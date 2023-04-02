Посол Украины раскритиковал мирную инициативу политиков ФРГ

Инициатива бывших политиков из СДПГ имеет целью лишь скрыть преступления России, считает Алексей Макеев. Он указал, что вместо мирных переговоров следует требовать вывода российских войск из Украины.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев резко раскритиковал призыв целого ряда бывших высокопоставленных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзных лидеров к мирным переговорам между Россией и Украиной. "Эта мирная инициатива - отнюдь не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - заявил он в интервью информационному агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 2 апреля.

По словам Макеева, данная мирная инициатива преследует одну-единственную цель - "скрыть преступления России и, следовательно, ответственность российского режима". "На фоне жестокой российской агрессивной войны против Украины единственный возможный мирный призыв должен звучать так: "Господин Путин, незамедлительно выведите свои войска со всей украинской территории!", - подчеркнул украинский дипломат.

Мирная инициатива экс-политиков СДПГ

Мирная инициатива под лозунгом "Установить мир!" ("Frieden schaffen!") была запущена 31 марта историком Петером Брандтом (Peter Brandt) - сыном бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt) совместно с бывшим главой Немецкого объединения профсоюзов (DGB) Райнером Хоффманом (Reiner Hoffmann) и председателем экологического движения Naturfreude Михаэлем Мюллером (Michael Müller).

В этом послании содержится призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) добиваться вместе с Францией посреднической помощи со стороны Бразилии, Китая, Индии и Индонезии с целью скорейшего установления режима прекращения огня в войне против Украины. "Это необходимый шаг для того, чтобы положить конец смертям и выявить возможности для установления мира. Только так может быть проложен путь к построению совместной архитектуры безопасности в Европе", - подчеркивается в послании.

Ранее в Германии была запущена аналогичная мирная инициатива под названием "Манифест за мир". Петиция была обнародована левым политиком Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и поборницей прав женщин Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). С середины февраля до 2 апреля эта петиция собрала почти 775 000 подписей.

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