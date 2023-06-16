США: Нет признаков того, что Россия готовится применить ЯО

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

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Шведское правительство выделяет Украине 12-й пакет военной помощи в размере $23,7 млн, в рамках которого профинансирует обучение украинских летчиков управлению шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen, сообщают СМИ. В мае шведские власти, допустив возможность обучения украинских пилотов на истребителях Saab JAS 39 Gripen, заявили об отсутствии планов поставок Украине этих самолетов.

Кроме того, Стокгольм обеспечит техническую поддержку шведской техники, уже поставленной на Украину. Для этого Швеция направит до 60 военнослужащих в Польшу, Румынию и Словакию.

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что проведет двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения саммита БРИКС. Рамапоса призвал Украину и Россию к деэскалации конфликта. "В этой войне должно быть урегулирование, и мир должен быть достигнут путем переговоров", - сказал он журналистам после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рамапоса вместе с другими африканскими лидерами посетил Бучу под Киевом. Пресс-секретарь политика сообщил журналистам в Киеве, что президент спустился в убежище во время российского воздушного налета.

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На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО, "сбит БПЛА самолетного типа", написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы уточняют последствия.

Блинкен: Нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие

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Нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, США не видят причин для корректировки своего ядерного потенциала. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ранее сказал, что задействование ядерного оружия "теоретически возможно". Россия пойдет на такой шаг, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, заявил он. Сейчас, по словам Путина, "нет такой необходимости". Между тем он отметил, что "сам факт рассуждения на эту тему уже снижает порог возможности применения ядерного оружия".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил африканских лидеров принять участие в "глобальном мирном саммите" и отверг идею мирных переговоров с Москвой, которые, по его словам, приведут лишь к замораживанию войны. Выступая на пресс-конференции с приглашенными африканскими политиками, Зеленский сказал, что Украине нужен настоящий мир с выводом российских войск с оккупированной территории. Президент ЮАР Сирил Рамапоса в свою очередь заявил, что африканские страны готовы к дальнейшему взаимодействию по мирной инициативе с Украиной.

Посла Австралии в России вызвали в МИД РФ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 16 июня вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил "решительный протест" в связи с решением австралийского правительства о расторжении договора аренды на земельный участок, где возводится новый комплекс российского посольства в Канберре. В Москве рассматривают это как "откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям". Российская сторона не исключила возможных ответных мер. Ранее власти Австралии воспрепятствовали строительству нового посольства России вблизи здания парламента из-за "угрозы национальной безопасности". Закон принят обеими палатами парламента, утвердить его должен генерал-губернатор Дэвид Херли.

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Страны НАТО договорились о создании специального морского центра для защиты подводной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы знаем, что у России есть возможность не только составлять карты, но и потенциально осуществлять действия против критически важной инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По словам Столтенберга, создание центра позволит улучшить сбор и обмен информацией, в том числе данных частного сектора. "Объединение всех этих информационных потоков повысит нашу способность видеть, когда происходит что-то ненормальное, и в зависимости от этого реагировать", - отметил генсек НАТО.

Путин: Российское ядерное оружие уже в Беларуси

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о доставке в Беларусь первых ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории страны. "Это только первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - приводит агентство "Интерфакс" слова Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

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Количество пострадавших от ракетного удара российских войск в Киевской области увеличилось до семи человек, среди них - двое детей, сообщил в эфире телемарафона глава областной полиции Андрей Небытов. Он отметил, что у пострадавших легкие телесные повреждения.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко писал о шести раненых. Кроме того, по его словам, в Киевской области разрушены три частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 домов и два хозяйственных здания получили незначительные повреждения.

Британская разведка сообщила о вероятной гибели генерала РФ

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Генерал-майор Сергей Горячев "почти наверняка" погиб в результате удара по командному пункту российских войск в Украине ориентировочно 12 июня, сообщила британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ и, вероятно, временно исполнял обязанности командующего. Он первый российский генерал, убитый в Украине с начала 2023 года, отмечает разведка. Ранее о гибели Горячего сообщил один из российских "военкоров", но затем пост в Telegram был удален. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о гибели генерал-майора. Он заявил, что с такими вопросами следует обращаться в Минобороны РФ.

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Офис президента Чехии Петра Павела разъяснил слова главы государства о том, что живущие на Западе россияне - как граждане страны, ведущей агрессивную войну, - должны находиться "под пристальным вниманием спецслужб". Эти слова прозвучали накануне в интервью Павела "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и вызвали большой резонанс в русскоязычной среде в Чехии. Пресс-секретарь чешского лидера Маркета Ржехакова после интервью в письменном комментарии изданию заявила, что "президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование" российских граждан. Она объяснила, что режим "пристального наблюдения" для россиян, о котором говорил президент, относится не к каждому человеку, а "к тем, у кого есть факторы риска". Ссылка на японских граждан в США во время Второй мировой войны, по ее словам, была сделана Павелом "в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко".

В то же время Ржехакова отметила, что значительное большинство жителей РФ поддерживают российского лидера Владимира Путина, агрессию против Украины и даже нападения на гражданские объекты в Украине. "В этих условиях было бы полным провалом наших собственных служб безопасности и угрозой для безопасности наших граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания русской общине, проживающей в нашей стране", - сказала пресс-секретарь Павела.

Войска РФ обстреляли Херсон, есть пострадавшие

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Российские военные днем обстреляли жилые районы города Херсон, сообщает Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, массированный обстрел начался около 13.00 по местному времени. "По состоянию на 15.00 известно о 12 травмированных гражданских, из них двое несовершеннолетних детей. Повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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В результате российской атаки в одном из районов Киевской области упали обломки ракет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По предварительным данным, пострадали три человека, из них двое взрослых и один ребенок. В районе разрушены три жилых дома, еще 15 повреждены. В одном из домов произошел пожар, который уже потушили.

Ранее прокуратура Киевской области писала , что в результате ракетного удара пострадала 82-летняя женщина и был ранен водитель автомобиля, ехавшего в этот момент по дороге. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил , что пострадали двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. По его словам, повреждены более 30 домов.

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Визит лидеров африканских стран в Украину проходит "хорошо, как и планировалось", заявил на фоне дневного обстрела Киева официальный представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья в видео, опубликованном в Twitter офиса лидера ЮАР. Как сообщает агентство Reuters, во время воздушной тревоги делегация находилась в украинской столице и вынуждена была укрыться в бомбоубежище одной из гостиниц. До приезда в Киев африканские лидеры посетили Бучу в Киевской области, освобожденную в прошлом году.

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Германия предоставит Украине еще 64 ракеты класса "земля-воздух" для системы ПВО Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в кулуарах встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. По его словам, это решение является важным с точки зрения обеспечения устойчивой поддержки вооруженным силам Украины, пытающимся освободить оккупированную Россией территорию своей страны. Писториус добавил, что ракеты будут направлены Киеву "немедленно".

Глава МИД Украины: Российские ракеты - это послание Африке

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетную атаку на столицу, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы. "Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал он в Twitter.

Днем 16 июня над всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога. ВСУ сообщили об обстреле Киева и Киевской области баллистическими ракетами.

Хроника событий 16 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

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