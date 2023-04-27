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Нефтяной терминал "Транснефти" в Усть-ЛугеФото: Igor Russak/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Ценовой потолок на российскую нефть масштабно нарушается

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций через порт Козьмино в Приморском крае. За первый квартал 95 процентов нефти из РФ в этом порту было реализовано по ценам выше 60 долларов за баррель.

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Ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России из-за ее войны против Украины, по всей видимости, нарушается в крупных масштабах, сообщило в четверг, 27 апреля, издание Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведенное группой международных экспертов по заказу Киевской школы экономики.

Как следует из материалов расследования, в российском порту Козьмино в Приморском крае 95 процентов нефти, отправленной на экспорт за первые три месяца текущего года, были проданы по ценам выше 60 долларов за баррель. Средняя продажная цена составляла 73 доллара за баррель.

Из Козьмино снабжаются преимущественно страны Азии. В российских портах, расположенных ближе к Западу, ценовой потолок, в целом, соблюдался, установили расследователи.

Санкции против российской нефти

Санкционный механизм против российской нефти был разработан по инициативе стран "большой семерки", Евросоюза и Австралии. В качестве рычага для исполнения санкций было решено использовать судоходный транспорт, где доминируют компании из стран-инициаторов санкций. Им запрещено транспортировать российскую нефть и страховать танкеры, которые перевозят российские нефтепродукты по ценам, выше установленного потолка.

По данным Киевской школы экономики, 51 процент судов, заходящих в Козьмино, имеют оператора или страховку в странах "большой семерки". Авторы расследования призвали значительно снизить потолок цен на российскую нефть.

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Статья Der Spiegel

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