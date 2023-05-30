Комментарий: Месть дронов, или Путин привел войну в Москву

Атака дронов достигла и такой цели: солидарности не будет. Москвичи злорадствовуют по поводу Рублевки, а жители приграничных регионов - по поводу столицы, считает Иван Преображенский.

Повреждение фасада многоэтажного дома в Москве в результате попадания дрона Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Москва и подмосковные поселки, где находятся резиденции российского правящего класса, утром 30 мая стали объектом для первой массированной атаки беспилотников. Если число иранских дронов для удара по Киеву, который россияне обстреливали в мае 17 раз, накануне было 50, то на российскую столицу, по данным Telegram-каналов, летело около 30. На этот раз, по данным российских официальных источников, обошлось без жертв. Но серьезность психологических последствий этой атаки видна уже по тому, что Путину не удалось отмолчаться.

Путин привел войну в Москву

Российские власти всеми силами демонстрируют, что ничего страшного не произошло. Мэр Москвы Сергей Собянин, ставший главным спикером по теме в первые часы после атаки дронов, призывал не паниковать и верить только официальным источникам. Но им россияне в критические моменты традиционно не доверяют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков демонстрировал внезапные познания в терроризме и уверял, что теракт, как назвали российские власти эту атаку, провалился. Силы ПВО и другие специалисты отлично отработали, дежурная ситуация, поводов для публичной реакции со стороны Путина нет. Хотя в итоге высказаться президенту все же пришлось.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Судя по видео-роликам из Москвы и Подмосковья, другого мнения, чем Песков, придерживаются москвичи и жители области. Их реакция по преимуществу столь же матерная, как у создателяЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Тот жестко костерит Минобороны, которое, по его словам, смогло защитить только дома представителей ближайшего окружения президента и его резиденцию, наплевав на рядовых граждан.

Никакой солидарности

После атаки дронов на Москву и Московскую область многие стали писать о том, что организаторы этой психологической акции добьются якобы обратного эффекта. Мол, россияне теперь еще больше-лучше сплотятся вокруг флага, то есть президента Путина. Эти люди, видимо, никогда не наблюдали вблизи российское атомизированное до предела общество.

После первого страха почти сразу в соцсетях началось пробиваться злорадство. Со стороны россиян из других регионов, в особенно из прифронтовых областей - в отношении "сытых москвичей": пусть теперь почувствуют себя в шкуре белгородцев. Затем со стороны жителей Московской области, над чьими домами сбили большинство дронов - в отношении жителей столицы.

Наконец, со стороны всех сразу в отношении жителей Рублевки - представителей российского правящего класса и их родных, понастроивших свои усадьбы и дворцы вокруг правительственных резиденций в ближнем Подмосковье.

Место солидарности испуганных занимает злорадство обделенных. Такое общество склонно защищать самих себя и своих близких - но не более. Единицы сплотятся вокруг Путина и пойдут на фронт. Зато сотни, а может и тысячи родственников российских лидеров устремятся теперь в безопасные гавани. Вряд ли это будет Владивосток, скорее Сингапур, Дубай, а может и "враждебная" Европа.

Путин не смог промолчать

Известно, как с момента прихода к власти российский диктатор не любил комментировать чрезвычайные события, связанные с гибелью людей. Это очень невыгодно для рейтинга.

История со встречей с женами погибших моряков с подлодки "Курск" научила Путина тому, что люди, находящиеся в отчаянии, могут говорить неприятную ему правду. Поэтому недавний рейд в Белгородской области, где, по утверждениям властей, были и погибшие, российский президент отдельно не комментировал, а вот психологическую атаку дронов на Москву - пришлось.

Причиной явно стало недовольство населения. Социологически замерить его не могли успеть, но по соцсетям тоже неплохо видно. Ни бомбоубежищ, ни ПВО, писали граждане. Путину как обычно принесли распечатки в папочке. И могли туда вложить также результаты прослушки владельцев элитных домов с Рублевки, над которыми сбивали дроны.

И он понял, видимо, что промолчать опасно. Надо убедить население и правящий класс, что это слабый ответ на сильные действия российской армии, якобы уничтожившей накануне штаб украинской военной разведки.

Однако доверия к заявлениям российских военных нет даже у самих военных. Так что есть большие сомнения, что Путин успокоит своих подданных. Страх начинает расползаться. И оценить масштабы можно будет, например, по заполненности в ближайшие дни авиарейсов на Стамбул и Дубай.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: