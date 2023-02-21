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Йенс Столтенберг Фото: Valeria Mongelli/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

НАТО обещает Украине механизмы безопасности после войны

Ксения Польская Брюссель
31 мин. назад

Будущее Украины - в евроатлантической семье, и необходимо создать для этой страны долгосрочные механизмы безопасности, сказал генсек НАТО после встречи с главой украинского МИДа.

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Необходимо защитить Украину от потенциального повторения российской агрессии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 21 февраля.

"Когда война закончится, нам нужно создать долгосрочные механизмы безопасности для Украины, - сказал Столтенберг. - Мы наблюдаем модель российской агрессии уже много лет". Он привел в пример войну в Грузии в 2008 году, аннексию Крыма и войну на востоке Украины в 2014 году, а затем и полномасштабное российское вторжение в страну.

"Мы должны дать понять, что будущее Украины - в евроатлантической семье и гарантировать, что Россия не продолжит подрывать европейскую безопасность. Нужно разорвать порочный круг российской агрессии", - подчеркнул генсек НАТО.

Путин готовит эскалацию 

По его словам, ничто не указывает на готовность России к перемирию, напротив - ее президент Владимир Путин готовит новые наступательные операции, мобилизует новых солдат, стягивает больше оружия к линии фронта, просит о военной помощи Северную Корею и Иран. "Мы обеспокоены тем, что Китай может планировать оказание летальной поддержки России", - сказал Столтенберг. Однако, по словам Борреля, Пекин заверил его, что политика КНР - не поставлять вооружения воюющим странам.

Генсек НАТО также выразил сожаление в связи с намерением России в одностороннем порядке приостановить участие в Договоре об СНВ и призвал президента РФ "заново обдумать свое решение и придерживаться действующих договоров". "За последние годы Россия нарушила и разорвала ключевые соглашения о контроле над вооружениями. Сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована", - сказал он. На вопрос, насколько он обеспокоен этим, Столтенберг ответил: "Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным". 

21 февраля прошла первая встреча в трехстороннем формате Украина-НАТО-ЕС. Ее главной темой стала логистика и координация действий Украины и ее партнеров для ускорения процессов закупки и доставки вооружений на линию фронта. В тот же день, выступая перед Федеральным собранием, Путин снова обвинил Запад в развязывании войны в Украинеи пообещал дальнейшую милитаризацию России.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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