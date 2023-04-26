Российские войска готовятся к обороне Запорожской АЭС

На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 27 апреля (время московское).

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По данным Национальной гвардии Украины, российские силы начали оборонительные мероприятия на Запорожском и Херсонском направлениях. "На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задачи воины-гвардейцы, враг перешел к обороне. Не имея каких-либо достижений на поле боя, оккупанты продолжают обстрелы наших позиций", - заявил на брифинге замдиректора департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович.

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Россияне вновь обстреляли Херсон, сообщил в Telegram глава областной администрации Александр Прокудин. В результате атаки на один из жилых кварталов города погиб 42-летний мужчина, повреждены несколько квартир. Кроме того, вновь совершен удар по селу Кизомыс Белозерской общины Херсонской области, на него сбросили пять управляемых авиабомб, написал далее Прокудин и указал, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется. За последние дни россияне совершили уже несколько аналогичных ударов по Кизомысу. В частности, 25 апреля они сбросили управляемые авиабомбы на церковь и жилые дома.

Столтенберг: Киеву передали 98 процентов обещанных контактной группой боевых машин

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Запад уже поставил Украине 230 танков и более 1550 бронированных машин, это соответствует более чем 98 процентам всех боевых машин, обещанных Киеву международной контактной группой по координации военной помощи. Таким образом, Украина находится на сильных позициях, чтобы отвоевать свои захваченные Россией территории, заявил глава альянса в Брюсселе на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По его словам, в настоящее время оснащены и обучены более девяти украинских бронетанковых бригад, каждая из которых состоит из нескольких тысяч военнослужащих. При этом нельзя недооценивать возможности российской армии, которая пытается скомпенсировать качественные недостатки количеством, подчеркнул Столтенберг. Россия продолжает мобилизацию все большего числа граждан, а в боях за Бахмут россияне продемонстрировали, что готовы мириться с крупными потерями, пояснил он.

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По информации немецкого Der Spiegel, ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России из-за ее войны против Украины может нарушаться в крупных масштабах. В российском порту Козьмино в Приморском крае 95 процентов нефти, отправленной на экспорт за первые три месяца текущего года, были проданы по ценам выше 60 долларов за баррель, пишет издание со ссылкой на расследование, проведенное группой международных экспертов по заказу Киевской школы экономики. При этом средняя продажная цена составляла 73 доллара за баррель. Из Козьмино снабжаются преимущественно страны Азии. В российских портах, расположенных ближе к Западу, ценовой потолок, в целом, соблюдался, установили расследователи.

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В пригороде Санкт-Петербурга Павловске произошел взрыв. По данным СК РФ, "неустановленное взрывное устройство" детонировало на территории ТЭЦ. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых устройств, сообщило российское ведомство. Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с территории конюшни в Павловске, там нашли предметы, похожие на осколки.

Лондон: Российские силы оборудовали оборонительные позиции на реакторах ЗАЭС

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В очередном обзоре ситуации на войне в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на датированные мартом спутниковые снимки, их которых можно сделать вывод об оборудовании россиянами оборонительных позиций на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС. На фотографиях видны мешки с песком на крышах нескольких реакторов, отмечается в Twitter . Это первое указание на то, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны, заявили в Лондоне. В британском ведомстве видят в этих действиях тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. Это увеличивает риск повреждения ЗАЭС в ходе боев, но катастрофические повреждения реакторов маловероятны, поскольку конструкция Запорожской АЭС серьезно укреплена, указывается в заявлении.

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Глава "Екатеринбургского общества "Мемориал" Алексей Мосин доставлен в полицию для составления протокола о "дискредитации" российской армии. Ранним утром силовики приехали к нему домой и попросили проехать в участок, историк согласился, сообщает местное издание "Itʼs My City". Поводом для составления протокола стали публикации на сайте "Мемориала", которые ранее требовало проверить "Оренбургское казачье войск", сообщил Мосин. По его словам, в этих материалах российскую армию называли агрессором, а "спецоперацию" - вторжением. Позже Мосин сообщил, что на него составили сразу два протокола о "дискредитации" ВС РФ, по каждому из них ему грозит наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.

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В Польше обнаружены фрагменты "неопознанного военного объекта", заявило Минобороны в Варшаве. Обломки были найдены близ города Замосць примерно в 15 км от Быдгоща, указало ведомство в Twitter и почеркнула, что угрозы безопасности населению нет, место осматривают полицейские, военные и саперы. В свою очередь генпрокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о начале расследования военным отделом окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры. На месте обнаружения остатков военно-воздушного объекта работают военные эксперты, полиция, жандармерия.

