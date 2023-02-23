Крушение российского СУ-25 и другие события 365-го дня войны

Россия за год войны выпустила по Украине уже более пяти тысяч ракет. Канцлер ФРГ Шольц считает, что время для переговоров о мире в Украине еще не пришло. В Белгородской области упал российский военный самолет.

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские удары по Украине

С начала вторжения Россия выпустила по территории Украины уже около 5 тысяч ракет, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, российской стороной за прошедший год также нанесено 3,5 тысячи авиаударов и около 1,1 тысячи ударов с помощью беспилотников. Только в феврале этого года ВСУ удалось сбить шесть самолетов, два вертолета, 80 крылатых ракет и 84 дрона противника, сказал Громов. Он отметил, что, по мнению украинской стороны, цели российской армии остаются прежними: к лету полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российской армии сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, однако изменений в составе и положении группировок войск РФ не отмечается. В вечерней оперативной сводке украинского командования указывается, что за сутки российские силы нанесли 9 ракетных ударов и 28 - авиационных, произвели более 40 обстрелов из РСЗО. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Бои за Угледар и Бахмут

Вооруженные силы РФ, вероятно, готовятся к новому наступлению на город Угледар в Донецкой области, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, прогнозирует британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании, говорится, что на генерал-полковника Рустама Мурадова, командующего войсками Восточного военного округа, скорее всего, оказывают сильное давление, чтобы он улучшил результаты после предыдущих неудач. "Однако маловероятно, что у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва", - отмечает разведка. По ее данным, российские силы также продолжают попытки окружить Бахмут. В последние два дня там идут тяжелые бои, однако украинским силам удается удерживать пути снабжения, говорится в сводке.

Бои в окрестностях Донецка Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Город Бахмут в Донецкой области разрушен более чем на 80 процентов, сообщил председатель региональной военной администрации Павел Кириленко. "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут - также, разрушение превышает 80 процентов", - рассказал он.

Удары по территории России

В Курской области ВСУ обстреляли село Теткино Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт . Местные жители, по его словам, не пострадали, но в результате ударов "есть существенные повреждения в гражданском секторе", а также обесточена часть улиц. Ранее в области под обстрел попали села Троицкое и Гордеевка Кореневского района, писал Старовойт.

В Волоконовском районе Белгородской области под обстрел попало село Борисовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая - женщина, 51-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, другой снаряд разрушил еще один дом, внутри которого не было людей. В селе повреждено газоснабжение, в двух домах выбило стекла.

В Белгородской области разбился российский военный самолет Су-25, пилот погиб. Минобороны РФ заявило, что он возвращался "после выполнения боевой задачи" на аэродром базирования. Власти объяснили крушение технической неисправностью.

Бербок призвала мир послать ясный сигнал Путину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к годовщине начала войны РФ против Украины, призвала международное сообщество объединить усилия для прекращения войны в Украине. "Путь к миру очень ясен, - заявила она. - Россия должна вывести своих солдат из Украины. Россия должна прекратить бомбардировки. Россия должна вернуться к Уставу ООН". По словам главы МИД ФРГ, все страны - члены ООН могут внести свой вклад в этот "мирный план" - агрессору необходимо дать понять, что он должен прекратить войну.

Перед вылетом в Нью-Йорк, Бербок вновь призвала Москву вывести войска из соседней страны. "То, чего требует мировое сообщество, не может быть проще: прекращение российских атак, защита гражданского населения, соблюдение территориальной целостности Украины путем вывода российских войск, ответственность за совершенные преступления", - заявила она в Берлине. По словам Бербок, по прошествии одного года столь же очевидно, что Украина абсолютно без всякой вины пострадала от российской агрессии. "Никто, кроме России, не хочет этой войны. Мы хотим мира, Украине и всему миру нужен мир", - подчеркнула она.

