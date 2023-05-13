Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие

Немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на выпуске военной техники и вооружений, создает совместное предприятие (СП) с украинским государственным концерном "Укроборонпром". СП должно начать работу с середины июля, сообщила немецкая сторона в субботу, 13 мая.

От ремонта поставленной техники к выпуску продукции Rheinmetall

На первом этапе предприятие займется ремонтом боевых машин, которые были предоставлены Украине Германией в рамках "кругового обмена" или напрямую. В дальнейшем сотрудничество будет сосредоточено на совместном выпуске отдельных продуктов Rheinmetall в Украине. Кроме того, в будущем украинские и немецкие специалисты смогут сообща разрабатывать новые военные системы, которые могут быть отправлены на экспорт из Украины, объяснили в Rheinmetall.

"Во времена перемен мы берем на себя ответственность, внося свой вклад в обеспечение мира в Европе", - заявил председатель правления немецкого концерна Армин Паппергер (Armin Papperger). Немецкая сторона делает все, чтобы помочь украинскому народу - путем гуманитарной помощи, финансовой поддержки и доставки военной техники, добавил он.

Глава "Укроборонпрома": Удалось увеличить выпуск бронетехники

В то же время генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев указал, что украинское предприятие непрерывно работает для победы в войне. Концерн сумел увеличить выпуск бронетехники в условиях многочисленных российских ракетных ударов, подчеркнул руководитель украинского предприятия.

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