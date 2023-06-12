Чеченский отряд "Ахмат" подписал контракт с Минобороны РФ

Отряд спецназа "Ахмат" выполнил приказ Сергея Шойгу о заключении договора с министерством обороны РФ. Ранее создатель ЧВК "Вагнер" Пригожин отказался подчиняться этому приказу.

Первым воюющим в Украине российским "добровольческим формированием", которое подписало контракт с министерством обороны России, стал чеченский отряд "Ахмат". Минобороны сообщило в понедельник, 12 июня, что подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Двумя днями ранее глава министерства Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны, что должно "придать им необходимый правовой статус", "создать единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач".

Вскоре после этого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался выполнять приказ министерства обороны. По его словам, "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и его указы не распространяются на ЧВК "Вагнер". Пригожин также заявил, что его группировка "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Смотрите также: