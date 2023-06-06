Губернатор Гладков: РФ не контролирует Новую Таволжанку

У властей РФ нет доступа к Новой Таволжанке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее о контроле над селом заявил воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус".

Представители российских властей не могут войти в село Новая Таволжанка. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек там находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт", - заявил он во время прямого эфира в соцсети "В контакте".

Вооруженная группа "Русский добровольческий корпус" (РДК), сражающаяся на стороне Украины, в этот же день в своем Telegram-канале несколько раз утверждала, что контролирует село. "Новая Таволжанка по-прежнему не интересует ни региональную, ни федеральную власть. Единственную власть в брошенном ПГТ представляют силы РДК", - говорится в одном из сообщений. В другом сообщении представители РДК задают Гладкову вопрос, почему российские власти не могут зайти в Новую Таволжанку.

Интернет-издание "Агентство" проанализировало опубликованные РДК видеоролики и установило, что они были действительно сняты в Новой Таволжанке. Однако издание не смогло независимо подтвердить, в какой именно день это было сделано.

Минобороны не признает контроль РДК над селом

Министерство обороны России не признает, что село находится под контролем украинской армии или аффилированных с ней соединений. Минобороны 5 июня сообщило, что вооруженные группы пытались высадиться в районе села, но "были уничтожены ударами авиации и огнем артиллерии".

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