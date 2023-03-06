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Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Канцлер ФРГ: Путин недооценил единство Запада

Жан Рофе
58 мин. назад

Запад продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь и не будет заставлять украинцев идти на компромиссы с РФ, заверил Олаф Шольц в интервью CNN.

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По мнению федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), президент России Владимир Путин недооценил единство Запада в поддержке Украины. "Он недооценил единство Европы, Соединенных Штатов и всех друзей Украины, а также постоянные поставки оружия, которое мы предоставляем Украине", - заявил Шольц в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, 5 марта.

Благодаря этому украинцы смогли защитить свою страну, отметил канцлер. "И они смогут делать это и в будущем", - сказал он, подтвердив, что западные страны продолжат "поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием".

Германия направила на помощь Украине 14 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы, сообщил Шольц. "Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это", - подчеркнул он.

Глава немецкого правительства также заявил, что Запад готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности на будущий мирный период. "Но к этому мы еще не пришли", - сказал Шольц.

"Путин должен понять, что он не достигнет успеха"

По словам канцлера ФРГ, любые переговоры о прекращении войны в Украине начнутся только после того, как Путин поймет, что ему не победить. "На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - указал Шольц.

На вопрос, будет ли заключена сделка, которая положит конец войне, возможно, с признанием того, что Украина не будет возвращать аннексированный Крым или части Донбасса, Шольц ответил, что без украинской стороны никаких решений принято не будет. "Мы не будем принимать решения вместо них. Мы поддерживаем их", - сказал он.

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Сайт CNN

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