Гарантии безопасности Украине: что обсудят до саммита НАТО

Гарантии безопасности Украине - с приближением июльского саммита НАТО в Вильнюсе дискуссия о них идет все активнее. За месяц до встречи лидеров стран альянса, в понедельник, 12 июня, в Париже соберутся канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, чтобы обсудить продолжающуюся войну России в Украине и подготовку саммита альянса. Эту информацию американского издания Politico подтвердили в правительстве в Берлине.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не раз давал понять, что Киев хотел бы услышать в Вильнюсе нечто более конкретное, чем очередное подтверждения данного еще в Бухаресте в 2008 году - и без конкретной даты - обещания членства в НАТО. И не только услышать, а зафиксировать на бумаге. Зеленский считает вступление его страны в альянс лучшей гарантией безопасности, но не рассчитывает на это до завершения войны.

Берлин не верит в быстрое вступление Украины в НАТО

В НАТО по этому вопросу единства пока нет. Позиции Берлина, Парижа и Варшавы тоже отличаются. Польша, как и многие бывшие страны Варшавского договора, последовательно выступает за вступление Украины в альянс. Франция более сдержана, но, судя по недавним заявлениям Макрона, не против этого в долгосрочной перспективе.

Украинские военные вблизи Бахмута, май 2023 года Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Берлин из этой тройки настроен наиболее скептично, но не выступает открыто против. Шольц заявил, что Германия поддерживает идею гарантий безопасности Украине, но не назвал деталей и отметил, что не верит в быстрое вступление Украины в НАТО. Канцлер напомнил об отсутствии пограничных конфликтов как одном из условий.

Считается, что без поддержки США - самой мощной и влиятельной страны-члена НАТО - шансов на вступление у Киева нет. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на "влиятельных лиц в регионе", президент Джо Байден в феврале четко сказал президенту Польши Дуде, что Украина не может вступить в альянс. Касается ли это обозримого будущего или США исключают это в принципе, газета не уточняет.

Макрон: Дать Украине больше, чем включает израильская модель

Повестка дня встречи трех лидеров в Париже неизвестна, но ключевые вопросы очевидны: о каких гарантиях может идти речь, если не о вступлении в НАТО? Будут ли они альтернативой членству или промежуточным этапом? Начнут ли гарантии действовать сразу или после окончания войны как часть мирного соглашения?

Александр Вершбоу (фото из архива) Фото: Sergiy Anishchenko/Ukrinform/IMAGO

Бывший замгенсека НАТО и бывший посол США в России Александр Вершбоу надеется, что на саммите в Вильнюсе "будут согласованы определенные механизмы или меры, которые позволят нам выйти за рамки "бухарестской формулы". "Одновременно это могут быть долгосрочные обязательства НАТО по укреплению оборонных возможностей Украины, чтобы у России больше никогда не было шанса предпринять попытку нового вторжения", - пояснил Вершбоу в беседе с DW.

Президент Франции Макрон недавно предложил предоставить Украине гарантии, которые были бы чем-то средним между поддержкой со стороны США Израиля и полноценным членством в альянсе. Бывший американский дипломат Вершбоу назвал израильскую модель "не очень хорошей аналогией".

Обучение украинских военных инструкторами США в Германии, июнь 2022 года Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

"Ее идея состоит в том, что США имеют обязательства передавать Израилю оружие, технологии и другие виды поддержки", - говорит Вершбоу. В отличие от этого в Вашингтонском договоре о создании НАТО нападение на одну из стран альянса считается нападением на всех и требует ответа от каждого. Обозреватели также отмечают, что у Израиля намного более мощная армия, чем у Украины.

Один из вариантов, которые обсуждаются в прессе и среди экспертов, - поставки Украине оружия, обучение солдат и совместные учения. Все это уже происходит, но страны Запада могли бы письменно закрепить обязательство продолжать такую поддержку Киева. Президент Зеленский сказал, что хотел бы таких гарантий.

Польский генерал: Закрыть небо Украины и открыть порты

Существенный вопрос в деталях - какое именно оружие может поставляться сейчас Украине. Есть вариант дальнобойных систем, которые, как пишет FAZ, дали бы Киеву "возможность наносить удары по Москве". Кроме того, газета озвучивает вариант "постоянного присутствия" в Украине военных западных стран, которые бы на месте занимались обучением украинских военных и участвовали в маневрах.

Судя по всему, в этом направлении высказался в недавнем интервью британскому изданию The Guardian бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Если страны НАТО, включая США, не смогут договориться об ощутимых гарантиях безопасности для Киева на саммите в Вильнюсе, то "некоторые страны, возможно, пойдут на индивидуальные действия", цитирует газета Расмуссена. В частности он упомянул Польшу и страны Балтии и не исключил возможность отправки ими своих военных в Украину.

Из Польши звучат все более конкретные предложения. Бывший командующий Сухопутными войсками страны генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ предложил, чтобы одним из первых шагов в сторону гарантий безопасности для Украины стала защита "воздушного пространства над Украиной" от российских ракет и самолетов.

Члены НАТО пока отказывались задействовать свои силы для этого, но расширили поставки Киеву современных систем ПВО. Также Скшипчак упомянул о безопасности судоходства в Черном море, разминировании и - со временем - открытии украинских портов, заблокированных Россией.

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