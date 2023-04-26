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МИД РФ (фото из архива, Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия высылает десять дипломатов Норвегии

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Посол Норвегии в Москве вызван в МИД РФ, ему выражен "решительный протест". Россия высылает десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

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Десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны объявлены персонами нон грата. Об этом сообщили в среду, 26 апреля, в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему выражен "решительный протест" в связи с решением Осло выслать 15 дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе, заявили в Москве. Дипломату вручена нота. Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры, включая ограничения на наем персонала из числа граждан РФ норвежскими дипмиссиями.

Расследование разведдеятельности РФ под дипприкрытием

Между тем четыре вещательные корпорации - SVT в Швеции, NRK в Норвегии, DR в Дании и Yle в Финляндии - провели расследование, в ходе которого пришли к выводу, что многочисленные сотрудники посольств РФ в странах Скандинавии имеют связи с российскими разведслужбами.

SVT установила личности 21 сотрудника российской разведки, не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года, пишет Yle.

По данным Полиции безопасности, треть дипломатов в российском посольстве в Финляндии являются разведчиками, отмечает далее Yle. Источник рассказал Yle, что Полиция безопасности несколько раз вмешивалась в попытки установить контакты, когда российский разведчик запрашивал информацию у финской стороны или предлагал иное сотрудничество.

Швеция и Норвегия выслали российских дипломатов

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём ранее объявил о высылке пяти российских дипломатов. Как отмечалось в заявлении шведского МИДа от 25 апреля, деятельность граждан РФ является несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Министерство иностранных дел Норвегии 13 апреля сообщило, что высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

"Норвегия желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует российских дипломатов. Наши действия сегодня направлены исключительно против нежелательной разведывательной деятельности", - указали в Осло. "Мы хотим сохранить функционирующее дипломатическое представительство, но не можем одобрить злоупотребление дипломатического представительства в целях скрытой разведывательной деятельности", - добавили там.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высылку заявила об "умышленном нагнетании враждебности".

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