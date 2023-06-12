  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаРоссия

Чеченский отряд "Ахмат" подписал контракт с Минобороны РФ

Евгений Жуков
58 мин. назад

Отряд спецназа "Ахмат" выполнил приказ Сергея Шойгу о заключении договора с министерством обороны РФ. Ранее создатель ЧВК "Вагнер" Пригожин отказался подчиняться этому приказу.

https://p.dw.com/p/4SSWn
Чеченский отряд "Ахмат" в Украине
Чеченский отряд "Ахмат" в УкраинеФото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Первым воюющим в Украине российским "добровольческим формированием", которое подписало контракт с министерством обороны России, стал чеченский отряд "Ахмат". Минобороны сообщило в понедельник, 12 июня, что подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Двумя днями ранее глава министерства Сергей Шойгу  подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны, что должно "придать им необходимый правовой статус", "создать единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач".

Вскоре после этого владелец ЧВК "Вагнер"  Евгений Пригожин отказался выполнять приказ министерства обороны. По его словам, "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и его указы не распространяются на ЧВК "Вагнер". Пригожин также заявил, что его группировка "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Смотрите также:

Почему чеченцы воюют и за Украину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Пригожин заявил, что 10 мая ЧВК "Вагнер" передаст позиции в Бахмуте "Ахмату"

Пригожин заявил, что 10 мая ЧВК "Вагнер" передаст позиции в Бахмуте "Ахмату"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.
Конфликты6 мая 2023 г.
Город Бахмут с высоты птичьего полета, 24 апреля 2023 года

Кадыров ультимативно потребовал от Пригожина "держать оборону"

Кадыров ультимативно потребовал от Пригожина "держать оборону"

"Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - заявил Кадыров.
Конфликты7 мая 2023 г.
external

Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022)

Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022)

Путин зависит от Кадырова не меньше, чем Кадыров - от Кремля, убеждены эксперты. Почему Кремль не реагирует на петицию Яшина?
Политика10 февраля 2022 г.03:48 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр обороны России Сергей Шойгу

Лондон: Шойгу на фоне критики обеспокоен своим имиджем

Конфликты20 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Обмен пленными РФ и Украины

Обмен пленными и другие события 473-го дня войны

Обмен пленными и другие события 473-го дня войны

Конфликты14 ч. назад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Конфликты10 июня 2023 г.
Заставка программы "Геофактор" на DW

Германия и Россия: отчуждение растет

Германия и Россия: отчуждение растет

Политика10 июня 2023 г.29:58 мин.
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество10 июня 2023 г.
Дрон типа Vector, производимый для Вооруженных сил Украины в Германии компанией Quantum Systems

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Технологии10 июня 2023 г.
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы9 июня 2023 г.
На главную страницу