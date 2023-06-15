Зеленский предложил "глобальный мирный саммит" в Швейцарии

На 477-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 15 июня (время московское).

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Украина получит еще 14 танков Leopard 2 от западных партнеров. Покупка была профинансирована Нидерландами и Данией, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на круги НАТО. Танки поступят из запасов Rheinmetall. Компания также будет ремонтировать технику. Контракты уже подписаны. К концу января танки поступят в Украину, пишет Reuters.

ВСУ: Украина восстановила контроль над территорией площадью свыше 100 квадратных километров

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Украинский бригадный генерал Алексей Громов подтвердил, что освобождены семь населенных пунктов на востоке Донецкой области и на юге Запорожской области. Украина восстановила контроль над территорией площадью более 100 квадратных километров в ходе контрнаступления, добавил Громов. "Мы готовы продолжать борьбу за освобождение нашей территории даже голыми руками", - сказал генерал на брифинге для СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт вооружений в Украину. "Мы просим о поставках оружия, чтобы украинская земля снова стала территорией мира", - сказал политик в видеообращении к швейцарскому парламенту в Берне. Украинский лидер также предложил провести "глобальный мирный саммит" в Швейцарии, пишет dpa. Президент не сообщил подробностей и даты проведения форума. Политик напомнил о "формуле мира", которую представил в прошлом году. "Вы можете взять на себя инициативу там, где можете наилучшим образом использовать национальный опыт для реализации этой формулы мира", - сказал Зеленский депутатам. Ранее, 7 июня, сенат Швейцарии (Совет кантонов) одобрил поправку в закон, согласно которой реэкспорт швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, не противоречит концепции нейтралитета страны и должен быть при определенных условиях разрешен. Проголосовать по поправке предстоит еще Национальному совету (нижняя палата парламента).

Глава МАГАТЭ: Достигнуто политическое соглашение об обеспечении безопасности ЗАЭС

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ЗАЭС (фото из архива) Фото: XinHua/dpa/picture alliance

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий. Гросси цитируют российские агентства. "Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - сказал он журналистам по итогам посещения ЗАЭС. Подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности станции на данный момент невозможно, добавил гендиректор Международного агентства по атомной энергии. "У нас есть политическое соглашение, которое было сформулировано на Совете Безопасности (ООН - Ред.). Достижение письменного соглашения было бы нереалистично на данном этапе, потому что, как мы знаем, нет переговоров о мире или прекращении огня между сторонами. Но мы смогли достичь твердого политического соглашения", - цитирует Гросси ТАСС.

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США, Великобритания, Нидерланды и Дания совместно отправят в Украину оборудование для противовоздушной обороны, включая сотни ракет, чтобы помочь ей в борьбе с российскими силами. Поставка оборудования уже началась и должна быть завершена "в течение нескольких недель", говорится в совместном заявлении, которое привело правительство Великобритании. В Брюсселе 15 июня проходит 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Президент Чехии: Живущие на Западе россияне - как граждане страны, ведущей агрессивную войну, - должны находиться под тщательным наблюдением

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Петр Павел (фото из архива) Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Живущие на Западе россияне - как граждане страны, ведущей агрессивную войну, - должны находиться под тщательным наблюдением, заявил президент Чехии Петр Павел, которого цитирует агентство dpa. Они способны причинить вред, сказал Павел в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Петр Павел занимал посты председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба Армии Чехии. Павел напомнил об обращении США с японскими гражданами во время Второй мировой войны. В тот период множество японцев были, к примеру, интернированы с Западного побережья США в "военные центры перемещения". Президент Чехии также призвал к скорейшему принятию Украины в Европейский Союз и НАТО после окончания войны.

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Депутаты Европарламента (ЕП) призывали союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и "подготовить почву для приглашения Киева вступить в оборонный альянс". Об этом сообщили в пресс-службе ЕП. В резолюции, принятой 15 июня 425 голосами (38 против, 42 воздержались), евродепутаты выразили надежду, что "процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

ВСУ: МиГ-29, предоставленные Украине Словакией и Польшей, начали использоваться украинскими Воздушными силами

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Истребители МиГ-29, предоставленные Украине Словакией и Польшей, в июне начали использоваться украинскими Воздушными силами, рассказал на брифинге в Military Media Center замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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В России массово происходит отказ от использования буквы Z как главного символа войны в Украине, пишет Telegram-канал "Можем объяснить" , приводя некоторые примеры того, как "пропагандисты убирают его из названий каналов, местные администрации - с фасадов домов". Так, как обратило внимание издание, из названия своего Telegram-канала убрал букву Z Дмитрий Рогозин, который после начала войны переименовал его в "РогоZин", но с апреля назвал "Рогозин на фронте".

Удалена Z с аватарок главы администрации Белокатайского района Башкортостана Масхута Минигалина и администрации Зилариского района той же республики, а также названия канала белорусского блогера Алексея Дзерманта, выступающего на российском ТВ.

Плакаты и баннеры с этим символом убраны, в частности, со зданий Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге, Вятского госуниверситета в Кирове, с фасада драмтеатра в Томске.

"Можем объяснить" также указывает, что согласно анализу запросов в "Яндексе", популярность на товаров с Z-символикой значительно сократилась: в течение последнего года количество желающих купить футболки и наклейки, на которых изображена эта буква, неуклонно падает и уже практически достигло нуля.

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"Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками "Азовстали", не вызывают ничего, кроме отвращения, - прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк слушания по делу, которые начались 14 июня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. - Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" парней и девушек, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток". По его словам, "подобные издевательства над комбатантами - это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МУС".

Украинским военным, защищавшим Мариуполь и попавшим в плен в мае 2022 года, грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Их обвиняют в причастности к террористической организации, которой ранее был объявлен полк "Азов" в России. По данным агентства AP, из 24 человек, которым в РФ предъявили обвинения, двое впоследствии были обменяны на российских военнопленных. Восемь из оставшихся 22 подсудимых - женщины, которые, как сообщается, работали в "Азове" поварами.

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Вооруженные силы Украины за неделю контрнаступления пока задействовали лишь 3 из 12 подготовленных бригад. Основные же силы ВСУ, прошедшие подготовку к наступлению, по-прежнему находятся в режиме ожидания, цитирует агентство Reuters польского военного аналитика Конрада Музыку, который внимательно следит за ходом войны.

Агентство ссылается на данные аналитиков, согласно которым для проведения контрнаступательной операции в Украине создано 12 бронетанковых бригад, девять из них были подготовлены и оснащены Западом. Бригада обычно насчитывает не менее 3500-4000 человек личного состава. Власти в Киеве также указывали, что подготовлены 8 штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

Хроника событий 15 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 июня 14.00 - 23.59 >>>

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