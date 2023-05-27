Экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер: Место Украины - в ЕС и в НАТО

Россия надолго останется угрозой для европейской безопасности, считает бывший соратник Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) Йошка Фишер (Joschka Fischer), занимавший ранее пост главы МИД ФРГ. Старая формула "безопасность возможна только с Россией" больше не работает, теперь гораздо важнее "обезопасить себя от России", заявил он в интервью Tagesspiegel , опубликованном в субботу, 27 мая.

Фишер призвал отказаться от "беспощадной наивности" в отношении России, указав на ревизионизм президента РФ Владимира Путина и его желание вернуть территории бывших советских республик. В этом убеждении хозяин Кремля не одинок, уверен немецкий политик: оно "широко распространено" среди российского населения.

По мнению Фишера, в дальнейшем Украина будет играть решающую роль в вопросе европейской безопасности. "Место Украины - в ЕС, а также - в НАТО", - подчеркнул он, добавив, что риски для Украины снизятся, если она будет в составе альянса. В то же время политик допускает, что война России против Украины закончится "болезненным перемирием и территориальными компромиссами, которые не удовлетворят ни одну из сторон".

Это будет означать существование долгосрочной угрозы для Европы, считает Фишер. Поэтому Германия, по мнению политика, должна укреплять свою обороноспособность. "Будучи центральной страной и крупнейшей экономикой Европы, мы не можем позволить себе оставаться в стороне, когда речь идет о вопросах вооружений. Как европейцы мы должны ликвидировать эту брешь в безопасности", - подчеркнул он.

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