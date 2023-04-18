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Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурзаво время оглашения приговора в московском суде, 17 апреля 2023 года
Владимир Кара-Мурзаво время оглашения приговора в московском судеФото: Moscow City Court press service/AFP
ПолитикаРоссия

Сторонники Кара-Мурзы открыли фонд помощи политзаключенным

Александра Иванова
33 мин. назад

Цель "Фонда 30 октября", председателем правления которого стала Евгения Кара-Мурза, - оказание денежной помощи семьям российских политзаключенных, вне зависимости от их политических взглядов и религиозных убеждений.

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Сторонники оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, приговоренного судом РФ к 25 годам лишения свободы, в понедельник, 17 апреля, запустили работу "Фонда 30 октября", оказывающего помощь российским политзаключенным и их семьям "вне зависимости от их политических взглядов и религиозных убеждений".

Цели этой работы описал сам Кара-Мурза. Его слова были распространены в соцсетях политика: "В нынешней России уже сотни политических заключенных - больше, чем в последние годы советской власти. Все они находятся в заключении без вины и без преступлений; только за то, что их убеждения не совпадают с официальной линией власти. Жертвами государственных репрессий стали и их семьи, дети, оставшиеся не только без близких людей, но и часто без средств к существованию. Именно для их поддержки и создан наш Фонд".

"Главная цель фонда - самоликвидация"

Отмечается, что в правление фонда вошли известные общественные деятели и правозащитники из России и из-за рубежа. Их имена сторонники Кара-Мурзы обещали опубликовать позже на сайте фонда. Председателем правления стала супруга российского оппозиционера - Евгения Кара-Мурза.  

Первым взносом в бюджет "Фонда 30 октября" стала сумма в размере 90 тысяч евро, полученная Владимиром Кара-Мурзой в 2022 году в рамках премии Вацлава Гавела, присуждаемой Советом Европы, и Премии за мужество фонда Axel Springer Stiftung.

"Конечная и главная цель Фонда - самоликвидация. Она будет достигнута, когда в России не останется политзаключенных. До тех пор мы будем делать все для того, чтобы семьи безвинно преследуемых не остались без поддержки", - подчеркивают сторонники Владимира Кара-Мурзы.

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