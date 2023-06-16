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СМИ подтвердили имена 25,5 тыс. погибших в Украине россиян

Даниил Сотников
48 мин. назад

Как следует из открытых данных, на войне в Украине погибли более 25 тысяч россиян, в том числе 2,5 тысячи мобилизованных.

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Уничтоженные российские танки в Буче
Уничтоженные российские танки в БучеФото: Rodrigo Abd/AP Photo/picture alliance

Число россиян, чью гибель на войне в Украинежурналистам и волонтерам удалось подтвердить по открытым данным, составило 25 528 человек. Это следует из подсчетов изданий "Медиазона" и русской службы британской медиакомпании ВВС по состоянию на пятницу, 16 июня.

Журналисты ведут подсчеты российских потерь на основе официальных сообщений властей, рассказов и постов в соцсетях родственников, фотографий могил и новостей в СМИ. Почти 10 процентов погибших (2498 человек) - это мобилизованные. СМИ также подтвердили гибель 2531 добровольца и 4721 заключенного - сама крупная категория среди всех потерь.

Разведка США оценивала потери РФ в 43 тыс. убитыми

К 16 июня подтвердилась гибель более 2150 офицеров российской армии и других силовых структур. 251 из них - в звании от подполковника и выше, отмечает "Медиазона". Больше всего погибших из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

По оценке разведки США, Россия понесла за время войны 189 500-223 000 общих потерь, включая 35 500-43 000 убитыми в бою и 154 000-180 000 ранеными. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на утечку документов Пентагона. По версии Генштаба Украины, по состоянию на 16 июня российская армия потеряла убитыми 218 500 человек. Минобороны России не сообщает о потерях личного состава. Президента РФ Владимир Путин заявил, что соотношение потерь России и Украины "один к десяти", не приведя конкретных цифр.

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