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Что Путин рассказал о войне в Украине "военкорам"

Жан Рофе
14 мин. назад

На встрече с "военкорами" российский президент заявил, что цели РФ в Украине меняются в зависимости от ситуации на фронте, но в целом остаются одними и теми же.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с "военкорами" в Москве 13 июня 2023 года
Владимир Путин на встрече с военными блогерами в Москве 13 июняФото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин встретился во вторник, 13 июня, с российскими "военными корреспондентами" в Кремле. В ходе встречи глава государства, среди прочего, прокомментировал украинское контрнаступление и высказал российскую версию произошедшего на Каховской ГЭС.

О потерях украинской стороны

По словам Путина, в ходе наступления украинских войск в последнюю неделю потери России оказались "в десять раз меньше, чем потери Украины", которые он назвал "катастрофическими". Данных о погибших и раненых он не привел, но сообщил, что российские войска при отражении наступления потеряли 54 танка, часть которых подлежит восстановлению. Потери украинской армии он оценил более чем в 160 танков и 360 бронемашин разного типа. Как утверждает Путин, это "примерно 25, а может быть, 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа" в Украину.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, за период с начала войны до 13 июня 2023 года российские силы, в частности, потеряли 3935 танков, 7642 боевые бронированные машины, 3766 единиц артиллерийских систем и 314 единиц боевой авиации. Как сообщила 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Вооруженные силы Украины за неделю с 5 по 11 июня освободили от российской оккупации семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

О Каховской ГЭС

Комментируя катастрофу на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению Херсонской области, Путин снова обвинил в разрушении плотины Киев. По его словам, перед трагедией на гидроэлектростанции не было зафиксировано больших взрывов, однако Киев "целенаправленно" бил по ней из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Украинские власти заявляют, что Россия совершила подрыв ГЭС, которая контролировалась российской армией с первых дней ее вторжения в Украину в феврале 2022 года и, по данным Киева, была заминирована.

Об атаках беспилотников по России

Комментируя обстрелы приграничных российских территорий и удары беспилотников по территории России, Путин заявил, что в случае продолжения обстрелов Москва рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Что имеется в виду и какими силами такая "зона" может быть создана, он не уточнил.

С начала войны российские власти регулярно заявляют об обстрелах в приграничных районах, ответственность за которые они возлагают на Киев. Украина их не комментирует.

О мобилизации и военном положении

Президент России заявил, что необходимости вводить военное положение во всей стране и отправлять срочников на войну "нет смысла". Однако Путин признал, что срочники присутствуют в Белгородской и Курской области, где "в случае угрозы они должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество". Когда будут демобилизованы мобилизованные - неизвестно, Путин сказал, что им будет предоставляться отпуск.

При этом глава государства отметил, что "сегодня нет необходимости" в дополнительной мобилизации. По его словам, ее необходимость зависит от того, какие цели Россия перед собой ставит. "Наши войска были у Киева, нам нужно туда возвращаться или нет?" - задал риторический вопрос Путин. 

О целя и задачах РФ в Украине

На вопрос о том, меняются ли цели и задачи "специальной военной операции", как в России называют развязанную Москвой войну в Украине, Путин сказал, что они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они "носят фундаментальный характер".

Он в очередной раз затронул тему "демилитаризации" Украины, назвал приход Виктора Ющенко на пост президента Украины в 2005 году госпереворотом и удивился, как нынешний глава государстваВладимир Зеленский, "человек, у которого в жилах течет еврейская кровь", может "поддерживать неонацистов".

О дальнейших планах Москвы

Дальнейшие действия российской армии в Украине, по словам Путина, будут зависеть от "соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ". "У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям", - сообщил он "военкорам", но разглашать эти планы не стал.

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