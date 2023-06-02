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Министр: Украину на саммите в июле не пригласят в НАТО

Даниил Сотников
20 мин. назад

НАТО в ближайшем будущем не пригласит Украину присоединиться к альянсу, считает министр обороны Великобритании.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен УоллесФото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Украина не получит приглашения присоединиться к НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 2 июня.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "В Вильнюсе этого (приглашения Украины в НАТО. - Ред.) не произойдет. Этого не произойдет в ближайшее время", - сказал Уоллес, призвав НАТО и ЕС "не повторять ошибок прошлого, давая слишком много обещаний" кандидатам.

При этом Уоллес допустил, что некоторые страны могут заключить с Украиной "пакты о взаимной обороне" и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны. Это может гарантировать, что страна, решившая вторгнуться в Украину, "заплатит дорогую цену", сказал Уоллес.

По словам министра, такой подход может сдержать Россию, потому что, по его мнению, "россйиские сухопутные войска будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

Украина просит приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркивал Зеленский 20 апреля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - говорил Зеленский.

В середине мая газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое бы сигнализировало, что Украина может присоединиться к альянсу в будущем, но на июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники намерены предложить Украине немедленную помощь, а не членство прямо сейчас. 

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

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