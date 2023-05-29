На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 29 мая (время московское).

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В результате российских ракетных атак с октября 2022 года по март 2023-го украинская энергосистема потеряла около 40-50% мощностей, заявил в интервью украинскому Forbes глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, функционирование порядка 70% поврежденных объектов уже восстановлено. "Наша задача - восстановить как можно больше энергоблоков и подстанций до следующей зимы", - заявил Кудрицкий .

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США и Европа хотят, чтобы война в Украине завершилась к концу года, на саммите G7 в Хиросиме обсуждалось, как можно достичь справедливого мира для Киева. На фоне миротворческих усилий Китая, который находит отклик у стран "глобального Юга", Запад предлагает Украине пойти на уступки в вопросе мирного плана президента Владимира Зеленского, утверждает итальянская газета la Repubblica .

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Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщается в Telegram-канале президента Украины. Участники заседания обсудили оперативную ситуацию на фронте в целом и на отдельных направлениях, комплектование новых наступательных бригад и логистику, а также контракты на поставку дополнительных вооружений.

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Интенсивность российского наступления в Бахмуте снизилась, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он заменяет войска из вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась", - написала Маляр.

По ее словам, украинские силы контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". "На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", - сообщила Маляр, добавив, что в последние два дня ВСУ не осуществляли продвижение на флангах "в связи с выполнением других задач".

При обстреле Белгородской области погиб один человек

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В Белгородской области в результате обстрела села Графовка в Шебекинском городском округе погиб один человек. "Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате российского обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погибла 51-летняя женщина, пострадали десять человек, в том числе 11-летний мальчик, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. "Трое - "тяжелые". Остальные - в состоянии средней тяжести", - написал он.

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Верховная рада единогласно поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана на 50 лет - за поддержку российской агрессии. Санкции предполагают, в том числе полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

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В Киеве и Киевской области снова объявлена воздушная тревога. До этого сирены включали ночью и утром.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за 28 мая в регионе зафиксировали более 300 обстрелов со стороны Украины. Как следует из сообщения Гладкова, различные районы области были обстреляны из минометов, артиллерии и с помощью беспилотников. В результате ударов никто не пострадал, были повреждены жилые дома, административные здания и предприятия, кроме того, было нарушено электроснабжение пяти сел.

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Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов пообещал скорый ответ на российские обстрелы Киева. "Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, - я хочу вас немного расстроить: это не так. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", - заявил Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева и других регионов Украины.

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Российские военные около 11.30 по местному времени обстреляли город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области, применив, вероятно, авиабомбы ФАБ-250, сообщает офис генерального прокурора Украины . По данным следствия, одна из бомб попала по автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Еще восемь мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Другая авиабомба упала на административное здание, от взрыва пострадал местный житель. Кроме того, были повреждены здания банка, учебного заведения и автомобильный транспорт. Окончательное количество жертв устанавливается, отмечается в сообщении.

ВСУ: РФ атаковала Киев и область 11 ракетами "Искандер", их сбили

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил применение баллистических ракет во время дневной атаки на Киев и область. "Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11.30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", - написал Залужный в Telegram-канале. - Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены".

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Во время последней атаки российские войска могли применить по Киеву ракеты "Искандер", заявил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Воздушная тревога была объявлена, и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории. Предварительно, это были "Искандеры", - сказал Игнат, отметив, что, по предварительны данным, было выпущено около десятка ракет. "Они есть разных модификаций, "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим (информацию - Ред.) позже, когда будут подведены итоги боевой работы", - добавил спикер. В то же время Игнат не исключил, что были применены и зенитные ракеты С-300 или С-400, которые также могут лететь по баллистической траектории.

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

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