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Канада будет обучать украинских пилотов истребителей

Екатерина Венкина
49 мин. назад

Премьер Канады в ходе визита в Украину пообещал Киеву 500 млн канадских долларов на военную помощь и поддержку в подготовке украинских пилотов истребителей.

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Владимир Зеленский и Джастин Трюдо в Киеве
Джастин Трюдо и Владимир ЗеленскийФото: Frank Gunn/AP/picture alliance

Канада примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов истребителей и выделит 500 млн канадских долларов (347 млн евро) на военную помощь Киеву. Об этом в субботу, 10 июня, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в украинскую столицу. Его слова привело агентство Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник приветствовал Трюдо на железнодорожном вокзале после его прибытия. Поездка главы кабмина Канады не была заранее анонсирована. Визит начался с возложения венков к "Стене памяти погибших за единство Украины" рядом с Михайловским монастырем в Киеве. Канадский премьер также посетил выставку под открытым небом с уничтоженной военной техникой россиян, передало агентство AFP.

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук передал Трюдо контейнер с фрагментами ракеты, упавшей на Одессу, пишет AFP. Группа украинских военных, прошедших обучение в Канаде, побеседовала с главой кабмина Канады.

Премьер Канады также объявил о санкциях в отношении 24 российских физических и 17 юридических лиц, передала телевизионная сеть TVA Nouvelles. 

Зеленский приветствовал Трюдо в Киеве

"Приветствую в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - говорится в Telegram президента Украины Владимира Зеленского. "Несмотря на все попытки России сломить наш народ украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как и сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - отмечается далее в записи.

Совместная декларация Канады и Украины

По случаю визита была принята совместная декларация Канады и Украины, сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины. Оттава полностью поддерживает Совет Украина - НАТО как площадку для дальнейшего и текущего сотрудничества с целью "содействия поддержки Киева на пути к евроатлантической семье", говорится, в частности, в документе. "Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия", - отмечается далее в заявлении. Украина и Канада ожидают решения текущих вопросов на саммите альянса в Вильнюсе в июле.

Канада была среди стран, которые первыми передали материалы по действиям России в Украине на рассмотрение Международного уголовного суда в марте 2022 года, Оттава также отправила группу следователей для поддержки работы МУС, напомнили авторы декларации. Канадские власти также присоединились к составителям созданного Советом Европы реестра убытков, причиненных Киеву агрессией РФ, добавили они.

В документе также указывается, что с февраля 2022 года Канада выделила на помощь Украине более 8 млрд канадских долларов (5,5 млрд евро) и будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется - как самостоятельно, так и в рамках G7, НАТО, ООН и других форматов.

В Канаде - большая украинская диаспора

Канада, где проживает большая украинская диаспора, является одним из ключевых союзников Киева на фоне войны РФ против Украины, констатировало AFP. Оттава предоставила Украине значительную военную помощь, обучила более 36 000 военнослужащих, ввела серию санкций в отношении Москвы, направила Киеву боевые танки Leopard. Заместитель премьер-министра Канады и министр финансов североамериканской страны Христя Фриланд также прибыла в Киев.

Джастин Трюдо уже был в украинской столице в мае 2022 года. Тогда он также посетил сильно разрушенный пригород Ирпеня, напомнило агентство dpa.

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