Корабли Черноморского флота России обстреляли Николаев ракетами

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В ночь на 27 апреля российские силы обстреляли Николаев, выпустив по городу 4 ракеты "Калибр", сообщил глава города Александр Сенкевич. Подобных обстрелов в Николаеве не было с конца декабря, заявил он в эфире "Радио "Свобода". По словам Сенкевича, ракеты попали в жилые дома, а военных объектов возле места попадания нет, военных в городе сейчас также почти нет. По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 23, в том числе один ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря, "высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку". "Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского", - заявил он в Telegram . Он выразил уверенность, что виновные в совершении "очередного преступления против человечности" будут призваны к ответственности.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ. При этом основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки российские силы нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск. Уничтожены шесть беспилотников противника, отмечается всводке Генштаба.

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Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir) призвал Россию продолжить реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. "Россия должна выполнить свои обязательства перед мировым сообществом и продолжить выполнение соглашения", - сказал он немецкому онлайн-изданию t-online. Эздемир добавил, что для Украины доходы от торговли зерном имеют жизненно важное значение. "Украинское зерно должно поступать туда, где оно необходимо, а именно в страны глобального Юга", - отметил политик. По его словам, президент России Владимир Путин вновь сознательно использует "зерновую сделку" в качестве инструмента давления для продвижения собственных интересов, в частности "дестабилизации и прекращения западных санкций". "То, что Россия намерена в нарушение договора прекратить действие соглашения уже в середине мая - за 60 дней до фактически согласованного срока, просто безответственно", - подчеркнул Эздемир.

В российском вторжении в Украину задействовано почти 370 000 солдат

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Российская армия использует 369 тысяч человек личного состава и около 5,9 тысячи единиц тяжелого вооружения в ходе войны с Украиной. Такие данные приводит Military Media Center (MMC) - платформа, действующая при Министерстве обороны Украины.

По данным ММС, российская армия использует 48 бригад и 122 полка во вторжении в Украину.

Аналитики из ММС считают, что планом Кремля в этой войне остается силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. "Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Противник будет также продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку", - отмечается в сообщении.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и президент США Джо Байден не обсуждали военную помощь Украине во время встречи в Вашингтоне в среду. Об это сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя южнокорейского лидера. По его словам, "украинский вопрос был упомянут очень кратко", и это касалось гуманитарной, финансовой помощи, невоенной поддержки Киева и обсуждения участия обеих стран в восстановлении Украины. "Никаких разговоров о непосредственной военной поддержке не было", - подчеркнул представитель президента Южной Кореи.

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В Бахмуте, вероятно, усиливается конкуренция между российскими частными военными компаниями (ЧВК), говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) . В частности, речь идет о трех добровольческих отрядах, якобы созданных российским концерном "Газпром", - "Поток", "Факел" и "Пламя". Аналитики ISW напоминают, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже ранее рассматривал появление новых частных подразделений как конкуренцию, а увеличение числа ЧВК вокруг Бахмута может вызвать существенные трения.

Под Херсоном погиб украинский журналист

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Под Херсоном погиб украинский журналист Богдан Битик, который помогал освещать события во время войны в Украине корреспонденту итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино. Битик погиб от выстрела снайпера на окраине Херсона, Зунино ранен в плечо. Оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью "Пресса".

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Группировка российских кораблей в Черном море за минувшие сутки существенно увеличилась. Как сообщило оперативное командование (ОК) "Юг", по состоянию на вечер 26 апреля там насчитывалось 14 кораблей. При этом, однако, указывается, что число ракетоносителей в море уменьшилось. "Подводные ракетоносители заведены в пункты базирования для пополнения запасов после нескольких суток дежурства", - говорится в сообщении. По данным ОК "Юг", на боевом дежурстве остаются два надводных ракетоносителя, общее вооружение которых может составлять до 16 крылатых ракет "Калибр".

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Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракета попала в многоэтажный и частный дома. Как сообщили местные власти, в результате удара один человек погиб, по меньшей мере 15 мирных жителей ранены. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, россияне, вероятно, атаковали Николаев с использованием комплексов С300 . Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что обстрелы города совершены предположительно "Калибрами" .

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Владимир Зеленский назвал общее число освобожденных из российского плена

За все время войны, развязанной Кремлем против Украины, из российского плена удалось освободить уже 2279 украинцев и украинок, сообщил 26 апреля в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, большинство освобожденных - военные, в основном рядовые и сержанты. "Важно, что команда работает в отношении всех, кто в плену, - заявил Зеленский. - Даже если это особенно трудно, как, в частности, в отношении некоторых категорий пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные".

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Представители России отказались согласовывать движение судов из морских портов Украины в рамках "зернового коридора", утверждают Военно-морские силы ВСУ. В заявлении говорится, что четыре судна, одно из которых зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

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Европейский Союз приветствовал телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. "Это важный, давно назревший первый шаг Китая по выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН, - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира".

Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры днем 26 апреля. По словам пресс-секретаря Зеленского, беседа длилась около часа. Это был первый разговор украинского и китайского лидеров с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Хроника событий 26 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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