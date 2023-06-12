Марафон солидарности собрал более 34 млн рублей

Уже в первые несколько часов марафона солидарности независимым СМИ удалось собрать более 15 млн рублей в помощь российским политзаключенным.

Независимые русскоязычные массмедиа провели в понедельник, 12 июня, марафон солидарности с политзаключенными в России, а также со всеми противниками российской войны в Украине. Совместный проект "Дождя", "Медузы", "Медиазоны", "Новой газеты. Европа", "Важных историй", The Insider, "Холода" и других независимых СМИ, продолжался с утра в течение целого дня и закончился в 22.00 по московскому времени. Как сообщили ведущие прямого эфира глава совета директоров ФБК Мария Певчих и главред "Дождя" Тихон Дхядко, в ходе акции удалось собрать 34 357 137 рублей.

"Российские власти пытаются убедить всех, что вся Россия поддерживает вторжение в Украину. Но мы знаем, что это не так, - говорится в обращении организаторов акции. - Только за первый год войны больше 20 тысяч россиян было задержано за антивоенную позицию. Кто-то отправлен под административный арест и оштрафован, кто-то получил сталинские сроки за правду о военных преступлениях в Украине".

"Ты не один": сбор средств для адресной помощи

Средства, собранные в рамках марафона под названием "Ты не один" (#тынеодин ), буду направлены для адресной помощи пострадавшим в России от репрессий и их семьям. В частности, их предполагается направить на оплату адвокатов и юридическую поддержку.

Изначально можно было перечислять пожертвования и в рублях с российских карт, но позднее эта возможность была заблокирована, сообщили в ведущие в эфире марафона. Корреспондент гостелеканала RT Константин Придыбайло утверждает, что причиной этого стала его жалоба, с которой он обратился к владельцу сервиса DonatePay.

Уже к 16 часам мск было собрано более 18,5 млн рублей.

Марафон солидарности с политзаключенными #тынеодин. Часть 1

Марафон солидарности с политзаключенными #тынеодин. Часть 2

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