На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 17 июня (время московское).

За сутки ВСУ вернули территорию размером с половину Бахмута

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За сутки Вооруженные силы Украины отвоевали территорию размером 24,3 кв. км - это более половины площади Бахмута (41,6 кв. км), пишет издание "Агентство" , проанализировавшее интерактивные карты проекта DeepState. Речь идет о районе между селами Нескучное и Новодонецкое в Донецкой области. Издание напоминает, что российские войска на протяжении 292 дней пытались захватить этот город в Донецкой области. Кроме того, по его данным, возвращение Украиной контроля над данными территориями подтверждают российские Telegram-каналы, в частности, близкий к Минобороны РФ канал "Рыбарь".

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В Харьковской области российские войска обстреляли село Гурьев Казачок Богодуховского района. "Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. По предварительным данным, в машине находились четыре человека, все они погибли. Подробности устанавливаются, добавил Синегубов.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram об атаке дронов на нефтепровод "Дружба". "Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", - заявил он. Как утверждает Богомаз, российские ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.

СБУ объявила о подозрении приближенному Пригожина

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении приближенному основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, запустившему на захваченных территориях Херсонской области российский телеканал. "Служба безопасности собрала доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании "Таврия", которая работает во временно оккупированной части Херсонской области. Установлено, что запуском вражеского медиапроекта занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич", - сообщается в Telegram . По данным СБУ, телеканал "использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к России". Помимо Малькевича, о подозрении в коллаборационистской деятельности сообщили руководителю телеканала "Таврия", пропагандисту из так называемой "ДНР" Исмаилу Абдулаеву и его шести подчиненным.

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Министр обороны Украины Алексей Резников не согласился с "публичным прогнозом" о необходимом времени на обучение украинских военных летчиков управлению современными западными истребителями F-16. Он выразил уверенность, что тренировка займет четыре месяца. При этом более долгое время займет подготовка инженеров, техников, обслуживания, оружейников, заправщиков и прочего персонала, а также обустройство инфраструктуры, приводит слова Резникова Telegram-канал "Инсайдер UA" .

Лондон: Россия могла получить временное преимущество на юге Украины

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Министерство обороны Великобритании в очередном обзоре ситуации войны РФ против Украины отмечает, что Россия после начала контрнаступления ВСУ на юге страны перебросила в этот регион дополнительные ударные вертолеты. В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о размещении более 20 дополнительных российских вертолетов на аэродроме Бердянска в примерно 100 км от линии фронта, указывается в заявлении в Twitter . "В постоянном противоборстве авиации и средствами противодействия Россия могла получить на юге Украины временное преимущество, в особенности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", - считают в Лондоне.

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На фасаде школы в селе Куратово в Коми появились две мемориальные доски в память о двух бывших учениках - погибшем в Чечне в 2002 году Семене Тутринове и его сыне Александре, погибшем в Украине спустя 20 лет. 20-летний Тутринов-старший погиб в Курчалоевском районе Чечни в результате подрыва его БМП на фугасе, похоронить его смогли спустя два месяца после длительной процедуры опознания, написал на своей странице зампред правительства Коми Алексей Просужих. Его 21-летний сын получил крайне тяжелые ранения в боях на востоке Украины и скончался в госпитале в прошлом июне. Оба были награждены посмертно орденами Мужества.

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После визита в Киев делегация глав африканских государств, предлагающих план по достижению мира в Украине, будет принята в Санкт-Петербурге. В ее состав входят президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилима и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Во время состоявшегося накануне визита африканских лидеров в Киев российские войска обстреляли Киевскую область. По итогам встреч с украинским руководством они, среди прочего, предложили завершить войну путем переговоров, которые должны начаться как можно скорее, обеспечить суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, предложить гарантии безопасности для всех стран, урегулировать проблему обмена пленными и возвращения украинских детей. Африканские лидеры раскритиковали ракетные удары ВС РФ во время их визита, заявив, что такие действия не способствуют установлению мира.

В Херсонской области по-прежнему подтоплены около 30 населенных пунктов

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В Херсонской области по состоянию на утро 17 июня остаются подтопленными около 30 населенных пунктов, уровень воды постепенно снижается и сейчас находится на отметке 109 см, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По ее данным, подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на оккупированной территории. Всего в области эвакуированы 2782 человека.

