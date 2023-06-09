Столтенберг призвал НАТО оказать срочную гумпомощь Украине

Генсек НАТО назвал последствия разрушения Каховской ГЭС драматичными для тысяч людей и окружающей среды и призвал членов альянса оказать необходимую помощь оперативно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса как можно скорее оказать Украине гуманитарную помощь в связи с экологической катастрофой, вызванной разрушением Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила в четверг, 8 июня, пресс-служба альянса по окончании заседания Комиссии НАТО-Украина.

В заседании комиссии, которое прошло на уровне постпредов стран-членов НАТО, в режиме видеоконференции принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал участникам встречи о последствиях прорыва плотины Каховской ГЭС.

"Столтенберг заявил, что последствия для тысяч людей и окружающей среды будут драматичными, и призвал союзников оперативно оказать поддержку. Союзники выразили твердую солидарность с Украиной, и многие из них уже предоставляют критически важную помощь, включая фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для укрытий", - говорится в пресс-релизе НАТО .

По словам Столтенберга, "немедленная, среднесрочная и долгосрочная" поддержка Украины будет ключевой темой встреч министров обороны НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе, а также июльского саммита альянса в Вильнюсе.

Украина передала НАТО список срочных потребностей

Как сообщила по итогам заседания миссия Украины при НАТО, Киев передал альянсу список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий разрушения Каховской ГЭС и в ближайшее время получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Кулеба в ходе встречи поблагодарил страны НАТО "за их быструю готовность помочь Украине" для преодоления последствий прорыва плотины, отмечается в заявлении. Он также призвал их оказать помощь для защиты от российской агрессии.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра”, - сказал глава МИД.

Разрушение плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военные, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Киев и Москва обвинили в катастрофе друг друга. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться как в результате ночного взрыва или обстрела, так и из-за полученных ранее повреждений.

В результате разрушения плотины подтоплены оказались десятки населенных пунктов и около пяти тысяч жилых домов в Херсонской области. По данным МВД Украины, по состоянию на вечер 8 июня с затопленных территорий были эвакуированы 2339 человек, в том числе 120 детей. Киев называет аварию самой крупной рукотворной и техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия.

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