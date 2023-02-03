Как дети политзаключенных переживают разлуку с родителями?

Что чувствуют дети политзаключенных из-за вынужденной разлуки с родителями? Могут ли забыть маму или папу, оказавшихся в заключении? Интервью DW с кризисным психологом.

Дарья Лосик приговорена к двум годам заключения Фото: Bogdana Alexandrowskaya/DW

По данным на 3 февраля в Беларуси насчитывается 1433 политических заключенных. У многих из них на свободе остались несовершеннолетние дети. Есть случаи, когда власти отправляют за решетку обоих родителей, как это произошло в семье блогера, внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика. В декабре 2021 мужчину приговорил к 15 годам колонии, в январе 2023 его жену Дарью - к двум. У Игоря и Дарьи осталась 4-летняя дочь. Девочка живет с бабушкой и дедушкой.

Что переживают дети политзаключенных, и как случившееся может повлиять на их будущее? Об этом DW рассказала кризисный психолог Ирина Шумская. Более трехсот часов эксперт проработала с пострадавшими в результате белорусских протестов 2020 года, семьями политзаключенных и освободившимися из тюрем. Она также имеет семилетний опыт постоянной работы с детьми-сиротами в детских приютах и интернатах.

DW: Что происходит с ребенком, когда один или оба родителя оказываются в заключении?

Кризисный психолог Ирина Шумская Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Ирина Шумская: Для ребенка разлука с родителем всегда травма. Ее степень зависит от возраста ребенка, внезапности и длительности разлуки, психического состояния того, кто остался с ребенком, предсказуемости возвращения родителя и способности ребенка это понять. Важно отметить, что и дети, чьих родителей задерживают на несколько суток, тоже травмируются, им тоже нужна особая поддержка и работа с психологом. Чаще всего, административные задержания случаются внезапно, и неизвестно, сколько времени родитель пробудет в заключении.

Что касается поведения ребенка в подобных ситуациях, оно может быть разным и зависит от предыдущего опыта и возраста. Так, дети могут становиться тихими, замкнутыми, чтобы не доставлять никому дополнительного беспокойства, болезненно недоверчивыми ко всему новому. Кто-то будет прилипчивым, очень хорошим и старательным. Дети помладше проявляют тревогу через энурез, плохой сон с ночными кошмарами, отсутствие аппетита.

Чем ближе к подростковому возрасту, тем чаще я наблюдаю злость и агрессию. Ребенок может чувствовать себя оставленным и преданным.

Поэтому не стоит излишне героизировать родителя-политзаключенного: ведь на идеального героя нельзя злиться, и говорить с другими об этом нельзя. И тогда все чувства останутся внутри и создадут огромное внутреннее напряжение, которое будет мешать наладить отношения с родителем и вообще жить.

Также не стоит относиться к ребенку как к маленькому взрослому, который все понимает и стоически переносит, хвалить его за это и гордиться. Да, ребенку хочется поддержать близких, или он боится быть обузой и начинает "игру во взрослого". Невозможность вести себя соответственно возрасту сказывается на психике. Такие "маленькие взрослые" составляют огромную часть моей терапевтической практики. Позже у них всегда возникает горе от того, что они не были детьми, потребность хоть как-то восполнить детский опыт.

Может ли ребенок забыть родителя, пока тот в заключении?

- Ребенок до трех лет при длительной разлуке, скорее всего, забудет, как выглядит родитель, и с ним придется знакомиться заново. При этом даже у очень маленького ребенка могут остаться обрывочные воспоминания о времени, проведенном вместе с родителем. Но в детском возрасте их будет сложно сформулировать, выстроить связь между тем, что он помнит, и человеком, который стоит перед ним сейчас. Повзрослев, он сможет соединить это в одну связную историю.

11-летний Матвей Луцкин сам сделал новогоднюю открытку для мамы Ксении, находящейся в заключении. Фото: privat

Чем младше ребенок, тем более травматичен для него разрыв с родителем. У более взрослых детей способность поддерживать внутреннюю связь с родителями будет больше зависеть от предыдущего опыта и индивидуальных особенностей психики. Например, если мама раньше уезжала по работе и возвращалась с подарками, а за ребенком присматривали добрые и любящие его взрослые, разлука не будет травмировать так сильно, как если такого опыта нет.

Как правильно помогать детям политзаключенных?

- Подарки и праздники, что для сирот, что для детей политзаключенных, абсолютно бессмысленны, никак не скрашивают их детство, и никак не помогают им чувствовать себя лучше. Чтобы действительно помочь, нужно сделать так, чтобы тот взрослый, который находится рядом с ними, был максимально доволен, расслаблен, чувствовал себя в безопасности и был эмоционально доступен для ребенка.

Чем младше дети, тем больше значения для них имеет невербалика: то, насколько телесно напряжен взрослый, как он двигается, дышит, как бьется его сердце. Поэтому помогать, и настойчиво, лучше тому, кто заботится о ребенке. Этот человек априори не может быть в порядке, да и не должен. Ему нужна помощь.

Также, чтобы пережить стресс, для ребенка очень важна стабильная предсказуемая привычная среда. Так, например, ребенку в эмиграции будет гораздо лучше, если передать ему старые игрушки, любимое одеяло, плед, чашку, которые были у него дома, в Беларуси, чем купить миллион новых. Если у ребенка был питомец, очень важно организовать его перевозку в новый дом.

Стоит ли привозить ли детей на суд или на свидания с родителями в тюрьме?

- Это решают близкие. Если ребенок старше десяти лет, то лучше дать ему право голоса. Будет ли свидание для ребенка травматичным, зависит от того, как чувствуют себя родственники, которые его привезут, и сам заключенный. Однако отмечу, чем младше ребенок, тем сложнее ему понять, что происходит, и почему мама или папа "там". Стоит объяснить ему происходящее, дать поговорить об этом много-много раз даже, если кажется, что он и с первого все понял.

Какими проблемами во взрослом возрасте может грозит вынужденная разлука с родителем?

Чем младше ребенок, тем больший эффект это окажет на уровень тревожности, невротизма и эмоциональной лабильности, на то, как человек строит отношения в будущем, а также на мозг ребенка, органические изменения в нем.

Например, дети, которые были лишены теплого эмоционального контакта, во взрослом возрасте с опаской реагируют на новых людей. Схожий травматичный опыт переживают дети, у которых родитель умер, социальные сироты, дети алкоголиков или же эмоционально недоступных родителей. Да, это плохой опыт, он не делает никого лучше или сильнее. Но жить осмысленно, в гармонии с собой и наслаждаясь жизнью, все равно можно, хотя для этого нужно будет больше времени и работы над собой.

Смотрите также: