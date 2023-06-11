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Гарантии безопасности Украине: что обсудят до саммита НАТО

Роман Гончаренко
1 ч. назад

За месяц до саммита Североатлантического альянса лидеры Германии, Франции и Польши обсудят вопрос гарантий безопасности Украине. Среди возможных сценариев все больше конкретики.

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Макрон, Дуда и Шольц на концеренции в Мюнхене, февраль 2023 года
Макрон, Дуда и Шольц на концеренции в Мюнхене, февраль 2023 годаФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Гарантии безопасности Украине - с приближением июльского саммита НАТО в Вильнюсе дискуссия о них идет все активнее. За месяц до встречи лидеров стран альянса, в понедельник, 12 июня, в Париже соберутся канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, чтобы обсудить продолжающуюся войну России в Украине и подготовку саммита альянса. Эту информацию американского издания Politico подтвердили в правительстве в Берлине.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не раз давал понять, что Киев хотел бы услышать в Вильнюсе нечто более конкретное, чем очередное подтверждения данного еще в Бухаресте в 2008 году - и без конкретной даты - обещания членства в НАТО. И не только услышать, а зафиксировать на бумаге. Зеленский считает вступление его страны в альянс лучшей гарантией безопасности, но не рассчитывает на это до завершения войны.

Берлин не верит в быстрое вступление Украины в НАТО

В НАТО по этому вопросу единства пока нет. Позиции Берлина, Парижа и Варшавы тоже отличаются. Польша, как и многие бывшие страны Варшавского договора, последовательно выступает за вступление Украины в альянс. Франция более сдержана, но, судя по недавним заявлениям Макрона, не против этого в долгосрочной перспективе.

Украинские военные вблизи Бахмута, май 2023 года
Украинские военные вблизи Бахмута, май 2023 годаФото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Берлин из этой тройки настроен наиболее скептично, но не выступает открыто против. Шольц заявил, что Германия поддерживает идею гарантий безопасности Украине, но не назвал деталей и отметил, что не верит в быстрое вступление Украины в НАТО. Канцлер напомнил об отсутствии пограничных конфликтов как одном из условий.

Считается, что без поддержки США - самой мощной и влиятельной страны-члена НАТО - шансов на вступление у Киева нет. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на "влиятельных лиц в регионе", президент Джо Байден в феврале четко сказал президенту Польши Дуде, что Украина не может вступить в альянс. Касается ли это обозримого будущего или США исключают это в принципе, газета не уточняет.

Макрон: Дать Украине больше, чем включает израильская модель

Повестка дня встречи трех лидеров в Париже неизвестна, но ключевые вопросы очевидны: о каких гарантиях может идти речь, если не о вступлении в НАТО? Будут ли они альтернативой членству или промежуточным этапом? Начнут ли гарантии действовать сразу или после окончания войны как часть мирного соглашения? 

Александр Вершбоу (фото из архива)
Александр Вершбоу (фото из архива)Фото: Sergiy Anishchenko/Ukrinform/IMAGO

Бывший замгенсека НАТО и бывший посол США в России Александр Вершбоу надеется, что на саммите в Вильнюсе "будут согласованы определенные механизмы или меры, которые позволят нам выйти за рамки "бухарестской формулы". "Одновременно это могут быть долгосрочные обязательства НАТО по укреплению оборонных возможностей Украины, чтобы у России больше никогда не было шанса предпринять попытку нового вторжения", - пояснил Вершбоу в беседе с DW.

Президент Франции Макрон недавно предложил предоставить Украине гарантии, которые были бы чем-то средним между поддержкой со стороны США Израиля и полноценным членством в альянсе. Бывший американский дипломат Вершбоу назвал израильскую модель "не очень хорошей аналогией".

Обучение украинских военных инструкторами США в Германии, июнь 2022 года
Обучение украинских военных инструкторами США в Германии, июнь 2022 годаФото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

"Ее идея состоит в том, что США имеют обязательства передавать Израилю оружие, технологии и другие виды поддержки", - говорит Вершбоу. В отличие от этого в Вашингтонском договоре о создании НАТО нападение на одну из стран альянса считается нападением на всех и требует ответа от каждого. Обозреватели также отмечают, что у Израиля намного более мощная армия, чем у Украины.

Один из вариантов, которые обсуждаются в прессе и среди экспертов, - поставки Украине оружия, обучение солдат и совместные учения. Все это уже происходит, но страны Запада могли бы письменно закрепить обязательство продолжать такую поддержку Киева. Президент Зеленский сказал, что хотел бы таких гарантий. 

Польский генерал: Закрыть небо Украины и открыть порты

Существенный вопрос в деталях - какое именно оружие может поставляться сейчас Украине. Есть вариант дальнобойных систем, которые, как пишет FAZ, дали бы Киеву "возможность наносить удары по Москве". Кроме того, газета озвучивает вариант "постоянного присутствия" в Украине военных западных стран, которые бы на месте занимались обучением украинских военных и участвовали в маневрах.

Судя по всему, в этом направлении высказался в недавнем интервью британскому изданию The Guardian бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Если страны НАТО, включая США, не смогут договориться об ощутимых гарантиях безопасности для Киева на саммите в Вильнюсе, то "некоторые страны, возможно, пойдут на индивидуальные действия", цитирует газета Расмуссена. В частности он упомянул Польшу и страны Балтии и не исключил возможность отправки ими своих военных в Украину.

Из Польши звучат все более конкретные предложения. Бывший командующий Сухопутными войсками страны генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ предложил, чтобы одним из первых шагов в сторону гарантий безопасности для Украины стала защита "воздушного пространства над Украиной" от российских ракет и самолетов.

Члены НАТО пока отказывались задействовать свои силы для этого, но расширили поставки Киеву современных систем ПВО. Также Скшипчак упомянул о безопасности судоходства в Черном море, разминировании и - со временем - открытии украинских портов, заблокированных Россией.            

Смотрите также: 

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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