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Путин озвучил свое видение соотношения потерь в войне

Екатерина Венкина
32 мин. назад

По версии президента РФ, соотношение потерь ВС РФ и ВСУ - "один к десяти". Сроков, за которые получены эти данные, он не назвал.

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Президент РФ
Президент РФ (фото из архива)Фото: Vladimir Astapkovich/REUTERS

По утверждению президента РФ Владимира Путина, соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в войне в Украине - "один к десяти". Об этом российской лидер заявил в пятницу, 16 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Украинская сторона потеряла 186 танков и 418 бронемашин, уверял президент РФ со ссылкой на доклады военных РФ. Ранее сходную "статистику" он уже называл на встрече с "военкорами". При этом Путин не обозначил период, за который, по его версии, эти потери были нанесены. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут, в том числе на запорожском направлении, но шансов у Киева нет, полагает президент РФ.

Reuters со ссылкой на утечку документов США: Около 354 000 российских и украинских солдат убиты или ранены в войне

Около 354 000 российских и украинских солдат были убиты или ранены в развязанной РФ войне в Украине, писало 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на утечку документов американской разведки. Речь идет об "одном из самых смертоносных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны", констатировало агентство.

По оценке разведуправления Министерства обороны США, Россия понесла 189 500-223 000 общих потерь, включая 35 500-43 000 убитыми в бою и 154 000-180 000 ранеными. Украина понесла 124 500-131 000 общих потерь, включая 15 500-17 500 убитыми в бою и 109 000-113 500 ранеными, следовало из документа под названием "Россия/Украина - оценка боевой устойчивости и потерь", выдержки из которого приводило агентство Reuters. В Минобороны РФ на запрос Reuters о комментарии не ответили. В Москве заявляли, что не знают, являются ли документы подлинными. 

По версии Генштаба Украины, по состоянию на 16 июня российская армия потеряла убитыми 218 500 человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня утверждал, что за три дня при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, еще 210 получили ранения.

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