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Группа международных экспертов и юристов Global Rights Compliance, помогающая прокурорам Украины расследовать преступления российских сил, считают, что Каховскую ГЭС почти наверняка разрушили войска РФ. В своих предварительных выводах, которые цитирует Reuters, они полностью исключили вариант, что плотина разрушилась в результате предыдущих обстрелов и половодья. Имеющаяся информация, включающая сейсмические данные и мнения авторитетных экспертов по сносу конструкций, с высокой вероятностью указывает на то, что разрушение Каховской ГЭС было вызвано заложенными в уязвимых точках плотины взрывчатыми веществами, считают эксперты Global Rights Compliance.

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В Минобороны Украины отметили, что ВСУ перехватывают инициативу в войне, а Россия защищается. "Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

DeepState: ВСУ продвигаются на Бердянском направлении

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ВСУ продвигаются на Бердянском направлении, в ходе боев украинские военные оттеснили россиян из пространства между населенными пунктами Урожайное и Новодонецкое, отмечает "РБК-Украина" , ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState по состоянию на ночь 17 июня. При том оба эти населенные пункты остаются под российским контролем, указывает далее издание. Между тем, боевые действия продолжаются на линии Новодаровка - Степное, а также на западе и северо-западе от Клещеевки. Ситуация в Марьинке на Авдеевском участке остается тяжелой из-за продолжающегося штурма со стороны российских сил, указывается далее.

++09.09++

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района. В селе Сальное зафиксировано пять прилетов со стороны Украины, написал он в Telegram . "К счастью, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома и 2 хозпостройки. Также нарушено электроснабжение. К восстановлению приступят сразу, как позволит ситуация", - добавил он.

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Российские войска продолжают непрерывно обстреливать Никополь и его окрестности, заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. "Под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая община и Никополь. В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач. Женщина, получившая ранения вчера вечером, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", - написал он в Telegram.

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В очередной сводке о ситуации на войне РФ против Украины американский Институт изучения войны (ISW), среди прочего, указывает на заявление Кремля о передаче российских тактических ядерных боеголовок Беларуси в соответствии с объявленными ранее планами. "Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью давних усилий по укреплению фактического военного контроля России над Беларусью и вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России", - считают американские аналитики.

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Прошедшей ночью в центре Белгорода загорелся многоквартирный жилой дом. "В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части", - сообщили РИА "Новости в региональном управлении МЧС. Местное издание Bel.ru указывает, что огонь охватил элитный жилой комплекс, в результате начала осыпаться крыша здания. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар полностью потушен, пострадавших нет. По предварительным данным, горел декоративный купол здания, на квартиры огонь не распространился, добавил он.

Генштаб ВСУ: ВС РФ отправляют на лечение в Россию только офицеров

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Как сообщил Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки россияне нанесли новый ракетный удар по Киевской области, задействовав 6 аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр", все 12 ракет были уничтожены. За сутки противник также нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате пострадали мирные люди и есть разрушения инфраструктуры, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . "Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений", - указывается далее.

В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила российский ударный вертолет Ка-52, а также 7 разведывательных дронов. Ракетные и артиллерийские войска ВСУ за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника, сообщил украинский Генштаб.

По его информации, российские силы пытаются "всеми способами" скрыть большие потери в своих рядах. "В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины", - отмечается в сводке.

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Воздушные силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Это произошло около 21.00 16 июня на Донецком направлении, сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram.

++06.15++

Владимир Зеленский назначил на 23 июня заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будут рассматриваться вопросы преодоления коррупции в системе правосудия и заслушаны результаты проверки укрытий от воздушных атак, передают "Українськi Новини". Докладывать будут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. 2 июня Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и предоставить отчет за десять дней, а Клименко было поручено провести аналогичную ревизию по всей Украине.

