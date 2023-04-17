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Оппозиционер Владимир Кара-Мурза в суде
Владимир Кара-Мурза в судеФото: Anton Novoderezhkin/Tass/picture alliance
Правосудие и законРоссия

На Западе резко осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Приговор Кара-Мурзе показывает "шокирующий уровень репрессий" в РФ, заявили в Берлине. Лондон после решения Мосгорсуда вызвал российского посла. В ООН приговор назвали ударом по верховенству права.

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На Западе резко осуждают приговор российскому оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, отправленному на 25 лет в колонию по совокупности трех обвинений. На пресс-конференции в Берлине в понедельник, 17 апреля, приговор одному из известнейших критиков Кремля раскритиковала представитель МИД ФРГ. По ее словам, Берлин "самым решительным образом осуждает данное решение". Приговор Кара-Мурзе демонстрирует "шокирующий уровень репрессий в России", добавила она.

Лондон вызвал российского посла после приговора Кара-Мурзе

В тот же день британский МИД вызвал российского посла, чтобы четко заявить ему об осуждении "политически мотивированного" приговора Кара-Мурзе, обладающему, помимо российского гражданства, британским подданством. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал действия российских властей, не приверженных "защите фундаментальных прав человека, в том числе свободы слова". "Мы по-прежнему призываем Россию придерживаться международных обязательств, в том числе права Владимира Кара-Мурзы на надлежащую медицинскую помощь", - указал он.

Великобритания уже ввела санкции в отношении председательствовавшего на процессе против Кара-Мурзы судьи. В Лондоне пообещали рассмотреть дальнейшие меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к задержанию оппозиционеру и жестокому обращению с ним.

ООН: Приговор Кара-Мурзе - удар по верховенству права

В свою очередь верховный представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал приговор российскому оппозиционеру "ударом по верховенству закона и гражданскому пространству". Он выразил уверенность, что Кара-Мурза осужден за то, что осуществлял свое право на выражение мнения и свободу собраний, а также за публичную критику российского вторжения в Украину. "Никто не должен лишаться свободы за реализацию своих гражданских прав. Я призываю власти (РФ. - Ред.) незамедлительно его освободить", - подчеркнул Тюрк. 

Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии

Ранее в тот же день Московский городской суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. При этом 7 лет назначены по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о госизмене. Выступая с последним словом 10 апреля, Кара-Мурза заявил, что "любит Россию" и "ни о чем не жалеет". "Настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется; когда черное назовут черным, а белое - белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два - это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора - узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить", - указал он.

Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО с апреля 2022 года по обвинениям в распространении "фейков" о российской армии, государственной измене и осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия"). Дело рассматривал судья Сергей Подопригоров, являющийся фигурантом санкционного "списка Магнитского", который был принят в том числе в результате усилий Кара-Мурзы.

За время нахождения под стражей здоровье оппозиционера резко ухудшилось. По данным адвокатов, он потерял 17 килограммов, у него отнимаются обе ступни из-за диагностированной у него полинейропатии ног. 16 марта в беседе с DW адвокат Вадим Прохоров назвал состояние Кара-Мурзы следствием двух его отравлений в 2015 и 2017 годах. 10 апреля десятки российских журналистов и правозащитников обнародовали открытое письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы. В этом документе они назвали дело политика "ярким примером возвращения к сталинскому террору".

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