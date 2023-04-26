Переговоры Зеленского и Си и другие события 427-го дня войны

Президент Украины и председатель КНР в телефонной беседе обсудили пути достижения мира. В Конгрессе США потребовали вернуть Украину к границам 1991 года.

На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 26 апреля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский и Си провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел "длительный содержательный телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это - первая телефонная беседа Си и Зеленского один на один с начала войны более года назад, напомнило агентство dpa. Киев ожидал телефонного контакта после визита китайского лидера в Москву. Китай заявил, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны, сообщило агентство AFP.

"Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений", - отметил Зеленский. "Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - сообщил он. По словам Зеленского, мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах, (установленных в. - Ред.) 1991 году", - подчеркнул Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что назначение нового посла Украины в Китае Павла Рябикина придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений.

В ходе беседы Си Цзиньпин призвал к переговорам между Россией и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя", передало агентство AP. Правительство Си направит "специального представителя" в Украину для переговоров о возможном "политическом урегулировании", сообщило агентство AP со ссылкой на правительственное заявление КНР.

Бывший посол КНР в России Ли Хуэй станет спецпосланником Китая для урегулирования полномасштабного конфликта в Украине, заявил заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил Ли Хуэйя Орденом дружбы.

Администрация США приветствовала телефонный разговор между президентом Украины и лидером КНР. "Приведет ли он к какому-либо значимому мирному движению или плану или предложению, - не думаю, что мы узнаем это прямо сейчас", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

В правительстве Германии назвали телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским хорошим сигналом. Как постоянный член Совета Безопасности ООН - Китай несет "особую ответственность за то, чтобы положить конец противоречащей международному праву агрессивной войне России против Украины", заявил представитель правительства ФРГ. "Тот факт, что сейчас ведется диалог между Украиной и Китаем на самом высоком уровне, это - хороший сигнал", - подчеркнул он. "Основой для развития справедливого мира в Украине является вывод войск Россией", - добавил представитель кабмина.

На беседу отреагировали и в МИД РФ: "Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса". "Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов" с положениями "позиционного документа" МИД КНР от 24 февраля, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Палату представителей Конгресса США внесен проект резолюции по Украине

Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции, в которой подчеркивалось, что война в Украине должна завершиться возвращением этой страны к границам 1991 года. "Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года, то есть с Крымом и другими аннексированными РФ территориями", - указывалось в документе. В проекте резолюции также говорилось, что Украина должна вступить в НАТО, Россия - выплатить репарации Киеву, а кремлевские чиновники - предстать перед судом за совершенные военные преступления.

Военные действия

Ожесточенные бои на ближней дистанции продолжаются в западных районах Бахмута. Об этом говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. Ключевым событием последней недели стали бои в окрестностях города, в особенности, возле поселка Хромово, где Украина пытается сохранить контроль над своим маршрутом снабжения - трассой 0506, указали в британской разведке. В Лондоне предполагают, что другие маршруты снабжения украинских войск затруднены в условиях весенней распутицы и отсутствия других дорог с твердым покрытием. Поскольку Бахмут находится под обстрелами уже более 11 месяцев, его оборона со стороны ВС Украины теперь интегрирована в более глубокую оборонительную зону, включающую также город Часов Яр к западу от Бахмута, указали в Минобороны Великобритании.

Отряды частной военной компании "Вагнер" незначительно продвинулись к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2 на западе Бахмута, в свою очередь указали в американском Институте изучения войны (Institute for the study of war; ISW). В то же время украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от города, вероятно, с целью ослабить давление на логистическую линию, проходящую через Хромово, отмечают аналитики. Кроме того, российские войска продвигались на восток в направлении поселка Невельское к юго-западу от Авдеевки, указали эксперты ISW.

Украина и мир должны сделать все возможное, чтобы не дать РФ "никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). По его словам, в прошлом году РФ вновь подвергла опасности весь мир, захватив ЧАЭС.

В Херсоне ранен итальянский журналист Коррадо Цунино, сообщил в Twitter глава МИД Италии Антонио Таяни. Корреспондент газеты La Repubblica ранен в плечо, написал он. По данным Таяни, Цунино чувствует себя хорошо, его поддерживает итальянское посольство в Киеве.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными

Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными. "Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров", - сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В Минобороны РФ заявили о возвращении 40 российских военнослужащих.

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Ему запрещен въезд в страну, а также любые финансовые операции с чешской стороной, его активы замораживаются. "Верой нельзя оправдывать зверства, совершенные российскими солдатами в Украине", - подчеркнул глава МИД Чехии Ян Липавский. В 2022 году ЕС пытался внести главу РПЦ в свой санкционный список, но государства - члены Евросоюза не смогли прийти к компромиссу, поскольку Венгрия выступила против этого решения. Теперь Чехия ввела ограничительные меры на национальном уровне.

Экспортно-кредитное агентство Италии выделит Киеву 1 млрд евро

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE выделит Киеву 1 млрд евро в дополнение к ранее анонсированной помощи размером 500 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Риме в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Речь идет, в числе прочего, о поддержке в сферах здравоохранения и инфраструктуры, отметил Шмыгаль. В свою очередь Мелони назвала вклад в восстановление Украины "не риском, а одной из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня".

Президент Бразилии высказался за наращивание мирных усилий по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское полномасштабное вторжение РФ в Украину, назвав его "безумной войной". В ходе визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы "Украина могла сохранить свою территорию". "Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире", - привело его слова агентство Reuters.

В Мурманской области потерпел крушение МиГ-31

В районе Мончегорска Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о падении самолета, в ведомстве сообщили, что летчики катапультировались. Речь шла об учебном полете.

Россия высылает десять дипломатов Норвегии

Россия высылает десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. В МИД РФ вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему выражен "решительный протест" в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе, заявили в Москве. Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями персонала из числа российских граждан.

Между тем четыре вещательные корпорации - SVT в Швеции, NRK в Норвегии, DR в Дании и Yle в Финляндии - провели расследование, в ходе которого пришли к выводу, что многочисленные сотрудники посольств РФ в странах Скандинавии имеют связи с российскими разведслужбами. SVT установила личности 21 сотрудника российской разведки, не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года, сообщила Yle. По данным Полиции безопасности, треть дипломатов в российском посольстве в Финляндии являются разведчиками, отметила далее Yle.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высылку российских дипломатов заявила об "умышленном нагнетании враждебности".

Совет Федерации одобрил поправки о пожизненном наказании за госизмену

Российский Совет Федерации одобрил поправки о пожизненном наказании за государственную измену, а также возможности лишения приобретенного гражданства за "дискредитацию" армии и за действия, "угрожающие нацбезопасности". Кроме того, сенаторы поддержали закон о статусе ветеранов и инвалидов боевых действий для участников войны в составе содействующих ВС РФ организаций. Поправки вступят в силу, как только закон подпишет президент РФ Владимир Путин. Сейчас максимальное наказание по статье о госизмене в России - 20 лет лишения свободы.

Путин разрешил передачу активов из "недружественных" стран во "временное управление"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V. - совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

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