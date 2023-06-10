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СМИ поименно подтвердили гибель 25 тысяч солдат РФ в Украине

Сергей Ромашенко
32 мин. назад

Только за последние две недели зафиксированы имена 1213 погибших российских военнослужащих. Российские потери остаются высокими, несмотря на завершение фазы российского наступления, отмечает ВВС.

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Разрушенные российкими ракетными ударами многоэтажные дома в украинском Бахмуте
Бои в донецком Бахмуте (май 2023 года)Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Журналисты Русской службы британской медиакомпании ВВС и "Медиазоны" с помощью волонтеров подтвердили поименно гибель 25 218 российских военных в Украине. Только за последние две недели зафиксированы имена 1213 погибших солдат армии РФ, сообщили два медиаресурса в пятницу, 9 июня.

Как выяснила ВВС, темпы прироста российских потерь в последние недели остаются относительно высокими, несмотря на завершение активной фазы российского наступления.

Журналисты полагают, что реальное количество погибших российских солдат как минимум вдвое больше, то есть около 50 тысяч человек. Такой вывод они сделали, "систематически изучая обстановку на кладбищах более чем в 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев".

Безвозвратные потери РФ

По оценкам ВВС и "Медиазоны", безвозвратные потери россиян с учетом выбывших из строя из-за ранений могут достигать 225 тысяч человек (журналисты полагают, что на каждые 10 погибших приходится в среднем около 35 раненых). В эти оценки не входят люди, воевавшие на стороне России в составе "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о потерях в сентябре. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих. Кроме того, в январе российское оборонное ведомство признало гибель 89 военнослужащих в захваченной Макеевке.

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждает, что по состоянию на 10 июня убиты 214 тысяч российских военных. Данные о собственных потерях ВСУ не приводят.

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