Генерал США: Целью контрнаступления будет освобождение Крыма

Аннексированный РФ полуостров является "решающей территорией" для контрнаступления украинских сил, а бои за Бахмут не изменят стратегический расклад, заявил DW экс-командующий войсками США в Европе.

Аннексированный Россией Крым является "решающей территорией" для контрнаступления украинских войск, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в беседе с DW в среду, 5 апреля. "Если освободить Крым - это изменит все", - подчеркнул Ходжес. По его мнению, предстоящая операция украинских сил будет нацелена на освобождение полуострова и - позднее - Донбасса.

Даже если "в радиусе 200 километров от Бахмута", за который идут ожесточенные бои, "убьют каждого российского солдата", стратегически это ничего не изменит, считает экс-командующий войсками США в Европе. В то же время "Генштаб (Вооруженных сил Украины. - Ред.) увидел, что они сумели остановить российские силы в Бахмуте, обескровить их и заставить использовать много ресурсов без необходимости для Украины направлять в Бахмут свои бронетанковые силы", отметил генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес допустил "разрушительный эффект" контрнаступления ВСУ для сил РФ

Сейчас Генштаб ВСУ готовится к контрнаступлению и всячески защищает информацию о предстоящей операции. Успешность контрнаступления потенциально "может оказать разрушительный эффект" на подразделения армии РФ, добавил Ходжес.

"Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль", - подчеркнул он.

Аннексия Крыма

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. РФ считает полуостров своей территорией. Киев и подавляющее большинство государств мира аннексию украинской территории не признают. Страны Запада ввели санкции в отношении России в связи с этими событиями. Крым стратегически важен для России в связи с тем, что Севастополь на протяжении нескольких столетий был базой Черноморского флота страны.

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