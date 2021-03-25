В Беларуси в марте было задержано более одной тысячи человек

В Беларуси в течение марта было задержано более 1100 участников акций протеста. "В прошедший месяц зафиксировано 1 тыс. 139 задержаний по политическим причинам, из них в Минске - 841. В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: там отмечено не менее 76 случаев задержаний", - сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 4 апреля.

По данным правозащитников, только в День воли 25 марта было задержано 175 человек в Минске и более 75 - в регионах. "Еще около 250 человек были задержаны 27 марта. Также известно о задержании 36 журналистов", - отметили в "Весне".

За март суды рассмотрели более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате было назначено 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписано 82 штрафа от 2 до 200 базовых величин (базовая величина в Беларуси составляет Br29, или около $11 в пересчете).

Аресты и штрафы

"Чаще всего суды выносили аресты на 15 суток: 270 случаев, также применяли новые нормы КоАП на практике, и не менее 32 человек были отправлены за решетку на 30 суток", - говорится в сообщении правозащитников.

Не менее 32 человек были оштрафованы на 30 базовых величин. Штраф в размере 100 БВ получили восемь задержанных, а еще одному человеку был назначен штраф в 200 базовых величин.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

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