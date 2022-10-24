Какую роль сейчас играет тероборона Украины

"Готовы к сопротивлению!" - таков лозунг Сил Территориальной обороны (ТрО) - самого молодого рода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на то, что официально тероборону начали создавать в Украине только в начале года, она уже превратилась в мощный род войск ВСУ. О том, как происходил этот процесс, на каком этапе развития сейчас находится территориальная оборона - в материале DW.

Универсальные солдаты: с кафедры на блокпост

Систему территориальной обороны Украина начала официально создавать в начале 2022 года после вступления в силу закона "Об основах национального сопротивления", принятого незадолго до этого. Закон предусматривал создание нового рода войск, а именно - Сил Территориальной обороны в составе ВСУ. На момент полномасштабного вторжения России командование ТрО только закончило формировать подразделения и, в основном, было это только на бумаге, хотя попытки сформировать штатную структуру были еще в 2018 году. Но уже 25 февраля возле импровизированных штабов ТрО в городах начали выстраиваться очереди из желающих записаться в силы территориальной обороны.

Виталий Андреев Фото: Private

Среди желающих стать в ряды теробороны Киева был и профессор истории Киевского университета имени Бориса Гринченко 54-летний Виталий Андреев вместе с 29-летним сыном Богданом, работавшим на тот момент в IT-сфере. "В очереди рядом с нами были совершенно разные люди: актер-каскадер, инженер атомных станций, охранник супермаркета, люди, работавшие за границей и вернувшиеся, - вспоминает Виталий Андреев. - Я не мог поверить своим глазам: почти никто из них не служил в армии, но все пришли защищать свой город. Были юноши от 20 лет до пенсионеров, которым больше 70, и все были "заряжены" сражаться до последнего".

По словам Андреева, в тот же день им выдали оружие, позже - шлемы и бронежилеты и поставили задачу - противодействовать диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) в Киеве, а также охранять место дислокации сил теробороны. Подготовка проходила практически параллельно выполнению задач. "Нас обучали ребята, которые раньше служили в АТО и имели боевой опыт", - рассказывает Андреев и добавляет: "Были боевые столкновения с ДРГ, к счастью, без потерь с нашей стороны".

Наличие "юридической рамки" - то есть, соответствующего закона - позволило быстро набрать в ТрО необходимое количество мотивированных людей, часть из которых имела боевой опыт и могла быстро научить других, объясняет руководитель аналитического отдела общественной организации "Вернись живым!" Антон Муравейник.

"Это благодаря тому, что было куда людей звать, и тому, что у нас сознательные граждане. В первые два дня, например, в Киеве, в некоторых батальонах штат был наполнен на 400 процентов, и людей просто перестали туда брать. Обидно, что такую систему мы не создали два-три года тому назад, и пришлось людей учить на ходу", - отмечает Муравейник. По его словам, силы теробороны сыграли ключевую роль в национальном сопротивлении в первые месяцы войны, ведь это были "универсальные солдаты", которые и воевали и могли разбирать завалы и помогать нацполиции.

От любителей к профессионалам на передовой

В конце марта всем находившимся в бригаде Виталия Андреева предложили продолжить службу и пойти по ротации на восток Украины. Виталий решил вернуться на работу в свой университет, а его сын сейчас поступает в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского и будет учиться на артиллериста. Но многие из участников территориальной обороны согласились на предложение поехать воевать на передовую. Ведь в законе предусмотрено, что военнослужащие территориальной обороны могут быть передислоцированы на другую территорию, в частности, в зону боевых действий. "Сначала это было действительно добровольно, и все, кто были в моем батальоне, согласились ехать в ротацию на юг. Потом это уже было недобровольно, поскольку нам сказали, что мы по документам проходим как мобилизованные, а военнослужащий делает то, что требует командование", - рассказал 32-летний военнослужащий Артем Градун из Сумщины.

