать стандартам вступления в НАТО

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Джо Байден (фото из архива) Фото: Jim Watson/AFP

Соединенные Штаты не собираются облегчать вступление Украины в НАТО, несмотря на военное вторжение России, заявил президент США Джо Байден. "Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", - сказал он журналистам.

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован беспилотник, силы ПВО "работают по цели", пишет военная администрация региона в Telegram-канале. Власти призвали жителей области находиться в укрытиях и других безопасных местах во время воздушной тревоги, а также не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских военных.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что на севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

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Российская авиация атаковала село Казацкое Херсонской области, сообщила военная администрация региона. "По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным Херсонской ОВА, в результате обстрела погиб один мирный житель. Ранения получили три человека - 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний юноша, их госпитализировали.

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Санкт-Петербург, сообщила его администрация в Twitter, опубликовав видео, как глава государства спускается с трапа самолета. Рамапоса входит в состав миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования российско-украинского военного конфликта. Наряду с президентом ЮАР в ее состав входят президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Миссия уже побывала 16 июня в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Украины в ФРГ призвал усилить поддержку Киева Западом

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Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM Фото: Diehl Defence

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал к усилению поддержки Запада для защиты от России. "Поддержка Запада необходима нам для выживания. Но ее недостаточно. Вы можете себе представить, у нас есть две системы IRIS-T SLM, несколько систем Patriot", - сказал Макеев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung . По словам дипломата, Киев ими хорошо защищен, но в других местах требуется больше систем противовоздушной обороны, бронетехники и танков. Макеев также указал на необходимость поставок истребителей и боеприпасов большой дальности. Это оружие "будет очень важно для победы Украины", - подчеркнул он.

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Российские войска утром обстреляли город Константиновка Донецкой области, сообщил в Telegram-канале офис генерального прокурора Украины. По предварительным данным, обстрел велся из ствольной артиллерии. В результате попадания снарядов по частному сектору получили ранения 9-летняя девочка и 57-летняя женщина, их госпитализировали. Кроме того, в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

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Окраина села Тишанка Волоконовского района Брянской области попала под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате никто не пострадал, но осколки снарядов повредили линию электропередачи.

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В селе Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области в результате обстрела, по уточненным данным, погибли не четыре, а два человека, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram. Погибшие - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина из поселка Золочев - были волонтерами. Они находились в гражданском автомобиле, который, по словам Синегубова, обстреляла российская армия из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

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За сутки со стороны Украины были обстреляны шесть районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов выпущено по селу Журавлевка. Также противник сбросил гранату с беспилотника", - написал Гладков в Telegram-канале . Кроме того, обстрелы зафиксированы в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Шебекинском и Грайворонском городских округах, указал губернатор далее.

Defense News: С июля начнутся поставки Украине дронов Tekever

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В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины (IFU), инициированным Великобританией, пишет издание Defense News со ссылкой на Tekever. Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Киеву, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки.

Хроника событий 17 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 июня 14.00 - 23.59 >>>

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