Шольц: Время для мирных переговоров еще не пришло

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) полагает, что время для переговоров о прекращении войны России против Украины еще не пришло. "Сказать, что сейчас должны начаться переговоры, ни к чему не приведет. Нужно понимать, что российский президент в настоящее время допускает лишь одну форму переговоров, а именно, что кто-то безоговорочно капитулирует, и он добьется выполнения всех своих целей", - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. В то же время канцлер отметил, что он намерен продолжать разговаривать с Владимиром Путиным, чтобы "объяснить ему, что все на самом деле не так, как он это видит". Олаф Шольц выразил надежду на то, что когда-то настанет момент, когда справедливые переговоры действительно станут возможными, приемлемыми для украинцев и приведут к правильным результатам.

В годовщину вторжения России в Украину 24 февраля на здании Рейхстага в Берлине будет поднят украинский флаг. Это будет "особенно четкий знак солидарности" с украинским народом, сообщила администрация бундестага. Сине-желтый флаг Украины также будет вывешен у резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - дворца Бельвю. Там 24 февраля состоится главное мероприятие памяти о жертвах войны с участием посла Украины Алексея Макеева.

"Атака на коллективную совесть"

"Атакой на коллективную совесть" мирового сообщества назвал развязанную Россией войну против Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Первая годовщина российского вторжения в Украину представляет собой мрачную веху - как для украинского народа, так и для международного сообщества", - отметил Гутерриш, выступая на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Нападение России на Украину - это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбление нашей коллективной совести", - заявил генсек ООН.

США ужесточат санкции против России

США намерены ужесточить санкции против России и добиться их более эффективного применения. "Мы стремимся усилить санкции и не допустить нарушений", - сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что ограничения, введенные из-за российского вторжения в Украину, уже имели "очень серьезные негативные последствия" для Москвы, но необходимо сделать еще больше, чтобы помешать военным усилиям России, поддерживая при этом Украину. По словам Йеллен, США рассчитывают выделить на помощь Украине еще 10 млрд долларов в дополнение к уже предоставленным более чем 46 млрд долларов. Роль Международного валютного фонда (МВФ) в поддержке Киева является "критически важной", отметила она.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) планирует ужесточить меры против обхода санкций ЕС в отношении России. В распоряжении редакций оказался документ из десяти пунктов, предполагающий в числе прочего более жесткие условия для экспорта товаров, которые могла бы использовать Россия для ведения военных действий против Украины. Кроме того, предполагается усилить давление на третьи страны, через которые находящиеся под санкциями товары немецкого производства попадают в РФ.

Страны Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировалось ввести к годовщине российского вторжения в Украину, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников агентства, Польша блокирует пакет из-за предлагаемых исключений, касающихся запрета ЕС на импорт российского синтетического каучука. Для принятия санкций требуется согласие всех 27 государств - членов Евросоюза. Представители стран ЕС продолжат обсуждение 24 февраля, рассказали источники.

Военная помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом. На совместном брифинге украинский лидер заявил, что получил заверения от Санчеса в поставке танков Leopard. Санчес в свою очередь подтвердил, что Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2 А4. По его словам, в будущем власти Испании поставят Украине еще четыре боевые машины.

Финляндия отправит в Украину три танка Leopard 2, предназначенных для разминирования местности, сообщило министерство обороны страны. По данным ведомства, стоимость нового пакета военной помощи, в который войдут три танка и обучение обращению с ними, составит 160 млн евро.

Страны G7 выделят на финансово-экономическую поддержку Украины в 2023 году 39 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки после встречи со своими коллегами из других стран "семерки" в Индии, передает телеканал CNN. Судзуки добавил, что "Группа семи" также попросила Международный валютный фонд (МВФ) ускорить работу по составлению программы поддержки Украины.

Украинские беженцы в Германии

Спустя год после начала вторжения России в Украину в Германии зарегистрировано около 1,066 млн украинских беженцев, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. По данным ведомства, 9% зарегистрированных в Германии беженцев - дети в возрасте до пяти лет, 25% - дети и подростки от 6 до 17 лет, 8% беженцев - старше 64 лет, остальные - взрослые с 18 лет. Женщины и девочки составляют 62% от общего количества зарегистрированных беженцев. "Агрессивная война России вызвала крупнейшее движение беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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