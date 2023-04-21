Детей из Украины незаконно везут в РБ по приказу Лукашенко?

Детей из оккупированных украинских регионов незаконно перевозят не только в Россию, но и в Беларусь? Оппозиционный политик Павел Латушко собирает досье Лукашенко для Международного уголовного суда в Гааге.

Оппозиционный белорусский политик, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обвиняет Александра Лукашенков незаконном перемещении на территорию РБ украинских детей. Белорусские власти, в свою очередь, заявляют, что дети приезжают в страну по доброй воле - на "отдых" и "оздоровление".

"Решения были приняты по указанию Путина и Лукашенко"

Павел Латушко утверждает, что пребывание в Беларуси детей из оккупированных украинских регионов нарушает нормы международного права, в частности, положения Женевской конвенции 1949 года. По словам политика, "дети не могут быть вывезены за пределы государства, подверженного агрессии". "А здесь мы видим, как при поддержке Лукашенко детей вывозят с территории Украины, перемещают на территорию РБ и РФ", - говорит Латушко.

Павел Латушко Фото: DW

Он также убежден, что Беларусь, которая предоставляет свою территорию для осуществления российской агрессии в отношении Украины, не может считаться "нейтральным государством". Единственный вариант, при котором возможно пребывание украинских детей в РБ, - если бы было достигнуто соответствующее соглашение при участии Украины, чего, говорит политик, сделано не было.

По словам Латушко, в рамках Союзного государства Беларуси и России были утверждены специальные проекты, "направленные на перемещение, депортацию, вывоз украинских детей в возрасте от 6 до 15 лет на территорию РБ". "Эти решения были приняты по указанию Путина и Лукашенко", - подчеркивает собеседник. Финансовую поддержку осуществляет государственная компания "Беларуськалий", которую возглавляет Иван Головатый.

"Деньги получает Фонд Алексея Талая, который выезжал на территорию Украины и занимался организацией вывоза украинских детей", - рассказывает собеседник. Также, по его словам, детей в РБ привозили священники Белорусской православной церкви. Политик собирает материалы, которые будут переданы "генеральному прокурору Украины и прокурору Международного уголовного суда в Гааге": "Именно он (прокурор МУС Карим Хан. - Ред.) имеет право дать оценку всем этим материалам и принять решение о процессуальных действиях в отношении как Лукашенко, так и лиц, которые участвуют в этом процессе", - заявил Латушко.

Союзное государство и фонд Алексея Талая

Постановление Совмина Союзного государства Беларуси и России о помощи детям Донбасса принято 16 сентября 2022 года. Тогда речь шла о приезде в Беларусь 1050 украинских детей.

Госекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, посещая 25 октября детский оздоровительный лагерь "Дубрава" (лагерь в Минской области, принадлежит "Беларуськалию"), где находились украинские дети, заявил, что на проект "выделены десятки миллионов рублей", и что эту работу продолжат. "Мы с радостью оплатили переезд ребят через Ростов сюда в Беларусь", - заявил Мезенцев. Он также добавил, что детям будут помогать "забыть сложные страницы, состояться и формировать мечту", чтобы они стали "надежными гражданами своей страны".

DW просила главу благотворительного фонда Алексея Талая пояснить свою роль в организации приезда и пребывания в Беларуси украинских детей, но ответа так и не получила.

Алексей Талай - член национальной Паралимпийской сборной по плаванию, предприниматель и "мотивационный спикер, постоянный участник мероприятий в поддержку Александра Лукашенко. Комментируя в своем Telegram-канале обвинения со стороны Латушко, он написал, что "никакая Гаага не помешает нам заниматься благотворительностью, продолжать помогать детям Донбасса" и что "все беглецы-предатели", "должны лишаться гражданства и всех преференций".

"Забирают потенциальную рабочую силу"

В апреле-мае фонд Талая планирует привезти в РБ более 1000 украинских детей. Более 300 из них находились в санатории "Дубрава" с 4 по 20 апреля. К ним приезжал сам Алексей Талай, во время встречи он раздал детям ленточки цветов российского и белорусского флагов. Также "Дубраву" посетили провластный политолог Александр Шпаковский, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, участники солигорского военно-патриотического клуба "Родник". Пребывание украинских детей в Беларуси активно освещают госСМИ.

Дети из Украины, которых вывезли в Россию Фото: RIA NovostiI/SNA/MAGO

"Пропагандисты говорят, детей привезли в Беларусь, они находятся в местах отдыха. Но можем ли мы себе представить ситуацию, когда шестилетний ребенок самостоятельно принимает решение покинуть территорию государства, в данном случае Украины? Нет, это невозможно”, - рассуждает Латушко. По словам политика, одно дело, когда "выезжают семьи" или "есть решение уполномоченных органов" (Украины. - Ред.), другое, когда таких таких решений нет.

По мнению Латушко, "все это четко прописано в нормах международного права как военные преступления", цель которых "воспитание детей антиукраинских настроений".

"Председатель Минской городской организации профсоюзов горняков и химиков Беларуси (Дмитрий Швайба. - Ред.) утверждает: мы будем заниматься вопросами их (детей из Украины. - Ред.) образования, предложим учиться в профессиональных училищах, после - работу. Они забирают потенциальную рабочую силу на территорию Беларуси", - говорит политик.

Что говорят в Украине и ЮНИСЕФ?

Экс-уполномоченный президента Украины по правам детей, директор Фонда "Спасаем Украину" Николай Кулеба в эфире телеканала "Белсат" заявил, что у украинской стороны нет соответствующим образом задокументированных фактов о перемещении украинских детей в Беларусь, но такое расследование необходимо. Если факты соберут, он считает весьма вероятной выдачу ордера на арест Александра Лукашенко и других причастных. Несмотря на то, что в случае Беларуси, дети, скорее всего, съездили и вернулись, но и это было военным преступлением в отношении этих детей и их семей.

Ситуацию с пребыванием в Беларуси детей из оккупированных регионов Украины DW попросила прокомментировать в ЮНИСЕФ. По словам регионального советника по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ в странах Европы и Восточной Азии Аарона Гринберга, организация осведомлена о сообщениях о том, что "некоторые украинские дети были перемещены из Российской Федерации в Беларусь на короткие периоды времени".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями об эвакуации детей, которые происходят без надлежащих гарантий, поспешном возвращении детей из мест переселения, которые не учитывают наилучшие интересы детей", - заявили в ЮНИСЕФ.

Также там обеспокоены ускоренными процедурами изменения или добавления гражданства, "которые не нужны для защиты детей и не должны происходить во время чрезвычайной ситуации".

"Мы по-прежнему можем и готовы сотрудничать со всеми государствами в поиске путей воссоединения семей и призываем к систематической идентификации, отслеживанию и воссоединению семей этих детей, когда это отвечает их наилучшим интересам", - отметили в организации.

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