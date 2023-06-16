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Путин на ПМЭФ: Рост ВВП РФ по итогам года составит 1,5-2%

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Рост валового внутреннего продукта РФ по итогам года может достигнуть 2%, заявил президент России Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Владимир Путин
Владимир Путин (фото из архива)Фото: HOST PHOTO AGENCY/REUTERS

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года может достигнуть 2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам российского лидера, в апреле ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, по итогам года он "прибавит более процента".

"Согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть, даже под 2%", - заявил он. "Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы", - утверждал Путин.

"Прибыль от иностранного бизнеса остается у нас в стране"

Отдельно глава государства коснулся ухода из РФ владельцев иностранных брендов. Под ними "уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях", уверял Владимир Путин. По его версии, "только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране".

"Драконовские меры полной национализации"

Ранее, 15 июня, британская газета The Financial Times (FT) сообщила, что Путин на минувшей неделе подписал в закрытом формате указ, который предоставит российскому государству приоритетное право покупки любых западных активов со "значительной скидкой" - для их дальнейшей перепродажи.

При этом в Кремле обсуждаются "еще более драконовские меры полной национализации", узнали журналисты. "Думаю, что национализация неизбежна. Это лишь вопрос времени. Государству понадобятся деньги ", - сказал в беседе с The Financial Times один крупный бизнесмен, который считает, что больше всего пострадают сырьевые группы, поскольку Кремль ищет новые пути пополнения бюджета с помощью экспортных доходов. Технологические компании пострадают меньше, потому что ими "трудно управлять", добавил он.

Дефицит бюджета РФ в этом году достиг 42 млрд долларов (38 млрд евро), отмечало издание.

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