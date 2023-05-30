ВОЗ отметила более тысячи атак на медучреждения в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал целью президента РФ Владимира Путина "подчинить бывшие советские территории". "Путин считает свободу и независимость нерусских народов в Восточной Европе исторической ошибкой, которую он пытается исправить всеми возможными средствами", - заявилШтайнмайер во время визита в Литву. Президент вновь заверил Вильнюс в военной защите и поддержке со стороны ФРГ и НАТО в случае необходимости. "Германия берет на себя ответственность в НАТО и в Европе", - подчеркнул он.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе украинского обстрела пункта временного размещения (ПВР) жителей приграничных населенных пунктов погиб один человек, двое ранены. По его словам, обстрел произвели при помощи ствольной артиллерии. Погибший - охранник ПВР. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор.

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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и генерал Срегей Наев объявлены в России в розыск. Соответствующие карточки появились во вторник в базе розыска МВД РФ.

Украинские военные объявлены в розыск в рамках уголовного дела, сообщает "Интерфакс". Следственный комитет РФ ранее сообщал, что Залужному, Сырскому, Наеву и генералу ВСУ Владимиру Кравченко предъявлено обвинение по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

ВОЗ зафиксировала более тысячи атак на медучреждения в Украине

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С момента российского вторжения в Украину Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 1000 нападений на медицинские учреждения. Это самый высокий показатель, который когда-либо наблюдался в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, сообщило во вторник в Женеве агентство ООН. В результате таких нападений десяткам тысяч людей будет отказано в доступе к медицинской помощи.

По данным ВОЗ, в результате 1004 подтвержденных ВОЗ нападений с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 101 сотрудник или пациент был убит и многие другие получили ранения.

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Четырехнедельный объем морского экспорта российской нефти к 28 мая составил в среднем 3,64 млн б/с (баррелей в сутки), снизившись впервые за шесть недель, сообщает агентство Bloomberg . Этот показатель, однако, превышает уровень конца прошлого года на 1,4 млн б/с и февральский уровень экспорта на 270 тыс. б/с.

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Украина может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта зерна в рамках зерновой сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. Восстановление транзита аммиака - одно из ключевых условий российской стороны для продления сделки.

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что не видит в странах Запада признаков усталости в поддержке Украины. Йенс Столтенберг добавил, что, несмотря на разные голоса и мнения по различным аспектам этой помощи, в западном мире остается "политическая воля поддержать Украину".

Власти США не поддерживают атаки внутри России

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Американские власти пока что собирают информацию об атаке дронов на Москву, сообщил CNN представитель Совета национальной безопасности США. "Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказал чиновник.

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В Белгородской области под обстрел попал пункт временного размещения жителей Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Есть погибшие, раненые", - сказал он, не уточнив количество пострадавших.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право защищать себя и "использовать силу за пределами своих границ". Отвечая на вопрос журналистов об атаке беспилотников в Москве и праве Украины наносить удары по российской территории, Клеверли подчеркнул, что не будет строить предположений о том, кто стоит за атакой.

"Конечно, она (Украина. - Ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", - сказал глава МИД Великобритании.

Зеленский провел разговор с Шольцем

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Зеленский также сообщил о разговоре с Шольцем. "Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета на 3 млрд евро. Мы обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности нашей ПВО. Мы согласовали наши позиции в преддверии предстоящих международных мероприятий", - написал украинский президент.

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Российские власти с октября прошлого года выдали почти 1,5 миллиона российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Местные жители неоднократно рассказывали, что оккупационные российские власти принуждают украинцев получать российские паспорта, поскольку без них люди фактически лишаются доступа ко всем услугам или выплатам, например, пенсий. Киев называет принудительную паспортизацию преступлением со стороны агрессора и оккупационной администрации, напоминает агентство AFP.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зеленский проинформировал о последствиях недавних авиаударов России по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, особенно за укрепление системы ПВО Украины", - сообщила пресс-служба Шольца.

Канцлер в свою очередь осудил российские авиаудары по гражданским объектам Украины, подтвердил "нерушимую солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии" и пообещал дальнейшую поддержку Киеву, в том числе военную.

Путин прокомментировал атаку дронов на Москву

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Последствия атаки дронов на Москву Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку дронов на московский регион, заявил, что "система ПВО Москвы сработала штатно, хотя есть над чем работать". По его словам, атака беспилотников в Москве стала "ответом Киева" на удар России по штабу Главного управления разведки Украины "два-три дня назад". "Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать. Украина пытается запугать граждан России - это признак террористической деятельности. Теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания", - сказал Путин. При этом российский лидер ни словом не обмолвился об ударах беспилотниками по украинским городам, которые РФ регулярно совершает уже на протяжении многих месяцев.

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В ВСУ отрицают, что российские войска поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. "Вчера комплекс отработал: уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистической траектории", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что ЗРК цел.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска поразили в Киеве ЗРК Patriot, не назвав конкретной даты, когда это произошло. Впервые Минобороны сообщило о поражении одной из систем Patriot после массированного обстрела Киева в ночь на 16 мая. Тогда, по заявлению ведомства, комплекс был поражен гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Позже в Пентагоне заявили, что поврежденную систему Patriot удалось починить и вернуть в строй.

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Специалисты завершили поисково-спасательные работы в 24-этажном доме в Голосеевском районе Киева, куда ночью попали обломки российского беспилотника, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, побывавший на месте происшествия. Он рассказал, что из-за падения обломков в доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. По словам мэра, ночью из поврежденного дома эвакуировали 20 жителей. Четыре человека были травмированы, один - погиб. Женщина вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

Всего в результате ночной атаки по Киеву погиб один человек, 11 пострадали. Троим пострадавшим оказывают помощь в больнице, добавил Кличко. Он призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и улицы наблюдать за работой ПВО.

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства . К расследованию, как отмечается, привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра ведомства.

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Осколками снарядов сильно повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале .

Украина сообщила о возвращении 79 тел погибших военных

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Украина вернула тела еще 79 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - сообщается в Telegram-канале ведомства . Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Тела передадут семьям для захоронения. Российская сторона об обмене телами пока не сообщала и не комментировала заявление украинского министерства.

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

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