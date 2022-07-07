Чтобы спасти жизни военных. Как учат управлять дронами

Украинский учебный центр "Дронариум" в последнюю неделю июля в очередной раз подготовил 37 операторов по управлению дронами для участия в боевых действиях по отражению российской агрессии. С начала полномасштабной войны России против Украины эта школа выпустила более полутысячи специалистов аэроразведки. Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) и министерство цифровой трансформации намерены наладить системные поставки дронов для армиии обучение специалистов по их управлению.

Главная задача - сохранить жизни военных

В противостоянии вооруженной агрессии РФ в Украине впервые в истории современных войн приоритетом стало ведение дистанционных боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов. Директор учебного центра "Дронариум" с позывным "Прометей" заявил в разговоре с DW, что видит своей главной задачей сохранение жизней украинских военных и обучение их эффективному выполнению боевых задач. "Мы тренируем элиту нашей армии. В умелых руках дроны "живут" на фронте 2-3 недели, в неумелых - падают с первого вылета. Поэтому наша задача научить военных летать, выполнять задачи и возвращать этих "птичек", - пояснил "Прометей".

Директор "Дронариума" "Прометей"

В то же время он убежден, что даже упавший в бою дрон сохраняет жизнь украинских воинов. "Если дрон потерян уже в первом же полете, но прикрыл собою отход группы и сохранил хотя бы одному воину жизнь, то он уже себя "отбил". Если этот дрон упал в первом же полете, но увидел танк, который мы смогли уничтожить, то он уже себя "отбил". Потому что это несопоставимые по ценности вещи - человеческая жизнь и стоимость дрона", - заявил директор "Дронариума".

Выпускники курса по управлению дронами полны оптимизма и вдохновения. Один из них, с позывным "Таран", сказал, что овладел этим искусством "с нуля" и теперь спешит применить приобретенные навыки на фронте. "Я набрался еще большей уверенности и еще больше понял, что победа будет за нами и будет достаточно скоро", - сказал военнослужащий. Он сообщил, что научился управлять дронами, производить разведку вражеских территорий и корректировать огонь артиллерии.

Другой выпускник школы операторов дронов с позывным "Псих" - пограничник. Ему не терпится вернуться на свой участок украинской границы и отслеживать нарушителей. "Я получил колоссальный опыт, хотя раньше никогда не работал с дроном. В этом очень много нюансов, нужно практиковать, практиковать и практиковать каждый день. Но теперь у нас есть надежные "глаза" на границе", - сказал военный.

"Армия дронов"

В "Дронариуме" учат управлению гражданскими дронами, незащищенными от воздействия вражеских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако именно такие дроны чаще всего используются на передовой. Даже гражданские дроны, по словам инструкторов, способны в боевых условиях совершать аэроразведку и наводить на цели артиллерию, говорят в "Дронариуме". Такие аппараты могут залетать в глубь вражеских позиций на 10 километров, транслировать видеосигнал в реальном времени, а также передавать его в штаб.

Михаил Федоров (слева) и "Прометей"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, приехавший пообщаться с инструкторами "Дронариума" и его выпускниками, заявил, что стремится обеспечить армию таким количеством дронов, чтобы их хватало на все время боевых действий. "Чтобы каждую минуту на первой линии было 10 тысяч таких небольших дронов по всей линии фронта. Сегодня украинские Вооруженные силы закупают много дронов. Волонтеры провели невероятную работу, они находят и покупают дроны по всему миру", - сказал Федоров.

Дефицит операторов на фронте

Генеральный штаб вооруженных сил Украины и министерство цифровой трансформации инициировали масштабный проект "Армия дронов", направленный на обеспечение системных поставок разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии. Федоров заявил, что цель этого проекта - обеспечить готовность не только первой, но и второй, и третьей линий обороны разведывательными дронами, ежеминутно готовыми подняться в воздух.

Вручение сертификатов "Дронариума"

Он сообщил, что в рамках проекта "Армия дронов" уже собрано 600 миллионов гривен и заключены контракты на поставку нескольких сот профессиональных военных беспилотников. Но на сегодняшний день самой большой проблемой является быстрая подготовка операторов этих летательных аппаратов.

Директор "Дронариума" рассказал, что сейчас у школы есть несколько учебных центров по всей Украине, каждый из которых готовит по 30-40 бойцов в неделю. "Мы учим ребят выполнять боевые задания, имеем практику тактических игр, поиска различных объектов, ориентирование на местности, учим летать в зонах действия РЭБ", - рассказал "Прометей". Чиновники заявили о своем стремлении объединить усилия всех таких школ и наладить системную закупку дронов для армии и их ремонтную базу.

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