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Президент Германии заверил Литву в защите в случае войны

Даниил Сотников
24 мин. назад

Во время визита в Литву президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал целью Путина "подчинение бывших советских территорий".

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Президенты Германии и Литвы Франк-Вальтер Штайнмайер и Гитанас Науседа.
Президенты Германии и Литвы Франк-Вальтер Штайнмайер и Гитанас Науседа.Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время своего визита в Литву во вторник, 30 мая, вновь заверил Вильнюс в военной защите и поддержке со стороны ФРГ и НАТО в случае необходимости.

"Литва является не только членом Европейского Союза, но и союзником по НАТО. И именно поэтому для меня важно еще раз четко сказать в этот момент: мы стоим бок о бок. Ваша безопасность - и наша", - сказал Штайнмайер. Президент подчеркнул, что "Германия берет на себя ответственность в НАТО и в Европе". 

"Ради этого стоят и немецкие солдаты, которые здесь расквартированы и которых я сегодня навещу. Вместе с нашими партнерами мы защищаем Литву, восточный фланг НАТО и каждый квадратный сантиметр территории альянса", - сказал президент.

Штайнмайер: Цель Путина - подчинить бывшие советские территории

Говоря о российском вторжении в Украину, Штайнмайер назвал целью президента РФ Владимира Путина "подчинить бывшие советские территории". "Путин считает свободу и независимость нерусских народов в Восточной Европе исторической ошибкой, которую он пытается исправить всеми возможными средствами", - заявил Штайнмайер.

В прошлый раз президент Германии посещал Литву в марте 2022 году, через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.

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