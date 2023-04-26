Немецкий Uniper изучит указ Путина об активах компании в РФ
Ольга Лебедева
1 ч. назад
В национализированном концерне Uniper сдержанно отреагировали на сообщение о передаче его дочерней компании "Юнипро" во временное управление.
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Немецкий энергетический концерн Uniper сдержанно отреагировал на сообщения о передаче его российских активов во временное управление. Компания приняла к сведению соответствующий указ президента РФ Владимира Путина и изучит его, заявил представитель Uniper агентству Reuters в среду, 26 апреля. Как отмечается далее, базирующийся в Дюссельдорфе Uniper уже списал свою долю в ПАО "Юнипро" на 4,4 млрд евро.
В свою очередь финский концерн Fortum, в структуру которого ранее входил Uniper и который также подпал под действие подписанного Путиным указа, заявил об отсутствии у него официального подтверждения принятого в РФ решения. В настоящее время Fortum изучает ситуацию, пишет Reuters.
В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V., а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.
В Росимуществе после публикации указа подчеркнули, что он "не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения". Перечень активов, в отношении которых может быть введено внешнее управления, может быть расширен.
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