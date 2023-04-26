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Штаб-квартира Uniper в Дюссельдорфе
Штаб-квартира Uniper в ДюссельдорфеФото: Ina Fassbender/AFP
ПолитикаГермания

Немецкий Uniper изучит указ Путина об активах компании в РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В национализированном концерне Uniper сдержанно отреагировали на сообщение о передаче его дочерней компании "Юнипро" во временное управление.

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Немецкий энергетический концерн Uniper сдержанно отреагировал на сообщения о передаче его российских активов во временное управление. Компания приняла к сведению соответствующий указ президента РФ Владимира Путина и изучит его, заявил представитель Uniper агентству Reuters в среду, 26 апреля. Как отмечается далее, базирующийся в Дюссельдорфе Uniper уже списал свою долю в ПАО "Юнипро" на 4,4 млрд евро.

В свою очередь финский концерн Fortum, в структуру которого ранее входил Uniper и который также подпал под действие подписанного Путиным указа, заявил об отсутствии у него официального подтверждения принятого в РФ решения. В настоящее время Fortum изучает ситуацию, пишет Reuters.

В тот же день Uniper, национализированный в 2022 году из-за миллиардных убытков на фоне прекращения поставок российских энергоносителей, сообщил о получении прибыли в первом квартале текущего года. Она, по предварительным данным, составила 749 млн евро до вычета налогов и сборов. Германское государство владеет акциями Uniper в объеме 99 процентов.

Путин подписал указ о временном управлении активов из "недружественных" стран

Накануне Владимир Путин подписал указ опередаче во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V., а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

В Росимуществе после публикации указа подчеркнули, что он "не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения". Перечень активов, в отношении которых может быть введено внешнее управления, может быть расширен.

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