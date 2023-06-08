Президент ЮАР сообщил Путину о мирном плане по Украине

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы проинформировать его о запланированной инициативе глав государств и правительств африканских государств о мирном урегулировании в Украине, сообщила пресс-служба президента ЮАР в четверг, 8 июня. Путин выразил готовность принять делегацию из стран Африки.

Накануне представитель Рамафосы сказал, что дата визита африканской делегации в Москву пока не назначена. В мае он заявлял, что африканская делегация планирует еще в июне посетить Украину и Россию, чтобы постараться убедить обе стороны в необходимости прекращения боевых действий.

Саммит Россия-Африка

На конец июля запланирован саммит Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге. В ходе телефонного разговора Рамафосы и Путина проведение этого саммита также было одной из тем, отметил представитель южноафриканского президента.

За последнее время уже несколько стран, а также папа римский Франциск выступали с инициативами о мирном урегулировании в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, подчеркивает, что мир с Россией возможен лишь на условиях Киева, которые предусматривают среди прочего полный вывод российских войск с территории Украины.

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