Война будет долгой, уверены немецкие исследователи мира

Мира в Украине не будет еще долго, говорят немецкие конфликтологи, опираясь на научные данные. Однако прекращать военную помощь Киеву и делать ставку только на переговоры - неверный шаг, уверены они.

Ведущие немецкие конфликтологи и специалисты по внешней политике представили в понедельник, 12 июня, ежегодное экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten). На втором году с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину конца насилию не видно: странам НАТО следует готовиться к тому, что война перерастет в войну на истощение, которая может затянуться на годы. Это повлечет за собой дополнительные издержки для мировой экономики, которые лягут в том числе и на плечи жителей Германии, считают эксперты. Настраивает на пессимистический лад и само название заключения: "До мира еще долго".

Продолжить помощь Украине

"Все, что мы знаем, исходя из исследований о войнах между странами и из того, как протекает эта война, говорит нам о том, что в ближайшем будущем мира не будет", - резюмировала во вступительной речи, представляя заключение экспертов, профессор Николь Дайтельхоф (Nicole Deitelhoff) из Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK).

Несмотря на высокую цену продолжения войны, эксперты рекомендуют не прекращать военную поддержку Украины и направить все усилия на достижение мира. Если не помогать Киеву, Россия продолжит свою военную экспансию - с фатальными последствиями для мирного населения захваченных территорий. "Требование прекращения военной помощи Украине во имя немедленных переговоров, которое звучит в ряде открытых писем, манифестов и на демонстрациях, не принесет, исходя из той информации, которой мы обладаем, долговременного мира", - отмечает Николь Дайтельхоф.

Однако одновременно с военной помощью для Украины Германии стоит подготавливать почву для будущих мирных переговоров, поддерживая мирные инициативы (в том числе со стороны самых неожиданных игроков, включая Китай и Бразилию) и выдвигая свой собственный мирный план.

Николь Дайтельхоф Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Эксперты требуют ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Эксперты с тревогой констатируют, что все более важную роль во многих конфликтах играют негосударственные игроки - только конфликты между наркокартелями в Южной Америке приводят к гибели 20 тысяч человек в год.

То же касается и наемников из российской ЧВК "Вагнер", которая оказывает дополнительное дестабилизирующее влияние на конфликты, в которых участвует - наемники могут действовать с особой жестокостью, потому что у заказчиков зачастую нет возможности контролировать их действия. Эксперты требуют у властей Германии ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и внести ЧВК в список преступных организаций.

Доверие к демократии

Конспирологические теории, а также российская дезинформация способствуют тому, что в немецком обществе распространяются неуверенность в завтрашнем дне, страхи и разочарование. Эксперты советуют немецким властям инвестировать в образовательные и просветительские программы и обращаются к политическим игрокам с просьбой избегать высказываний, которые поляризуют общество - это ведет к падению доверия ко всем политическим партиям и демократии в целом.

"Может быть, мира не будет еще долго, но в наших силах сделать так, чтобы долго не превратилось в слишком долго", - заключает Николь Дайтельхоф.

Первый доклад немецких экспертов по проблемам мира появился 35 лет назад

Первое экспертное заключение по проблемам мира было опубликовано в 1987 году. Его цель - способствовать диалогу между научным сообществом и политикой, а также предоставлять практические руководства в области политики мира.

Помимо Гессенского фонда исследования мира и конфликтов, в числе авторов документа значатся Боннский международный центр конверсии (BICC), Институт изучения мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH) и Институт развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена.

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