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Посол Украины в Германии Алексей Макеев
Посол Украины в Германии Алексей МакеевФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Посол Украины раскритиковал мирную инициативу политиков ФРГ

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Инициатива бывших политиков из СДПГ имеет целью лишь скрыть преступления России, считает Алексей Макеев. Он указал, что вместо мирных переговоров следует требовать вывода российских войск из Украины.

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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев резко раскритиковал призыв целого ряда бывших высокопоставленных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзных лидеров к мирным переговорам между Россией и Украиной. "Эта мирная инициатива - отнюдь не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - заявил он в интервью информационному агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 2 апреля.

По словам Макеева, данная мирная инициатива преследует одну-единственную цель - "скрыть преступления России и, следовательно, ответственность российского режима". "На фоне жестокой российской агрессивной войны против Украины единственный возможный мирный призыв должен звучать так: "Господин Путин, незамедлительно выведите свои войска со всей украинской территории!", - подчеркнул украинский дипломат.

Мирная инициатива экс-политиков СДПГ

Мирная инициатива под лозунгом "Установить мир!" ("Frieden schaffen!") была запущена 31 марта историком Петером Брандтом (Peter Brandt) - сыном бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt) совместно с бывшим главой Немецкого объединения профсоюзов (DGB) Райнером Хоффманом (Reiner Hoffmann) и председателем экологического движения Naturfreude Михаэлем Мюллером (Michael Müller).

В этом послании содержится призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) добиваться вместе с Францией посреднической помощи со стороны Бразилии, Китая, Индии и Индонезии с целью скорейшего установления режима прекращения огня в войне против Украины. "Это необходимый шаг для того, чтобы положить конец смертям и выявить возможности для установления мира. Только так может быть проложен путь к построению совместной архитектуры безопасности в Европе", - подчеркивается в послании.

Ранее в Германии была запущена аналогичная мирная инициатива под названием "Манифест за мир". Петиция была обнародована левым политиком Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и поборницей прав женщин Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). С середины февраля до 2 апреля эта петиция собрала почти 775 000 подписей.

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