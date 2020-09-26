Как многодетная семья в Беларуси столкнулась с давлением из-за политики
Власти заинтересовались положением семерых детей Сергия Мельянца после того, как его оштрафовали в Беларуси за бело-красно-белые жалюзи на окне. Это не единичный случай давления на многодетные семьи.
В семье Сергия Мельянца семеро детей
В семье белоруса Сергия Мельянца семеро детей. Многодетная семья протестанта-баптиста с высшим духовным образованием счастливо и спокойно жила в собственном доме под Минском до тех пор, пока в начале 2021 года благополучием детей Мельянца не заинтересовались местные власти. В отношении семьи было начато социальное расследование, закончившееся вызовом родителей на школьный совет по профилактике.
Как оказалось, претензии к семье имеют политический характер, ведь недавно Мельянец был оштрафован за нарушение статьи о несанкционированном мероприятии, выразившееся в наличии бело-красно-белых жалюзи на окнах его дома.
Повод для проверок - штраф за бело-красно-белые жалюзи
Жалюзи в расцветке белорусского исторического флага Сергий Мельянец повесил на окна еще в августе прошлого года, когда в стране начались масштабные протесты. По его словам, главной причиной его поступка стали христианские убеждения, ведь белый и красный - это цвета, наполненные глубокими символами для христиан: "Красный означает - кровь, которую Христос пролил на кресте за наши грехи, а белый - то прощение, которое мы получили от Бога".
У проверяющих не нашлось претензий к условиям проживания детей в семье Мельянцов
Кроме того, Мельянец таким образом выразил свое отношению к происходящим в стране событиям. "Я понимал, что это опасно и в любой момент могут прийти. Но это один из способов проявление солидарности с людьми, которые не мирятся с тем злом, что вокруг нас происходит", - говорит многодетный отец.
Бело-красно-белые жалюзи провисели на окнах несколько месяцев, пока в декабре 2020 года к Мельянцам не пришел участковый, который составил протокол за несанкционированное массовое мероприятие. И хотя свою вину Сергий не признал, суд выписал ему штраф в 30 базовых величин (около 270 евро. - Ред.).
Многодетную семью вызывали на совет по профилактике
Теперь бело-красно-белые жалюзи в доме Мельянцов видны только изнутри, снаружи они завешены детскими рисунками. Однако от повышенного внимания властей многодетную семью это не спасло. "Уже на следующий день после суда в школу и колледж, где учатся дети, пришли документы, в которых органы власти просили принять "профилактические меры", мотивируя это тем, что я привлекался по статье 23.23 КоАП и в семьи много несовершеннолетних детей", - рассказывает Сергий Мельянец.
Спустя пару недель его жене позвонили из учебных заведений детей и сообщили о начале социального расследования в отношении семьи: "Сказали, мол, ждите, придем к вам в гости. Мы, конечно, не в восторге были от этой идеи, но что делать? Запираться и воевать же с ними не будешь". Проверяющие тогда выяснили, где спят дети, где учатся, что едят и, по словам отца, условиями остались абсолютно довольны.
После этого детей Мельянца начали вызывать к психологу, а старшего сына - к руководству колледжа, после разговора с которым юноше потребовалась помощь психолога. Социальное расследование закончилось вызовом семьи на совет по профилактике, на котором были озвучены все собранные характеристики на семью - исключительно положительные. "В конце они проголосовали: все подняли руки, что никакой опасности (для детей. - Ред). в нашей семье нет", - утверждает Мельянец.
Впрочем, несмотря на то, что расследование закончено, замдиректора школы предупредила Сергия Мельянца, что "как только поступит сигнал", они снова будут вынуждены начать социальное расследование: "Все равно сохраняется напряженность. Я же понимаю, что раз один совет по профилактике уже был, то в будущем это станет отягчающим обстоятельством".
Давление на активистов через детей - не единичный случай в Беларуси
История с Сергия Мельянца, когда на многодетную семью давят из-за политической активности родителей, далеко не уникальна для Беларуси, говорит правозащитник из центра "Весна" Валентин Стефанович. "Нам известны такие случаи в последнее время, да и власти особо их не скрывали. Были официальные заявления - в основном это касалось участия в демонстрациях родителей с детьми - о том, что власти будут реагировать вплоть до изъятия детей", - отмечает правозащитник. По его словам, имели место инциденты с проверками со стороны органов опеки и попечительства, но в основном все заканчивалось положительным исходом.
Валентин Стефанович
Однако Стефанович убежден, что для семей, которые находятся в уязвимом положении, подобное внимание властей может закончится и не столь благополучно, вплоть до изъятия детей. Правозащитник напомнил об известной истории с кандидатом в президенты на выборах 2010 года Андреем Санниковым и его женой Ириной Халип - обоих взяли под стражу и угрожали, что органы опеки заберут их ребенка в детский дом. "В принципе любое преследование недопустимо, тем более давление на политических активистов через детей, такими грязными методами", - подчеркнул Стефанович.
Между тем сам Сергий Мельянец также считает, что в сегодняшней Беларуси давление на его семью может закончится разными исходами: "У нас вообще страна сейчас вне закона находится, и если надо наказать и прищучить, то любые способы могут пойти в ход. Понятно, что основной рычаг давление на нас - это наши дети". По словам многодетного отца, из-за опасения за детей он даже думал о переезде за рубеж, но надеется, что делать этого не придется, ведь Беларусь - его дом и покидать страну Мельянец не хочет.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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