Бойцы теробороны Киева патрулируют парки в марте 2022 года Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

До 25 февраля Артем работал юристом в частной киевской энергетической компании, но с первых дней войны вступил в ряды ТрО. Не имея военного опыта, он помогал строить укрепления на третьей линии обороны в Киеве. После завершения боевых действий в Киевской области его батальон передислоцировали на южное направление. Там парень быстро овладевал новой специальностью оператора беспилотного летательного аппарата (БЛА) и уже семь месяцев находится на передовой линии фронта. "Этот 2022 год должен был быть для меня знаковым на работе - меня повысили до руководителя юридического отдела в компании, мы должны были заключить новые контракты, но война все изменила. С первых дней на передовой мы держим линию обороны и создаем кошмар для врага. Я работаю с БПЛ, разведываю, корректирую работу артиллерии. Так и воюем", - говорит Артем Градун.

По его словам, его служба, как солдата ТрО ничем не отличается сейчас от службы солдата регулярной армии: все находящиеся на передовой получают одинаковое денежное довольствие - по сто тысяч гривен боевых, все работающие в тылу - по 30 тысяч. Такая же ситуация с материальным обеспечением. Единственная разница, что солдаты ТРО не имеют тяжелого оружия. "Сначала в ВСУ нас воспринимали как простачков, слабачков, но это все относительно. Сейчас мы все здесь равны. Есть регулярная армия - они меч, а есть ТрО - мы щит, и мы взаимодействуем между собой", - замечает мужчина.

Боец теробороны на въезде в Киев 5 марта 2022 года Фото: Chris McGrath/Getty Images

По официальным данным, к концу лета в Украине была сформирована 31 бригада сил территориальной обороны, в состав которых входят более 160 батальонов. "В рядах Сил ТрО ВСУ служит более 120 тысяч военнослужащих. Большинство бригад полностью или частично принимают участие в боевых действиях и стоят на защите государственной границы. Сейчас 26 бригад и 15 батальонов находятся в зоне боевых действий", - говорится в ответе службы по связям с общественностью Сил ТрО ВСУ по запросу DW.

Могут ли добровольцы превратиться в частные армии?

Кроме Сил территориальной обороны ВСУ, в Украине создано более 800 добровольческих формирований территориальной общины (ДФТО). Это более 80 тысяч гражданских лиц, подписавших контракт добровольца территориальной обороны, но не получающих денежное вознаграждение, которые помогают местным властям и военным поддерживать правопорядок, охранять стратегические объекты, готовить граждан к сопротивлению. "Добровольческие формирования не имеют статуса военнослужащих в мирное время, но когда начинаются боевые действия они имеют все те же возможности и статус, что и военные, - объясняет руководитель аналитического отдела общественной организации "Вернись живым!" Антон Муравейник. - Они могут получать не только охотничье оружие, но и автоматы, гранатометы. По словам Муравейника, благодаря этим добровольцам должен обеспечиваться принцип массовой всеобъемлющей обороны.

В то же время Муравейник указывает и на необходимость усовершенствования законодательства относительно ДФТО, имеющих статус "военизированных подразделений", чтобы повысить их эффективность и предотвратить возможные риски. "Что такое "военизированные подразделения", нет определения ни в каком законе Украины. Кроме того, нет четкого понимания роли и функции этих добровольческих формирований, кто ими должен управлять, обеспечивать. Поэтому есть риски", - отмечает Муравейник. Он объясняет, что сейчас ДФТО подчиняются командиру части Сил ТрО по территориальному принципу, но когда батальон ТрО меняет свою дислокацию, отправляясь, например, на передовую линию фронта, то не остается никого, кто мог бы руководить добровольческим формированием территориальной общины.

"Эти добровольцы сейчас часто обращаются к местным властям, и есть риск превращения добровольческих формирований в частные армии какого-то мэра. Так не должно быть", - считает Муравейник. Эксперт убежден, что после войны с этого должно начаться реформирование системы территориальной обороны, имеющей большой потенциал для оборонной стратегии Украины в дальнейшем. "Сейчас система территориальной обороны только в зачаточном состоянии. Мы не успели еще полноценно ее запустить. Ведь Силы ТрО и национальное сопротивление - это наш неядерный потенциал сдерживания. То, что мы можем быстро подготовить и дать оружие двум-трем миллионам людей как фактор сдерживания действует сильнее, чем ракетное вооружение", - уверен аналитик общественной организации "Вернись живым!".

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