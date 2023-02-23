Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте

После вторжения России в Украину супруги из Киева Марта Юзкив и Сергей Чёрный вначале записались в ряды теробороны, а затем оказались на передовой. DW - о том, что они пережили за прошедший год и как изменила их война.

Слова Марты Юзкив прерывает вой сирены. И все же, по ее мнению, Киев выглядит сегодня "почти как до войны". "Здесь так спокойно", - говорит она, глядя с Владимирской горки в историческом центре города на берег Днепра. "Стеклянный мост" - пешеходный мост, с которого открывается потрясающий вид на украинскую столицу, только что вновь открылся после ремонта. В октябре в него попала ракета. Семьи и парочки прогуливаются в парке по свежевыпавшему снегу.

С передовой в Киев

На сигнал воздушной тревоги Марта не реагирует. Она видела вещи и похуже. Марта - медик на передовой. Только что она вернулась из зоны боевых действий. В последний раз она была направлена на один из самых опасных участков линии фронта - в Белогоровку под Бахмутом, где российские войска пытаются интенсивно наступать. На ее глазах четверо ее товарищей погибли от авиаудара, когда пытались спасти десяток раненых. Марта не находится в окопах, но, поскольку Россия часто повторно бьет по одной и той же цели, медики подвержены большому риску, когда приходят на помощь своим раненым сослуживцам. "Я все еще испытываю страх, - признается Марта. - Но теперь я уже в состоянии идти туда, если приходится".

Марта и Сергей приехали с фронта в Киев на пару дней Фото: Privat

Она и ее муж Сергей Чёрный, который служит с ней в одном батальоне, сейчас в отпуске. Им обоим за пятьдесят. Всего за несколько месяцев до российского вторжения у них не было никакого военного опыта.

Вступление в ряды территориальной обороны

Год назад DW встретилась с Мартой и Сергеем на территории заброшенного завода под Киевом. Здесь раз в неделю собирались для прохождения военной подготовки силы территориальной обороны украинской столицы - добровольческого подразделения из числа гражданских, сформированного министерством обороны для желающих поддержать ВСУ.

Марта Юзкив Фото: DW

В свои 51 год Марта ничем не выделялась на общем фоне. Многие из участвовавших в военной подготовке были уже в возрасте, и почти никто из них не имел военного опыта. Командир подразделения Денис Семирох-Орлык объяснил тогда, что территориальная оборона будет поддерживать армию за линией фронта, укомплектовывать контрольно-пропускные пункты и организовывать логистику, чтобы подготовленные силы были доступны на передовой. "Нашей задачей будет поддержание порядка и охрана стратегических объектов", - указал он.

Проходившие подготовку бойцы теробороны были одеты в вещи с камуфляжным рисунком. Оружия на всех не хватало. Некоторые держали в руках деревянные муляжи. Были сомнения, что эти добровольцы смогут что-то сделать в случае вторжения. Но в их мотивации сомнений не было. "Я боюсь потерять все, что мне дорого, - объяснила тогда Марта, все еще переводя дыхание после упражнений в беге и приседая на мерзлую землю. - Поэтому я хочу иметь возможность защитить нас в случае необходимости". По ее словам, любая помощь, которую может получить армия, может ей пригодиться.

"Либеральное государство против тирании"

Марту никак нельзя назвать авантюристкой. Они с Сергеем построили уютный дом в деревне под Киевом, откуда оба удаленно работали на компанию, занимающуюся фармацевтическими исследованиями. За прошедшие годы они приютили не менее 15 бездомных кошек и двух собак. Стоя в своем саду, она с гордостью указала на ближайший холм. По словам Марты, здесь в средние века Великое княжество Литовское граничило с Московским княжеством: "Довольно либеральное государство, сформированное разнообразной знатью, и тирания с абсолютным монархом во главе".

Для Марты в этом заключается суть истории ее родины: тирания на Востоке и либеральное будущее на Западе. Она была участницей революций на Майдане в 2004 году и в 2014 году, когда украинцы вышли на протест против президента, имеющего тесные связи с Москвой.

В начале 2022 года Путин собрал более 100 000 военнослужащих у границ Украины, возникла угроза вторжения. "Иностранцам трудно объяснить, что мы точно знаем, чего ожидать от России, - говорила тогда Марта. - Но в нашей истории случалось уже не раз, что они (россияне. - Ред.) пытались уничтожить корни украинцев".

Сергей Чёрный в окопе Фото: DW

Спустя всего четыре недели после этого разговора ее мрачное предчувствие сбылось. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Марта и Сергей были мобилизованы. Вскоре их отправили на передовую - в Ирпень, пригород Киева, где российскую армию остановили на подступах к городу. Быстро стало ясно, что Украине понадобится каждый солдат. И подразделения территориальной обороны превратились в регулярные войска.

Через год после вторжения в кафе неподалеку от исторического холма Сергей достает из кармана телефон. Он показывает видео, на котором изображено, как он сидит в окопе. Раздается взрыв, камера дрожит, на него сыплются комки земли. "***, рядом попало!", - кричит он в камеру, используя русское ругательство, перекочевавшее и в украинский язык.

Гордость за украинских военных

И Марта, и Сергей были в хорошем расположении духа, когда снова встретились с DW спустя год, в феврале 2023-го. "Просто здорово, что пока не надо надевать форму", - признается Сергей. На видеозаписях с передовой он выглядит как партизан с бритой головой и длинной бородой. Сейчас, когда его волосы немного растрепаны, а борода заплетена в косичку, он больше похож на хипстера из числа тех, которых до войны можно было встретить в кафе в центре Киева. Марта выглядит похудевшей, черты ее лица обострились. Но живая манера говорить и широкая улыбка остались прежними. "Молодежи сложнее справиться с негативными эмоциями от войны, - говорит она. - Пожилые люди более гибкие. Я чувствую, что эмоционально я не изменилась".

Сергей с сослуживцами Фото: Privat

Но это так не потому, что негативных эмоций у Марты и Сергея не было. "В первые месяцы войны я не был настроен оптимистично, - вспоминает Сергей. - У меня было ощущение, что каждый день мы проигрываем". Однако по мере того, как Украина смогла остановить российские войска, а затем вытеснить их с части оккупированных территорий, супруги-добровольцы стали более уверенными в себе. "Я видел, как армия становится все сильнее и сильнее, - отмечает Сергей. - И это действительно наполняет меня гордостью".

Марте и Сергею сказали, что они пройдут переподготовку в течение нескольких недель, прежде чем их снова отправят на фронт. Однако в военное время все быстро может измениться. "Чему я научилась в армии, так это делать все, что можешь, здесь и сейчас, - делится Марта. - И никогда ничего не откладывать на завтра. Потому что завтра может и не наступить".

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