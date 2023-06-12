Дальнейшее наступление ВСУ и другие события 474-го дня войны

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 12 июня,российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Минобороны Украины: ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 5 по 11 июня освободили от российских оккупантов семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. "За прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, - 90 кв. км", - написала Маляр в Telegram-канале. Она перечислила освобожденные населенные пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

О деоккупации Лобкового и Левадного украинские чиновники или военные еще официально не заявляли. Минобороны России не комментирует утверждения об отступлении из этих населенных пунктов.

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении, по данным Маляр, за прошедшую неделю составило 1,5 км на левом фланге и 3,5 км - на правом, под контроль была взята территория площадью 16 кв. км. Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении подразделения ВСУ продвинулись на флангах до 700 метров. "Здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, также пробовать контратаковать. За эти сутки произошло всего три боестолкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, 2 авианалета совершил. Мы в свою очередь продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув врага", - указал он.

Минобороны России объявило о подписании контракта с чеченским отрядом "Ахмат"

Первым воюющим в Украине российским "добровольческим формированием", которое подписало контракт с министерством обороны России, стал чеченский отряд "Ахмат". Минобороны сообщило 12 июня, что подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Двумя днями ранее глава министерства Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны, что должно "придать им необходимый правовой статус", "создать единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач".

В результате катастрофы на Каховской ГЭС погибли не менее 10 человек

В результате катастрофы на Каховской ГЭС на правобережье Днепра погибли не менее 10 человек, еще 42 считаются пропавшими без вести, из них 7 - дети, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона. По его информации, 8 человек погибли в Херсонской области, 2 - в Николаевской. Информация с левобережья поступает и будет проверяться, добавил Клименко. "Мы отслеживаем такую информацию, как только получим более достоверную информацию о погибших или раненых граждан, которые оставались на островах или на левом берегу, мы ее официально обнародуем", - указал он.

По состоянию на утро 12 июня уровень затопления в Херсонской области составил 3,29 метра, снизившись за 12 часов на 64 см, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что за ночь уровень воды в акватории города снизился еще на 6 см, до отметки в 55 см. В компании "Укргидроэнерго" вечером отметили, что по состоянию на 18.00 по киевскому времени невозможно определить уровень затопления в районе Никополя из-за падения уровня воды и заиления ниже измерительных датчиков. В настоящее время специалисты ищут альтернативные способы замеров уровня подтопления в регионе.

Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла ущерб на сумму более 1,5 млрд евро

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за катастрофы на Каховской ГЭС составляет более 1,5 млрд евро. "Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - написал Прокудин в Telegram-канале после выездного заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся улучшения экологической ситуации, в том числе пути восстановления региона и обеспечение населения питьевой водой.

Немецкий Красный Крест (DRK) пообещал направить новую партию помощи в затопленные районы на юге Украины, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС. Она будет включать две спасательные лодки, 6000 гигиенических наборов, 200 неопреновых костюмов и 100 спасательных жилетов общей стоимостью около 400 тысяч евро, сообщила организация. Партия помощи будет отправлена 13 июня. Как отметили в DRK, организация находится в тесном контакте с Украинским Красным Крестом.

Арестованные авто родственников Медведчука и Козака передали на нужды ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало одной из бригад ВСУ 17 автомобилей, арестованных у родственников бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщила пресс-служба ведомства. В их числе - 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Общая стоимость техники составляет 1,1 млн долларов США.

"Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области", - говорится в сообщении. По ходатайству ГБР в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в Украине на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который переносит празднование Дня Победы в стране с 9 мая на 8 мая. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. Теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он будет официальным выходным. 9 мая в Украине будут праздновать День Европы, который при этом останется рабочим днем.

Ранее Зеленский, внося предложение о переименовании и переносе празднования Дня победы, отмечал, что "именно 8 мая победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира", поскольку именно "8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта". "Это общеевропейская традиция", и Украина должна отмечать этот день "вместе с цивилизованным миром", заявлял глава государства.

Марафон солидарности собрал более 34 млн рублей

Независимые русскоязычные массмедиа провели 12 июн марафон солидарности с политзаключенными в России, а также со всеми противниками российской войны в Украине. Совместный проект "Дождя", "Медузы", "Медиазоны", "Новой газеты. Европа", "Важных историй", The Insider, "Холода" и других независимых СМИ, продолжался с утра в течение целого дня и закончился в 22.00 по московскому времени. Как сообщили ведущие прямого эфира глава совета директоров ФБК Мария Певчих и главред "Дождя" Тихон Дхядко, в ходе акции удалось собрать 34 357 137 рублей.

"Российские власти пытаются убедить всех, что вся Россия поддерживает вторжение в Украину. Но мы знаем, что это не так, - говорится в обращении организаторов акции. - Только за первый год войны больше 20 тысяч россиян было задержано за антивоенную позицию. Кто-то отправлен под административный арест и оштрафован, кто-то получил сталинские сроки за правду о военных преступлениях в Украине". Средства, собранные в рамках марафона под названием "Ты не один" (#тынеодин), буду направлены для адресной помощи пострадавшим в России от репрессий и их семьям. В частности, их предполагается направить на оплату адвокатов и юридическую поддержку.

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