++05.30++

Россия пытается укрепить наземные коммуникации между своей территорией и оккупированными территориями Украины, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом аналитическом обзоре. Для этого правительство РФ объявило, что национализирует несколько автотрасс: Р-150 (Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь), А-260 (Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск), Р-280 (Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь) и А-258 (Кантемировка - Луганск). Кроме того, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что вокруг Азовского моря появится новая автотрасса, которая будет проходить как по территории РФ, так и по оккупированным украинским территориям.

При этом ISW со ссылкой на экс-главу Луганской ОВА Сергея Гайдая пишет о недавней диверсии украинских партизан на на трассе T1302 Старобельск - Новопсков. По данным Гайдая, партизаны разбросали на участке дорожного полотна шипы, которые повредили колеса как минимум четырех российских автомобилей: ЗИЛа, "УРАЛА" и двух тягачей с полуприцепами.

++03.50++

Украина, Чехия и Словакия подписали на полях встречи контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе декларацию о намерениях, касающуюся приобретения и обслуживания БМП. Сообщив об этом, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что "это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами".

"Беларускі Гаюн" не видит свидетельств перемещения ядерного оружия из РФ в Беларусь

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У белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" на настоящий момент (23.00 16 июня) нет никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения в Беларусь российского тактического ядерного оружия. Группа заявила об этом, комментируя слова Владимира Путина о том, что Россия уже переместила в Беларусь часть ядерных боеприпасов.

"Беларускі Гаюн" отмечает противоречия в высказываниях Путина и Лукашенко о перемещении ТЯО, что, по мнению мониторинговой группы, может свидетельствовать как об отсутствии у белорусского правителя всей информации и контроля над процессом размещения ТЯО в его стране, так и о согласованной между Путиным и Лукашенко кампании по дезинформации - "с целью, к примеру, создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и идущего украинского контрнаступления".

"Также хотим подчеркнуть, что в сегодняшнем заявлении Путин не уточнил тип, по его словам, перемещенных в Беларусь боеприпасов. Ранее же анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ОТРК "Искандер". Вероятным же способом доставки назывался ЖД-транспорт", - говорится в сообщении "Беларуского Гаюна".

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Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ) ответила на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего Владимира Зеленского "позором нации, который покрывает неонацизм". В заявлении конфедерации , напротив, Зеленский называется "лидером, который показал пример мужества своему народу и всему миру," и "героем не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации". Опровергая обвинения Путина в том, что Зеленский "покрывает неонацизм", ЕКУ утверждает, что "в современной Украине неонацизма нет", тем более, на государственном уровне, а бытовой антисемитизм, "и без того один из самых низких в Европе", после 24 февраля 2022 года в Украине практически не наблюдается. "В своем недавнем исследовании Антидиффамационная лига прямо связала это с авторитетом Владимира Зеленского, возглавившего всю нацию, в том числе евреев, в борьбе с российской агрессией", - подчеркивается в документе.

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала масштабную доказательную базу о коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны и экс-руководителя департамента государственных закупок того же ведомства. Их имена в сообщении ведомства не называются. По данным СБУ, чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, находящихся на фронте. Ущерб госбюджету Украины оценивается в более 1 млрд грн.

Утверждается, что в начале марта 2022 года подозреваемые осуществили закупку почти 3 тыс. бронежилетов на более чем 130 млн грн, присвоив свыше 100 млн грн из этой суммы.

Оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях, указывает СБУ, отмечая, что им объявлено о подозрении по статьям УК о присвоении или растрате имущества и о препятствовании деятельности ВСУ.

Маляр: ВСУ успешно наступают на нескольких направлениях

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ВСУ "продолжают вести как наступательные, так и оборонительные действия", написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на юге украинская армия активно наступает на нескольких направлениях сразу, и практически везде "имеет тактический успех". "Постепенно продвигаемся вперед. На данный момент, до двух километров на каждом направлении", - заявила Маляр.

По ее словам, на Лиманском направлении украинская армия обороняется, при этом "ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться”. На Бахмутском направлении украинские войска "проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту", сообщила Маляр. Россия, между тем, перебрасывает под Бахмут дополнительные силы, добавила она.

Замминистра обороны также подчеркнула, что ВСУ "действуют в условиях превосходства врага в авиации и артиллерии".

Хроника событий 16 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 июня 00.00 - 13.59 >>>

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