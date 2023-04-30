Налог на сверхприбыль в оборонном секторе: "за" и "против"

После вторжения России в Украину многие страны стали тратить гораздо больше на вооружения. Это хорошая новость для оборонных компаний. Вопрос о налоге на сверхприбыль для них не на повестке дня.

Война в Украине, как и растущая геополитическая напряженность в Южно-Китайском море и других регионах, вызвала всплеск заказов в оборонной промышленности по всему миру. Данные, обнародованные на этой неделе Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), свидетельствуют о том, что в 2022 году глобальные военные расходы достигли исторического максимума, составив 2 триллиона евро.

Два крупнейших подрядчика Пентагона - Lockheed Martin и Raytheon - в начале 2023 года сообщили о рекордных заказах на вооружение. В Германии оборонная промышленность также начинает получать беспрецедентно высокие дивиденды. Концерн Rheinmetall, крупнейший поставщик бундесвера, ожидает, что в 2023 году объемы продаж его продукции достигнут 7,6 млрд евро. Для сравнения - годом ранее они составили 6,4 млрд евро.

Прибыль Rheinmetall выросла благодаря высокому спросу на ее оружие и боеприпасы Фото: Norbert Schmidt/picture alliance

Акции Hensoldt, немецкой фирмы, отвечающей за поставки большей части радаров для ПВО Украины, росли в течение всего 2023 года на фоне бума заказов. Курс акций Rheinmetall, Lockheed Martin и Raytheon также на резком подъеме, продолжающемся уже многие месяцы.

Нужен ли налог на войну?

Военно-промышленный сектор - вовсе не единственный, чьи финансовые показатели за последний год улучшились. Нефтяные и энергетические компании получили рекордные прибыли на фоне стремительного роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину. Исходя из сложившейся ситуации, правительства нескольких стран, после того как на них было оказано сильное давление, ввели налог на сверхприбыль для предприятий отрасли.

По словам Люси Беро-Сюдро, директора программы по военным расходам и производству вооружений SIPRI, в некоторых государствах звучали призывы ввести аналогичный налог и для компаний, выпускающих оружие, но в целом это не стало темой для дискуссий. "Я не думаю, что мы дошли до этого, - сообщила она в интервью DW. - Полагаю, что сейчас, когда речь идет об оборонной промышленности в Европе, горячей темой является увеличение производства и мощностей по выпуску продукции, поскольку существует большая потребность в поставках боеприпасов и оружия в Украину, а также в пополнении собственных арсеналов".

Ракеты, которые выпускает американская компания Raytheon (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/T. Sloan

В связи с таким высоким спросом со стороны Украины на вооружения в целях обороны, крупные производители оружия и множество компаний, входящих в их широкую цепочку поставок, с трудом справляются с этой задачей. В январе Raytheon и Lockheed Martin заявили, что из-за проблем с поставщиками им с трудом удается выполнять заказы.

"У нас есть заказы, у нас есть производственные мощности. Нам просто нужно доставить материалы", - объяснял инвесторам исполнительный директор Raytheon Грег Хейс, написала газета The Wall Street Journal. Аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где компаниям затруднительно продолжать поставки в Украину и пополнять в разных странах национальные резервы из-за серьезных проблем с цепочкой поставок.

В контексте этого Беро-Сюдро считает, что разговоры об ограничении прибылей производителей оружия, которые не могут справиться с заказами, были бы неправильным сигналом. "Я думаю, что если бы вы увидели введение налога на сверхприбыли или чего-то подобного, то вы как бы послали противоречивый сигнал отрасли, - добавила она. - Вы не можете просить их (оборонные концерны. - Ред.) выпускать больше и инвестировать в свои производственные мощности - и в то же время облагать их более высоким налогом".

Идея введения налога на сверхприбыль не получила поддержки

Правительства по всей Европе, как правило, согласны с такими аргументами, и призывы к введению дополнительных налогов для предприятий оборонной отрасли не находят широкого отклика. Хотя молодежное крыло правящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) призвало к действиям, эта тема почти не поднимается в ходе дебатов на национальном уровне ни в ФРГ, ни в других странах. Что во многом обусловлено как данными о работе отрасли, так и экстренным характером ситуации в сфере безопасности.

Александер Лурц Фото: Lucas Wahl/Greenpeace

Введение в энергетическом секторе налога на сверхприбыль было вызвано огромными доходами нефтегазовых компаний. Ряд крупнейших из них получили годовую прибыль, более чем в пять раз превышающую показатели предыдущего года. Хотя дела у производителей оружия идут хорошо, их финансовые успехи меркнут по сравнению с нефтяниками и газовиками. Однако Greenpeace утверждает, что введение налога на сверхприбыль для корпораций оборонно-промышленного сектора было бы "логичным шагом".

"В прошлом году ЕС ввел такой налог для энергетических компаний, чьи прибыли резко выросли в результате российской агрессивной войны на Украине, - напомнил DW Александер Лурц (Alexander Lurz), участник кампании Greenpeace за мир и разоружение. - То же самое должно относиться и к сверхприбылям оружейных корпораций. Если прибыль Exxon от путинской войны ограничена, то это должно касаться также концерна Rheinmetall и прочих".

Прибыль в мирное время менее популярна

Вторжение России в Украину подвергло радикальной ревизии картину европейской безопасности, в то время как возросшая настороженность по поводу намерений Китая в отношении Тайваня еще больше увеличила военные расходы США и Европе.

"Похоже, что во всем мире существует консенсус относительно роста ассигнований на оборону, относительно того, чтобы сделать ее приоритетом в плане госрасходов, - констатирует Беро-Сюдро. - Поэтому я думаю, что у общественности есть своего рода чувство того, что это оправдано". Однако сотрудник SIPRI указывает, что ситуация может быстро измениться, если война в Украине закончится.

"Представьте себе, если в Европу вернется мир, и, будем надеяться, что это произойдет как можно скорее, то тогда, возможно, вы увидите изменения общественного мнения, - говорит эксперт. - Возможно, будет меньше оснований для высоких военных расходов, которые оборачиваются прибылью для оборонных компаний". Однако на данный момент крупнейшие мировые производители оружия менее озабочены тем, что их обложат высокими налогами, чем тем, что производство их продукции отстает от спроса.

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