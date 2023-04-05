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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве
Владимир Зеленский и Анджей Дуда в ВаршавеФото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS
ПолитикаПольша

Польша добивается для Украины более широких гарантий от НАТО

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Президент Польши Дуда пообещал, что вопрос о дополнительных гарантиях безопасности будет поднят на саммите НАТО в Вильнюсе. Варшава готова передать Украине весь флот истребителей МиГ-29.

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Польша постарается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса в столице Литвы Вильнюсе. "Сегодня мы пытаемся получить для Украины на следующем саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые усилят военный потенциал Украины", - заявил президент Польши Анджей Дуда в среду, 5 апреля, в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим в Польшу с официальным визитом.

Дуда также выразил готовность Польши передать Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. "Варшава в будущем сможет передать Киеву весь свой флот МиГов из 30 самолетов, если союзники по НАТО согласятся на это", - сказал он. Польша является одним из важнейших поставщиков военной помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии. Варшава уже передала Киеву восемь истребителей МиГ-29.

Зеленский 5 апреля прибыл с первым официальным визитом в Польшу. В программе визита также встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов, участие в экономическом форме и встреча с представителями украинской диаспоры. Это - третий заграничный визит Зеленского с начала войны России против Украины. В декабре 2022 года украинский президент посетил Вашингтон, а в начале февраля - Лондон, Париж и Брюссель.

Зеленский: Бахмут под контролем Украины

В ходе совместной пресс-конференции с Анджеем Дудой Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию в Бахмуте Донецкой области, который подвергается массированным атакам со стороны российских сил. Зеленский сказал, что украинские войска сражаются с переменным успехом, но подчеркнул, что "враг не контролирует Бахмут".

Тем самым украинский президент опроверг слова руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, заявившего, что его подразделения "юридически" захватили Бахмут, поскольку взяли под контроль здание городской администрации. "Чем больше боеприпасов поступит в Украину, тем скорее прояснится ситуация не только в Бахмуте, но и на всей территории нашего государства", - сказал Зеленский.

Российские войска пытаются захватить Бахмут с конца лета 2022 года.

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