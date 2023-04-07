День 408-й войны: Россия теснит ВСУ в Бахмуте

Украина утверждает, что контролирует ситуацию в Бахмуте, но Лондон сообщает об успехах России в боях за этот город. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все стороны конфликта вокруг Украины встретиться на полдороге.

На 408-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Украина контролирует ситуацию в Бахмуте, которая остается "сложной" на фоне численного превосходства российских войск, заявил спикер Восточной группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый. "Ситуация - сложная, противник концентрирует максимальные усилия для захвата Бахмута. Однако он несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха. Все решения принимаются, чтобы не позволить врагу прорвать нашу оборону, нанести ему максимальный урон и сохранить личный состав", - сказал он. Между тем Минобороны Великобритании ранее сообщило, что Россия добилась дальнейших успехов в Бахмуте и теперь с большой долей вероятности продвинулась в центр этого города и захватила западный берег реки Бахмутка.

Украинские военные сбили российский Су-25 возле Марьинки в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Видео падения штурмовика опубликовано на странице командования Десантно-штурмовых войск Украины в Facebook.

Войска РФ обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По его словам, снаряд попал в жилой дом, в результате чего были ранены три человека. Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о российском обстреле города, в результате ранены два человека, повреждена инфраструктура города. Со своей стороны глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о российском обстреле приграничного села Борисовка, в результате которого, по его словам, погиб 39-летний мирный житель.

Украинские обстрелы

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек, еще 13 получили ранения, сообщил глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин. Помощник Пушилина Алексей Кулемзин, возглавляющий горадминистрацию Донецка, ранее сообщал о шести раненых. Под его словам, под украинский обстрел попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Украина не комментировала обстрелы Донецка.

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Ржавец Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела в селе нарушено электроснабжение, пострадавших нет.

Утечка сведений о военной помощи Украине

Минобороны США расследует утечку секретных документов НАТО и Вашингтона, связанных с оказанием военной помощи Украине, сообщила газета The New York Times. В выложенных в Twitter и Telegram материалах, датированных 1 марта, отсутствуют сведения о конкретных тактических планах, не указаны ни даты, ни направления планируемых контрнаступательных операций ВСУ, однако документы содержат информацию о количестве подразделений, которые Киев планирует задействовать для предстоящего контрнаступления и объеме ожидаемых от Запада поставок боевой техники.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "фотошопом" и "псевдосливом" утечку секретных документов с планами США и НАТО по подготовке украинского контрнаступления. "После распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро", - написал Подоляк в Twitter.

Китай: Возможно лишь политическое решение по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь политическим путем. Все стороны должны встретиться на полдороге, чтобы согласовать условия для такого решения, заявил Си в китайском городе Гуанчжоу во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посетившим КНР с трехдневным государственным визитом. Ранее Китай и Франция в совместной декларации по итогам визита Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в конфликте вокруг Украины. "Обе стороны поддерживают любые усилия в пользу возврата мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе. Си и Макрон также выступили против атак на любые атомные объекты в Украине.

Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но они могут проходить только с учетом "российских озабоченностей", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были полностью высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Киев: "Украина не торгует своими территориями"

Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что она "не торгует своими территориями", заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал Николенко в Facebook. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну. По словам Лулы, он намерен лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об "отказе" Украины от Крыма.

Решение о возвращении Крыма должна принять Украина, считает госсекретарь США. "Украина - это демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной, но он должен прислушиваться к воле украинцев", - цитируют Энтони Блинкена издания медиагруппы Funke. Госсекретарь подтвердил намерение США продолжать поддержку Украины, включая контрнаступление, которое, по словам Блинкена, "вероятно, начнется в ближайшие недели".

Помощь Украине в деле разминирования местности

Кипр предложит Украине в рамках гуманитарной помощи техническую подготовку в сфере обезвреживания наземных мин, заявил министр обороны Михалис Йоргаллас. "Мы обучим персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - сказал он в эфире кипрского ТВ. По данным газеты Politics, группа из примерно 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для обучения в последнюю неделю апреля.

Проблемы из-за украинского зерна

В конфликте вокруг переизбытка дешевого украинского зерна на польском рынке наметилось решение. "Украина предложила резко ограничить экспорт зерновых в Польшу на некоторое время, а в настоящий момент даже прекратить его полностью", - сообщил новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским. По словам Телуса, Сольский заверил его в том, что Украина до начала сбора нового урожая прекратит экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу согласился с просьбой России устранить препятствия для экспорта российских удобрений и зерна ради продления Черноморской зерновой инициативы с участием Украины. Выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, Чавушоглу подчеркнул, что Турция привержена продлению соглашения, обеспечивающего безопасный вывоз зерна и других товаров из украинских портов.

Немецкие компании надеются на помощь правительства ФРГ

Немецкие компании, работающие в Восточной Европе, призвали правительство ФРГ взять на себя больше рисков и обеспечить более высокую безопасность для бизнеса в Украине. Ситуация - непростая, особенно - в области страхования на транспорте, поскольку перестраховщики ушли с рынка, что создает проблему для логистических компаний, пояснил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms). "Федеральное правительство должно брать на себя больше рисков, чем обычно", - сказал он, указав, что властям не следует полностью "освобождать компании от бизнес-рисков", но необходимо помогать им "с помощью творческих инструментов".

Уголовные преступления в Германии, связанные с войной

С начала вторжения России в Украину в Германии зафиксировано около 6000 уголовных преступлений, связанных с войной. Речь идет о порче имущества, оскорблениях, угрозах, а также о физических нападениях, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). В первые две недели войны большинство этих действий было направлено против России. Однако в последние месяцы преобладают преступления с "антиукраинским умыслом", отметили в BKA. По данным ведомства, более трети всех преступлений зарегистрировано в первые 13 недель войны.

Генпрокуратура РФ проверит Валерия Меладзе

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку в отношении певца Валерия Меладзе "на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины". С просьбой провести соответствующую проверку к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он указал, что Меладзе неоднократно выступал с критикой войны в Украине, а также произнес известный украинский лозунг во время корпоратива в ОАЭ.

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