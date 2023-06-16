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Зеленский - африканским лидерам: Украине нужен настоящий мир

Олег Соколенко
4 мин. назад

Владимир Зеленский, встретившись в Киеве с лидерами стран Африки, отверг идею мирных переговоров с Москвой до вывода всех войск РФ. Президент Украины также представил результаты двух зерновых инициатив.

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Президент Украины Владимир Зеленскийи президент Африки Сирил Рамапоса
Президент Украины Владимир Зеленскийи президент Африки Сирил РамапосаФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Президент Украины после встречи с приехавшими в Киев лидерами стран Африки в пятницу, 16 июня, отверг идею мирных переговоров с Москвой в настоящий момент. "Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - цитирует слова Владимира Зеленского агентство "Интерфакс-Украина". По словам украинского лидера, "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском" и сейчас "пытается вернуться к своей старой примитивной тактике", но обмануть Украину и весь мир "точно не получится".

Зеленский, как он сам написал в Telegram, пригласил африканских лидеров на мирный саммит, "который мы сейчас готовим". Президент ЮАР Сирил Рамапоса в свою очередь заявил, что африканские страны готовы к дальнейшему взаимодействию по мирной инициативе с Украиной.

Рамапоса призвал Киев и Москву к деэскалации конфликта. "В этой войне должно быть урегулирование, и мир должен быть достигнут путем переговоров", - заявил он журналистам после общения с президентом Украины.

Зеленский представил африканским лидерам результаты двух экспортных инициатив - Черноморской зерновой и гуманитарной инициативы "Зерно из Украины". "Мы реально помогаем миру и многим народам Африки, Азии, Европы сохранять социальную стабильность и ценовую предсказуемость на продовольственном рынке благодаря нашему экспорту. Вместе с партнерами работаем над зерновыми хабами в Африке", - сказал украинский президент.

Во время визита делегации из Африки в Киеве звучала воздушная тревога

Делегация лидеров стран Африки прибыла в Киев утром 16 июня. В нее входят президенты ЮАР, Замбии, Коморских островов и Сенегала, а также премьер-министр Египта. Их миротворческая миссия посвящена поиску путей урегулирования российско-украинской войны. До приезда в столицу Украины африканские лидеры посетили Бучу в Киевской области, освобожденную в прошлом году.

Днем 16 июня делегация африканских лидеров была вынуждена была укрыться в бомбоубежище одной из гостиниц Киева, во время воздушной тревоги. Несмотря на это, в официальном Twitter офиса президента ЮАР Рамапосы впоследствии появилось сообщение о том, что визит проходил "хорошо, как и планировалось". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал случившееся так: "Российские ракеты - это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира".

Из Киева африканские лидеры отправятся в Москву, где планируют встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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